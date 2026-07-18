En este nuevo episodio de El Placer de Viajar, los presentadores, Carmelo Jordá y Kelu Robles, se sumergen en un viaje lleno de nostalgia al comparar cómo eran los viajes en el pasado frente a la experiencia actual. A través de anécdotas personales, reflexionan sobre la pérdida de ciertos elementos que antes hacían del viaje una aventura extraordinaria y a veces incómoda, pero altamente memorable.

Kelu Robles comienza destacando el concepto del veraneo tradicional frente al turismo moderno. Explica que el veraneo implicaba largas estancias, a menudo de más de dos meses, en un mismo lugar, lo que fomentaba el reencuentro con las mismas personas año tras año y permitía construir una identidad paralela y disfrutar de una placentera monotonía. Asimismo, resalta el valor del aburrimiento como motor creativo, algo que en la sociedad hiperactiva de hoy en día, dominada por el miedo a perderse algo, se ha perdido casi por completo.

Por su parte, Carmelo Jordá echa de menos la excitación previa al viaje. Recuerda que, al no ser los viajes algo tan común ni accesible en su juventud, la preparación requería un esfuerzo minucioso, como devorar guías de papel y diseñar itinerarios detallados, lo que generaba una gran euforia. Hoy, debido a la inmediatez, es habitual subirse a un avión sin apenas conocer los detalles del destino.

Otro de los temas centrales es la evolución de la tecnología en la carretera. Ambos comentan la transición de los mapas físicos de papel a las aplicaciones de navegación como Google Maps. Aunque reconocen que la tecnología actual aporta una enorme seguridad y comodidad, añoran la mística de estudiar las rutas el día previo, apuntar los desvíos y, por supuesto, la típica estampa familiar de discutir dentro del coche mientras se intentaba doblar un mapa gigante.

Finalmente, rememoran los eternos viajes por carreteras nacionales de doble sentido antes de la llegada de las autovías. Viajes de más de ocho horas para recorrer apenas 400 kilómetros, con paradas obligatorias para comer un bocadillo de lomo, comprar quesos o visitar a familiares en ruta. Aunque admiten que estas travesías eran físicamente agotadoras, especialmente en verano y sin aire acondicionado, las recuerdan como auténticas expediciones que reflejaban una España que ya no existe.

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