El Hyatt Regency Hesperia se consolida como el gran 'hub' gastronómico de la Castellana con la llegada de Zuara

El último e importante hito en esta ambiciosa estrategia es la reciente apertura de Zuara. El traslado de este laureado proyecto gastronómico —liderado con maestría por el chef David Arauz y el prestigioso sumiller Álvaro Prieto— supone un golpe de autoridad en la oferta culinaria de la Milla de Oro madrileña. Zuara no viene solo a ampliar la variedad del hotel, sino a consolidar un ecosistema donde conviven diferentes lenguajes, atmósferas y conceptos de alta cocina.

Este nuevo espacio se bifurca en dos conceptos que comparten una misma esencia nipona purista pero innovadora. Zuara Tēburu: una opción más flexible e informal dispuesta en seis exclusivas mesas, donde destaca su menú Sushi Bento y la opción de carta. Zuara Omakase: la célebre barra tradicional japonesa galardonada con una estrella Michelin, un formato íntimo donde el comensal se entrega por completo al criterio y destreza del itamae.

Hyatt Regency Hesperia incorpora Zuara a su oferta gastronómica.

Con más de 25 años de impecable trayectoria a sus espaldas, David Arauz consolida en el Hyatt Regency Hesperia una propuesta técnica, milimétrica y profundamente personal. El secreto reside en el respeto sagrado a la tradición, visible en la extrema calidad del producto, el rigor en el corte y un arroz aderezado minuciosamente con vinagre casero.

La versatilidad de la Castellana

La incorporación de Zuara encaja a la perfección en un puzle gastronómico que ya contaba con nombres propios de repercusión internacional. El buque insignia del hotel hasta la fecha, Leña —el rompedor concepto de brasa contemporánea ideado por el multipremiado chef Dani García—, ha posicionado al establecimiento en el epicentro del mapa del lujo culinario madrileño gracias a su propuesta intensa, sofisticada y de estética impecable.

El chef David Arauz y el sumiller Álvaro Prieto.

Inmediatamente al lado emerge Smoked Room, también bajo el sello de Dani García, un exclusivísimo espacio que ostenta dos estrellas Michelin y cuyo formato hiperreducido de comensales eleva al máximo exponente el nivel de exigencia, exclusividad y secretismo de la alta cocina internacional.

Para aquellos momentos que exigen un ritmo más distendido y social, el hotel cuenta con Mery Bárbola, un espacio abierto y dinámico ubicado junto al lobby. Bajo la batuta del chef Luis Miguel Arroyo, ofrece una atractiva carta ecléctica que combina con acierto los guiños más castizos de la cocina madrileña con platos de corte global, ideal tanto para reuniones de negocios improvisadas como para largas tardes acompañadas de una excelente coctelería de autor.

Un espacio vivo en constante evolución

Más allá de sus propuestas fijas, el Hyatt Regency Hesperia Madrid ha demostrado una enorme agilidad comercial e institucional para mantener viva la conversación con la sociedad madrileña mediante formatos efímeros de gran éxito. Ejemplo directo de ello fue el reciente pop-up de cocina libanesa Ola Beirut, que durante el primer cuatrimestre del año deleitó a los locales con el exotismo contemporáneo de Oriente Medio.

Con esta sólida estructura, el hotel reafirma una concepción absolutamente vanguardista del negocio de la hospitalidad: el alojamiento de lujo ya no es un fin en sí mismo o un refugio exclusivo para el visitante extranjero, sino un punto de encuentro indispensable, un generador de tendencias y un actor de enorme relevancia dentro de la imparable vida sociocultural y económica de Madrid.