El pueblo asturiano que parece sacado de otro continente

Entre montañas verdes, acantilados y el mar Cantábrico se esconde un pueblo que parece sacado de otro continente. Sus calles no están llenas de edificios medievales ni de grandes monumentos tradicionales, sino de enormes villas señoriales, fachadas llamativas y construcciones que mezclan influencias europeas y americanas.

Es Colombres, en Asturias, una pequeña localidad que guarda uno de los conjuntos de arquitectura indiana más importantes de España y que se ha convertido en una parada imprescindible para quienes buscan descubrir lugares diferentes lejos de las rutas más habituales.

Un viaje al pasado entre palacetes y jardines

Caminar por Colombres es como recorrer un museo al aire libre. A cada paso aparecen casas construidas por los llamados indianos, asturianos que emigraron a América durante el siglo XIX y principios del XX en busca de fortuna y que, tras regresar con éxito, quisieron transformar su pueblo natal.

Muchos de ellos volvieron desde lugares como Cuba, México o Argentina con grandes riquezas y levantaron impresionantes viviendas que mezclaban estilos arquitectónicos que habían conocido durante sus años fuera de España. El resultado es un paisaje único: torres, galerías acristaladas, balcones ornamentados, fachadas de colores y jardines que todavía conservan ese aire exótico.

Pero los indianos no solo dejaron sus grandes casas. También financiaron escuelas, calles, plazas y edificios públicos, convirtiendo a Colombres en un reflejo del esfuerzo de aquellos emigrantes que cambiaron la historia de la localidad.

La joya de Colombres: una mansión que parece salida de una película

El gran símbolo del pueblo es la Quinta Guadalupe, una espectacular construcción de principios del siglo XX que parece más propia de una ciudad americana que de una pequeña villa asturiana.

Este edificio, rodeado de jardines y con una arquitectura imponente, alberga actualmente el Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, donde se puede conocer la historia de quienes cruzaron el océano y de las comunidades que crearon lejos de casa.

Su interior conserva el ambiente de una gran residencia de la época, con estancias decoradas y documentos que muestran cómo fue aquella aventura migratoria.

Una ruta perfecta para perderse sin prisa

Uno de los grandes atractivos de Colombres es que no hace falta seguir una visita rápida de monumento en monumento. Su encanto está en pasear por sus calles y descubrir poco a poco sus casonas indianas.

La ruta por el conjunto histórico permite conocer más de una decena de edificios singulares, cada uno con su propia historia. La plaza principal, la Casa Consistorial y las viviendas de antiguos emigrantes forman un recorrido donde arquitectura y memoria se mezclan constantemente.

Además, su tamaño permite recorrerlo tranquilamente a pie, disfrutando de cada detalle de sus fachadas y del ambiente tranquilo de una villa que parece detenida en el tiempo.

Un destino que combina historia, naturaleza y playa

La visita a Colombres se puede completar con algunos de los paisajes más espectaculares del oriente asturiano. A pocos kilómetros se encuentran la playa de La Franca, una de las más bonitas de la zona, la Cueva del Pindal, declarada Patrimonio de la Humanidad, el faro de Pimiango o la desembocadura del río Deva.

Su ubicación, entre el Cantábrico y los Picos de Europa, permite combinar cultura, senderismo, gastronomía y naturaleza en una misma escapada.

Cada verano, además, el pueblo vuelve a mirar hacia su pasado con la Feria de Indianos, cuando sus calles se llenan de música, decoración colonial, mercados y vecinos vestidos con trajes de época.

Colombres no es solo un pueblo bonito: es un lugar donde cada casa cuenta una historia de viajes, esfuerzo y sueños cumplidos al otro lado del Atlántico. Un rincón de Asturias perfecto para quienes buscan una escapada diferente y descubrir uno de los secretos mejor guardados del norte de España.