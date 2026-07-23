Grandvalira estrena el Laberinto de Soldeu, una experiencia familiar inmersiva en plena naturaleza

Grandvalira continúa ampliando su oferta de actividades de verano con la inauguración del nuevo Laberinto de Soldeu, una propuesta lúdica ubicada en la plataforma de Soldeu que invita a familias, grupos de amigos y visitantes de todas las edades a sumergirse en una aventura de exploración en plena naturaleza.

La actividad estará disponible hasta el 13 de septiembre y forma parte de las principales novedades de la temporada estival del dominio. Según informó la compañía, construido íntegramente en madera y perfectamente integrado en el paisaje, el nuevo espacio ofrece una experiencia que combina orientación, resolución de enigmas y descubrimiento del entorno de montaña.

El Laberinto de Soldeu plantea un reto en el que cada decisión cuenta. Los participantes deberán encontrar la salida mientras recorren una red de caminos con cruces, cambios de dirección y callejones sin salida. Paralelamente, la actividad incorpora una gincana interactiva que propone localizar diez pistas ocultas y resolver diferentes enigmas a lo largo del recorrido, convirtiendo cada visita en una experiencia diferente.

Además de su componente lúdico, el nuevo espacio ha sido concebido para que los visitantes puedan disfrutar del bosque con calma, observando sus detalles e interactuando con un entorno especialmente diseñado para despertar la curiosidad. El recorrido, de entre 30 y 45 minutos de duración aproximada, ofrece una experiencia accesible y participativa, pensada tanto para el público familiar como para adolescentes y grupos de amigos.

Su diseño modular permitirá, además, adaptar el laberinto a nuevas propuestas y actividades a lo largo de las próximas temporadas, con retos, temáticas y experiencias que evolucionarán para ofrecer nuevos atractivos a los visitantes.

El Laberinto de Soldeu forma parte de la renovada oferta estival de Grandvalira, que este verano incorpora diversas novedades para seguir consolidándose como un destino de referencia en los Pirineos durante todo el año. Entre ellas destacan el nuevo Big Jump Park de El Tarter, la nueva escultura Huellas Alzadas en la parte alta del Funicamp, además de la ampliación hasta los 114 kilómetros de los Grandvalira E-Bike Trails. Grandvalira también sigue ofreciendo propuestas como el Mon(t) Magic Family Park de Canillo, Golf Soldeu, el campo de 9 hoyos situado a mayor altitud de Europa, y una amplia oferta de senderismo, gastronomía y actividades en la naturaleza.