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Durante la inauguración se ha puesto de relieve que el Festival de Globos es mucho más que un espectáculo visual, ya que el evento refuerza la proyección turística de Segovia, considerada uno de los diez mejores destinos del mundo para volar en globo, gracias a sus excelentes condiciones meteorológicas, la riqueza de su patrimonio histórico y su estrecha vinculación con la historia de la aerostación.