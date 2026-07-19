Los 25 mejores chiringuitos de España
¿Buscando el sitio perfecto para comer frente al mar? Tapas Magazine presenta su selección 2026 con Los 25 Mejores Chiringuitos de España. Una ruta fotográfica por las costas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Galicia y más, que demuestra cómo la cocina de playa se ha elevado a su máximo nivel sin perder su alma. ¡Elige tu próximo destino veraniego en esta galería!
La Milla — Marbella, Málaga
La Milla lleva años demostrando que un chiringuito puede jugar en la liga de la alta gastronomía. Su integración en la propuesta culinaria del hotel Puente Romano Marbella refuerza una trayectoria marcada por el mejor producto marino, una cocina de autor, una gran bodega y un servicio que lo sitúan entre los grandes destinos gastronómicos del Mediterráneo.
La Plage Casanis — Marbella, Málaga
Fabián Cangas ha construido uno de los beach clubs con mayor personalidad de Marbella. En La Plage Casanis encontrarás una cocina mediterránea, arroces, pescados, carnes y un célebre steak tartar se combinan con una cuidada programación musical que convierte cada sobremesa en una celebración frente al mar.
Chambao — Marbella, Málaga
Más que un beach club, Chambao representa el lujo relajado de la Costa del Sol. La cocina de Sergio Zubiadut, el excelente producto, la coctelería y un servicio impecable completan una experiencia donde gastronomía y ocio conviven con naturalidad
Oasis — Fuengirola, Málaga
La historia de Oasis es también la historia de la familia González Salguero, pionera del chiringuito moderno en Fuengirola. Hoy continúa siendo un referente gracias a sus espetos, el pescado fresco y una cocina honesta que ha sabido evolucionar sin perder la esencia.
La Loma — Playa de La Barrosa, Chiclana de la Frontera, Cádiz
Con el Atlántico como escenario, Manuel Benítez e Isidro Martín reivindican la cocina gaditana más auténtica en La Loma. Frituras ligeras, mariscos, pescados del día y excelentes arroces convierten este chiringuito en una parada obligatoria de la costa de Cádiz.
Nahú Beach — Playa de Cortadura, Cádiz
Nahú Beach representa la nueva generación de chiringuitos andaluces. Liderado por Raúl Cueto, apuesta por una cocina contemporánea basada en el producto local y la sostenibilidad, demostrando que tradición e innovación pueden convivir frente al mar.
Casa Jondal — Cala Jondal, Ibiza
Casa Jondal ha redefinido el concepto de chiringuito gastronómico. Rafa Zafra ha convertido el mejor pescado y marisco del Mediterráneo en el eje de una propuesta que combina excelencia culinaria, sencillez y una de las ubicaciones más privilegiadas de Ibiza.
Lobito de Mar — Sant Jordi de ses Salines, Ibiza
Lobito de Mar estrena por primera vez orilla. El concepto marinero de Dani García, que hasta ahora siempre había mirado al mar desde tierra firme, abre en Ibiza con tumbonas frente al agua y terraza en primera línea. La carta conserva su ADN con arroces, frituras y pescado de lonja, y suma platos pensados para la isla, como el calamar a la brasa con sobrasada ibicenca o la gamba roja, sin perder el espíritu de chiringuito andaluz que lo vio nacer.
Es Fumeral — Ibiza
La nueva generación de la gastronomía ibicenca encuentra una de sus mejores expresiones en Es Fumeral. Alberto Pacheco firma una cocina elegante y contemporánea donde el Mediterráneo se interpreta desde el respeto absoluto al producto y la temporada.
El Bigotes — Cala Mastella, Ibiza
Pocas mesas conservan tanta autenticidad como El Bigotes. Ana Ferrer y Mónica Ferrer mantienen viva la tradición familiar del legendario bullit de peix y el arroz a banda cocinados a fuego de leña, convirtiendo este rincón en uno de los grandes símbolos de la Ibiza más genuina.
Beso Beach — Formentera
Mucho más que un beach club, Beso Beach se ha convertido en uno de los grandes iconos del verano mediterráneo. Gastronomía, música, coctelería y hospitalidad se unen sobre la arena para crear una experiencia reconocible dentro y fuera de España.
Fandango Formentera — Es Pujols, Formentera
Luis Arrufat y Vicent Montfort han situado a Fandango entre las mesas imprescindibles de la isla. Producto local, excelente técnica y unas vistas privilegiadas al mar hacen de este restaurante uno de los referentes gastronómicos de Baleares.
Sol Cala Saona — Cala Saona, Formentera
Con el espectacular paisaje de Sol Cala Saona como telón de fondo, este proyecto apuesta por el producto local, los arroces y el pescado fresco. La incorporación de Ramón Freixa al universo gastronómico del hotel refuerza una propuesta que mira al Mediterráneo desde la excelencia.
Moments Bar — Playa de Urbanova, Alicante
La familia Remacha Sanz ha convertido Moments Bar en uno de los nuevos imprescindibles del litoral alicantino. Arroces, pescados frescos y cocina mediterránea de temporada demuestran que la sencillez, cuando el producto manda, sigue siendo uno de los mayores lujos.
Punta Roca — Port Ginesta, Castelldefels
El Grupo Tibu-Ron ha convertido Punta Roca en uno de los espacios más dinámicos del litoral barcelonés. Su cocina marinera contemporánea, basada en excelentes pescados y mariscos, encuentra en el Mediterráneo el mejor escenario posible.
Xiringuito Escribà — Playa del Bogatell, Barcelona
Hablar de arroces frente al mar en Barcelona es hablar de Xiringuito Escribà. La familia Escribà mantiene intacta la esencia de este clásico donde fideuás, pescado fresco, tapas y ambiente familiar siguen conquistando temporada tras temporada.
La Pelosa — Cala Pelosa, Roses
A pocos kilómetros de Cala Montjoi, la familia Gómez-Alvaz mantiene en La Pelosa uno de los grandes clásicos de la Costa Brava. Arroces, fideuás elaboradas con recetas familiares y producto de proximidad convierten la visita en una experiencia tan gastronómica como paisajística.
Kauai Gavà Mar — Gavà, Barcelona
Óscar Manresa lleva años demostrando en Kauai Gavà Mar que la alta cocina también puede disfrutarse con los pies en la arena. Su propuesta mediterránea, basada en arroces, tapas y pescado fresco, resume a la perfección el espíritu del litoral barcelonés.
Balearri — Playa de Malkorbe, Getaria
En una costa donde los chiringuitos son una excepción, Balearri se ha convertido en una referencia imprescindible. La parrilla de Markel Iribar rinde culto a los mejores pescados del Cantábrico con el respeto y la sencillez que distinguen a la cocina vasca.
Sinas — Raxó, Pontevedra
Oliver da Silva ha convertido Sinas en uno de los chiringuitos con más personalidad de Galicia. Sardinas a la brasa, producto local, conciertos y una atmósfera desenfadada resumen la esencia de un lugar donde la autenticidad sigue siendo el mayor atractivo.
Náutico de San Vicente — O Grove, Pontevedra
Con vistas privilegiadas a la ría de Arousa, el Náutico de San Vicente combina gastronomía atlántica, música en directo y puestas de sol inolvidables. Un espacio que trasciende el concepto tradicional de chiringuito para convertirse en uno de los grandes escenarios del verano gallego.
Meloxeira Praia — San Vicente do Mar, O Grove
Álvaro Fuentes firma en Meloxeira Praia una de las cocinas de playa más interesantes de Galicia. Pescados, mariscos y arroces dialogan con la despensa local desde una mirada contemporánea que reivindica la excelencia del producto gallego.
El Puntal Tricio — Playa del Puntal, Santander
Accesible tanto por carretera como en barco, El Puntal Tricio lleva décadas siendo uno de los grandes clásicos de la bahía de Santander. Ricardo Tricio mantiene una propuesta donde el pescado salvaje, el marisco y las carnes cántabras brillan con el paisaje del Puntal como protagonista.
Bésame Mucho — Playa de La Troya, Adeje, Tenerife
Michele Princiotta imprime personalidad a una cocina donde Mediterráneo y Atlántico dialogan a través de arroces, pescados locales, mariscos a la brasa y una cuidada coctelería. El resultado es Bésame Mucho, uno de los beach clubs más elegantes del sur de Tenerife.
Casa Playa — Playa de Los Cristianos, Tenerife
Casa Playa representa la nueva generación de chiringuitos canarios. Gastronomía, diseño, música y coctelería conviven sobre la arena en una propuesta que apuesta por el producto isleño y una cocina mediterránea contemporánea, consolidándose como uno de los grandes destinos gastronómicos de Tenerife.