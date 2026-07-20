Extremestiza: patrimonio, educación y desarrollo para un futuro compartido

Las ciudades históricas, la arquitectura y el arte constituyen otra de las huellas visibles de esta conexión atlántica. Las Jornadas de Patrimonio Compartido reúnen a especialistas de diversos países para analizar y conservar un legado común que puede apreciarse en monumentos, espacios urbanos y expresiones artísticas presentes a ambos lados del océano.

Desde los cascos históricos protegidos por la UNESCO hasta las técnicas constructivas tradicionales, el patrimonio se convierte así en un espacio de cooperación, investigación y crecimiento compartido.

La Plaza Mayor de Trujillo, presidida por la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, es uno de los espacios históricos que sigue uniendo a ambos lados del Atlántico.

Educar en el mestizaje

La iniciativa Extremestiza también mira al futuro a través de la educación. En colaboración con la Consejería de Educación, la Fundación Extremeña de la Cultura impulsa Aula Extremestiza, una nueva asignatura optativa destinada al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

Construido por los descendientes de Moctezuma, el Palacio Toledo-Moctezuma, en Cáceres, constituye uno de los testimonios más singulares de la historia compartida entre Extremadura y México.

A través de una visión multidisciplinar, los estudiantes podrán descubrir los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos que unen a Extremadura con Hispanoamérica, comprendiendo cómo el mestizaje ha contribuido a construir una identidad compartida que sigue vigente en la actualidad.

Economía de la cultura y la cooperación

Extremestiza no solo promueve el intercambio cultural. También genera espacios de colaboración entre empresas, emprendedores, creadores, investigadores y profesionales de ambos lados del Atlántico. La cultura, el turismo, las industrias creativas, la gastronomía y el patrimonio se convierten en motores de innovación, empleo y desarrollo sostenible.

Esta red de cooperación abre nuevas oportunidades para fortalecer relaciones económicas y sociales basadas en el conocimiento, el talento y una visión compartida del futuro.

El futuro del mestizaje

Más que una estrategia institucional, Extremestiza plantea una nueva forma de entender la relación entre Extremadura e Iberoamérica. Una invitación a reconocer que la identidad compartida no pertenece únicamente al pasado, sino que sigue generando conocimiento, talento, oportunidades y proyectos capaces de conectar personas, territorios y culturas.

Porque si algo demuestra esta iniciativa es que el mestizaje no es solo herencia. Es, sobre todo, futuro.

Cultura que suena, se degusta, se aprende y genera oportunidades

El mestizaje también se escucha. La programación musical de Extremestiza reúne a artistas extremeños e iberoamericanos en proyectos donde las tradiciones dialogan y encuentran nuevas formas de expresión.

La gastronomía constituye otro de los grandes espacios de encuentro. Bajo la iniciativa Gastromestiza, productores, cocineros y especialistas de distintos países hispanoamericanos comparten conocimientos, ingredientes y tradiciones culinarias que nacen de una historia común y proyectan nuevas oportunidades de desarrollo económico, innovación y promoción internacional.