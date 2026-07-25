Especial Gaudí: las claves espirituales, lo mejor y lo menos mejor del genial arquitecto

En este nuevo episodio de El Placer de Viajar, el podcast de viajes de esRadio conducido por Carmelo Jordá y Kelu Robles, se rinde un cercano homenaje al célebre arquitecto Antonio Gaudí, de cuyo fallecimiento se cumplieron cien años hace sólo unas semanas.

Con el propósito de descifrar la magia de su legado y entender la enorme carga simbólica que esconde su arquitectura, los presentadores entrevistan a César García Álvarez, profesor de Historia del Arte de la Universidad de León y autor del libro Gaudí: símbolos del éxtasis.

Durante la conversación, García Álvarez desmonta algunos de los tópicos más comunes que rodean al arquitecto catalán, como la etiqueta de modernista o la idea de que fue un creador adelantado a su tiempo. El experto define a Gaudí como un artista completamente inclasificable que supera cualquier categoría académica, logrando una síntesis perfecta entre la observación de la naturaleza, la geometría, la imaginación y una profunda espiritualidad.

El programa profundiza en la evolución personal del genio, quien pasó de ser un dandi y exitoso en su juventud a convertirse en un hombre sumamente austero y solitario en su etapa final. Esta transformación estuvo muy marcada por un gran desengaño amoroso en el año 1888, cuando Josefa Moreu rechazó su propuesta de matrimonio, lo que empujó a Gaudí a volcar toda su energía creativa y su pasión en la religión, ganándose el apelativo popular de el Arquitecto de Dios.

Uno de los puntos más interesantes del análisis es la simbología oculta en sus obras fuera de Cataluña. El profesor explica cómo El Capricho, situado en Comillas, Cantabria, y del que se habló en el episodio del pasado 9 de abril de El Placer de Viajar, fue diseñado como una "casa pasiva y curativa" para su propietario enfermo, utilizando girasoles para atrapar la luz solar. Por otro lado, la emblemática Casa Botines de León es interpretada por el historiador como un "castillo de hielo" que rinde tributo a San Jorge y al dragón, donde el propio edificio adopta la forma de la beastia.

La conversación también viaja a Barcelona para desvelar los secretos de obras maestras como la Casa Batlló y la Casa Milà. De la primera, se destaca su fachada repleta de alusiones al carnaval, máscaras y restos óseos, mientras que de la conocida como La Pedrera se resalta la ausencia deliberada de la línea recta, ya que Gaudí defendía que esta no existía en la naturaleza, inspirándose en las ondulaciones del mar Mediterráneo para diseñar su estructura y sus famosas chimeneas.

No se pasa por alto la gran obra inacabada de Gaudí: la Sagrada Familia. El invitado y los presentadores coinciden en criticar algunas de las intervenciones contemporáneas que se han realizado en el templo, calificando de "error" la controvertida fachada de la Pasión diseñada por Josep Maria Subirachs. El experto lamenta que no se hayan respetado los minuciosos dibujos y las explicaciones que dejó el propio creador antes de que sus maquetas tridimensionales se perdieran en el incendio de 1936, durante la Guerra Civil española.

Finalmente, César García Álvarez invita a todos los oyentes a descubrir el Gaudí menos masificado pero igualmente fascinante. Como orgulloso leonés, recomienda con entusiasmo la visita al Palacio Episcopal de Astorga y a la Casa Botines, que recientemente ha inaugurado la restauración de su planta noble con mobiliario de la época, ofreciendo una experiencia inmersiva única para cualquier apasionado de los viajes culturales.

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