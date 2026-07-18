El templo del atún rojo de almadraba por fin ha cruzado Despeñaperros. El Campero, el legendario restaurante de Barbate (Cádiz) que lleva casi cinco décadas siendo el guardián absoluto del Thunnus thynnus, ha inaugurado su esperadísima sede en Madrid. Lo hace por todo lo alto, instalándose en un espectacular palacete decimonónico rehabilitado en la calle de Lagasca, 148, en pleno barrio de Salamanca.

La terraza acristalada de El Campero es apta para todo el año.

Bajo la magistral dirección gastronómica del chef ejecutivo Julio Vázquez —y ahora con el respaldo de Azotea Grupo—, la propuesta madrileña mantiene intacto el espíritu, la técnica impecable y la honestidad que le han valido sus dos Soles Repsol en la costa gaditana. Nos sentamos a su mesa para comprobar si el milagro del Atlántico se puede replicar tierra adentro. Spoiler: se puede, y de qué manera.

Un palacete con alma marinera

El espacio, diseñado por el prestigioso MIL Studios, es un portento de 900 m² distribuidos en tres plantas y un delicioso jardín exterior. A través de maderas envejecidas, cerámicas texturizadas y una luz que evoca las dunas gaditanas, se logra trasladar al comensal a la costa atlántica sin perder la nobleza del palacio madrileño que lo acoge.

Uno de los salones de El Campero.

Pero aquí el verdadero protagonista es el producto, capturado mediante la milenaria y sostenible técnica de la almadraba. "La experiencia en Madrid es idéntica a la de Barbate: el mismo producto de Gadira, las mismas técnicas ancestrales y la misma devoción por la almadraba", comenta Julio Vázquez.

Un viaje sensorial

Nuestra experiencia comenzó con un festival de bocados fríos y sutiles donde el equilibrio de grasas y acidez se maneja con precisión. El comienzo de una brocheta de atún ahumado con el tradicional queso Payoyo gaditano y AOVE es perfecto para el siguiente plato de bandera. Un extraordinario ajo blanco de piñones con dados de tarantelo —una de las partes más nobles y equilibradas de grasa— en el que la untuosidad del ajo blanco, elaborado con piñones en lugar de almendras, aporta una delicadeza balsámica que contrasta de maravilla con la firmeza del tarantelo crudo. Un homenaje sofisticado al recetario popular andaluz.

Ajo blanco de piñones con dados de tarantelo.

Y el bocado obligatorio de la carta es la tosta de atún y trufa, uno de los grandes iconos históricos de El Campero. Una finísima oblea crujiente sirve de soporte para láminas de atún sedosas y un toque de trufa que envuelve el paladar sin restarle un ápice de protagonismo al pescado.

Surtido de crudos de atún.

El Campero es mundialmente conocido por haber introducido la precisión del corte japonés en el recetario tradicional andaluz. Lo comprobamos con su impecable surtido de crudos. Empezando por el tartar de lomo aliñado de forma sutil, dejando que brille la calidad de la carne; seguimos con el tataki ligeramente sellado en la plancha; continuamos con el sashimi de lomo y ventresca, el nirvana del atún en el que el corte de lomo muestra la pureza férrica del animal, mientras que la ventresca se funde literalmente en la boca gracias a su maravillosa grasa infiltrada; y terminamos con el lomo picante con un sutil toque alegre que despierta las papilas gustativas y que se toma para terminar para que no te contamine el resto de cortes.

Tradición y fuego

Tras el despliegue en frío, llegó el momento del guiso tradicional, ese que rinde pleitesía a los barcos pesqueros y a las cocinas de las madres barbateñas. El atún de almadraba en tomate con yema frita es un plato soberbio. El guiso de atún con tomate de toda la vida, ejecutado con un punto de cocción milimétrico, jugoso y coronado con una yema frita que al romperse inunda el plato de cremosidad. Para rebañar con pan y no dejar de sonreír.

Atún de almadraba en tomate con yema frita.

Para el postre, la propuesta busca limpiar el paladar de la intensidad del túnido con frescura e identidad andaluza. Un panel de queso Payoyo, polen, miel y helado de yogur que rinde homenaje a la Sierra de Grazalema a través de su queso más icónico.

Para regar este festín marinero, nos dejamos guiar por su bodega. Comenzamos con la frescura del vino blanco Barbazul, un coupage de Chardonnay de la tierra de Cádiz con ese puntito salino ideal, para luego dar paso a una de las joyas de la casa: el Palomino Saca El Campero, un vino que es pura finura andaluza, punzante, mineral y perfecto para terminar este homenaje al sur de España.

La terraza de El Campero.

La llegada de El Campero a Madrid no es una simple sucursal; es una embajada gastronómica en toda regla. Julio Vázquez y su equipo consiguen que la distancia con el Atlántico se disuelva en cada bocado, demostrando por qué son considerados los reyes indiscutibles del atún rojo. Si busca la excelencia del producto y la máxima expresión de la cocina marinera, reserve mesa en el palacete de Lagasca. Barbate nunca estuvo tan cerca de Madrid.

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Datos de interés

El Campero Madrid

Página web: www.restauranteelcampero.es/madrid/

Dirección: Calle de Lagasca, 148, Madrid

Teléfono: 91 959 70 50

Horario: De martes a domingo de 12:00h a 17:00h y de 20:00h a 0:00h.

Precio medio: 70 €

Instagram: @restauranteelcampero_madrid

Valoración: 9 fogones