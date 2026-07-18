El Día Mundial del Caviar reivindica la producción sostenible de una de las grandes joyas de la gastronomía

El Día Mundial del Caviar, que se celebra este sábado, 18 de julio, reivindica una de las delicatessen más exclusivas de la gastronomía internacional y pone el foco en "la necesidad de apostar por modelos de producción sostenibles que permitan preservar una especie cuya obtención requiere décadas de espera y un elevado compromiso con el bienestar animal y la conservación".

En este contexto, Caviar Riofrío, primer productor de caviar ecológico del mundo, acaba de presentar la segunda edición de su caviar beluga ecológico, una de las variedades más valoradas por chefs y expertos debido a su extraordinaria escasez y a la complejidad de su producción.

El caviar beluga procede del esturión Huso huso, la mayor especie de esturión del planeta. A diferencia de otras variedades, este animal necesita más de 20 años para alcanzar la madurez sexual y producir sus primeras huevas, circunstancia que convierte cada nueva cosecha en un acontecimiento excepcional dentro del sector.

Explicó que, en el caso de Caviar Riofrío, los ejemplares se crían en las aguas de manantial de la Sierra de Loja (Granada), "bajo un modelo de acuicultura ecológica que prioriza la calidad del agua, el bienestar animal, la trazabilidad y la sostenibilidad".

"Más allá de su producción, el caviar continúa consolidándose como uno de los ingredientes más apreciados de la alta gastronomía. Cada vez son más los restaurantes que lo incorporan a propuestas contemporáneas que combinan tradición e innovación, utilizándolo para aportar matices de sabor y textura a diferentes elaboraciones", explicó.

Es el caso de Zuma Madrid, que incluye el caviar oscietra en algunas de sus creaciones de temporada, como el tartar de gamba con aderezo de kizami, lima y caviar oscietra, dentro de una propuesta de cocina japonesa contemporánea que también reúne especialidades de sushi, sashimi y robata.