¿Cómo es volar sobre una ciudad Patrimonio de la Humanidad? Comienza el VII Festival de Globos de Segovia
La ciudad de Segovia no es solo una joya Patrimonio de la Humanidad, también es el lugar ideal para volar en globo y más si se celebra su festival de globos aerostáticos que este año ya cumple su séptima edición y se podrá ver del 17 al 19 de julio. Segovia en uno de los mejores destinos de todo el mundo para llevar a cabo esta actividad, por ello cada año cerca de 13.000 viajeros eligen esta ciudad para disfrutar de esta experiencia.
Luisa Cabañero, del Club deportivo manchego de aerostación prepara su globo para la salida de competición, pocos minutos antes de las siete de la mañana de este viernes. El evento combinó a la perfección la exhibición estética con la alta competición deportiva.
La experimentada piloto Luisa Cabañero nos permitió formar parte de la tripulación de su globo aerostático en la primera prueba de competición del festival de globos de Segovia.
La ciudad, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, acoge su esperada cita anual. Durante tres jornadas, la aerostación se convierte en la protagonista indiscutible del verano.
Pilotos llegados de todos los rincones de España y el mundo han participado en este encuentro.
La programación incluye pruebas de precisión que puntúan en el ranking de la aerostación nacional.
El impacto turístico en la ciudad es notable, consolidando a la capital como un referente global del sector. Los primeros vuelos matutinos, programados a las 7:00, salieron sin contratiempos y con condiciones atmosféricas óptimas.
Unas diez aeronaves de competición han surcado las alturas sobre monumentos como el emblemático acueducto romano, o el alcázar.
El cielo de Segovia ha vuelto a convertirse en un gigantesco lienzo al aire libre otro año más, durante el festival de globos celebrado en la ciudad castellana. Durante la primera jornada se ha celebrado el primer vuelo de competición que ha dejado imágenes como esta, con la catedral de la ciudad de fondo.
Los profesionales de la aerostación prefieren Segovia por sus condiciones meteorológicas perfectas: predicciones fiables, escasa niebla y vientos suaves que garantizan despegues seguros y vuelos especialmente tranquilos.
En el vuelo se pueden ver, desde otro punto de vista, us monumentos más icónicos: el Acueducto, la Catedral y el Alcázar lucen de un modo espectacular desde el aire, con la Sierra de Guadarrama de fondo.
La séptima edición del Festival de Globos de Segovia ha comenzado con el vuelo de once aparatos que han participado en una competición de pilotaje de precisión, navegando sobre la ciudad y el alfoz en busca de marcas a las que debían acercase, en vertical, lo más cerca posible.
El primer vuelo ha dado paso a un acto oficial celebrado en el Hotel Los Arcos con la presencia de la concejala de Comercio, Mercados, Industria y Salud Pública, Berta Migueláñez, que ha hecho entrega de los premios del concurso de Fotografía de la pasada edición a David Vidal y Rubén Pascual.
En la jornada de este viernes han participado en la competición nueve pilotos procedentes de distintas comunidades autónomas, entre ellas Galicia, Valencia y Cataluña, además de una nutrida representación de Segovia, junto a otros dos aparatos que han hecho un vuelo recreativo.
Arrancó la séptima edición del Festival de Globos de Segovia, una cita que vuelve a convertir el cielo sobre el Acueducto, la Catedral y el Alcázar en un espectáculo único lleno de color.
Una vista única del Alcázar de Segovia y su torre desde el aire. Sin duda una imagen que solo es posible obtener a vista de pájaro desde un globo aerostático.
Hasta el domingo 19 de julio, Segovia volverá a ser escenario de uno de los principales encuentros aerostáticos del país, con vuelos de exhibición y competición, actividades familiares, propuestas gastronómicas, el tradicional Globo Solidario, el concurso fotográfico 'Segovia, la ciudad de los globos' y el espectáculo nocturno Night Glow.
Durante la inauguración se ha puesto de relieve que el Festival de Globos es mucho más que un espectáculo visual, ya que el evento refuerza la proyección turística de Segovia, considerada uno de los diez mejores destinos del mundo para volar en globo, gracias a sus excelentes condiciones meteorológicas, la riqueza de su patrimonio histórico y su estrecha vinculación con la historia de la aerostación.
Un momento especial y tenso durante el vuelo de competición en el que el el globo de la experta piloto Luisa Cabañero sobrevolaba a escasos metros otro globo aerostático.
Las pruebas han combinado retos virtuales, como sobrevolar un punto de referencia que posteriormente se verifica mediante el track del GPS, con pruebas físicas, en las que los participantes han lanzado un testigo --una cinta con una bolsita de arena-- sobre una diana instalada en el terreno.
Esta edición forma parte del circuito nacional de pruebas, si bien no puntúa para dicho circuito, ya que en esta ocasión ha tenido un carácter de entrenamiento, a diferencia de la pasada edición del 2025, en la que sí se disputó la Copa del Rey.
Durante todo el fin de semana, los globos volverán a dejar una de las imágenes más esperadas del verano segoviano: una ciudad Patrimonio Mundial bajo un cielo lleno de color.
Uno de los globos ya aterrizado y deshinchado sobre un campo de cereales en las inmediaciones de Segovia.
El punto final de la prueba y del vuelo. Aterrizaje y recogida del material. Aproximadamente una hora de paseo aéreo espectacular sobre una de las ciudades más bonitas de España.