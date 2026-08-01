La exposición que recuerda el legado de la fotoperiodista fallecida en el accidente de Adamuz

La obra de la fotógrafa onubense María Clauss vuelve a reunirse con el público en una muestra cargada de emoción. El Museo de Huelva acoge una exposición que homenajea a la fotoperiodista, fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz —Córdoba—, ampliando su participación en el proyecto Misión Andalucía, impulsado por el Centro Andaluz de la Fotografía.

Durante una entrevista en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el director del Centro Andaluz de la Fotografía, Juan María Rodríguez, repasó la trayectoria de Clauss y explicó cómo surgió este tributo a una autora que, aseguró, estaba atravesando uno de los momentos más creativos de su carrera.

Una fotógrafa comprometida con la realidad

Rodríguez recordó que María Clauss desarrolló prácticamente toda su carrera en Huelva, donde comenzó como fotoperiodista y terminó convirtiéndose en una profesional capaz de abordar cualquier disciplina fotográfica. "Era una fotógrafa todoterreno", destacó el director del Centro Andaluz de la Fotografía, quien recordó que además de cubrir la actualidad también realizó fotografía social, institucional y numerosos proyectos personales.

Entre esos trabajos sobresale Mi abuelo, el espía, una investigación fotográfica inspirada en la historia de su abuelo, sobre quien existían sospechas de haber participado en labores de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial en la costa de Huelva y Cádiz.

También desarrolló Donde no habita el olvido, un proyecto dedicado a las víctimas olvidadas de la Guerra Civil con el que logró el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña.

Rodríguez destacó la importancia de aquel reconocimiento porque "en 26 años de premio no lo había ganado ninguna mujer; ella fue la primera", un hito que, en su opinión, supuso "romper un auténtico techo de cristal".

Además, definió a Clauss como una autora con una profunda conciencia social. "Era una mujer muy comprometida y pensaba que la fotografía debía servir para algo, que tenía una funcionalidad social y no solo estética", explicó.

Ocho fotógrafos para retratar la Andalucía rural

El homenaje parte del proyecto Misión Andalucía, una iniciativa del Centro Andaluz de la Fotografía que reunió a ocho fotógrafos para recorrer más de cuarenta espacios naturales de la comunidad con el objetivo de ofrecer una mirada contemporánea sobre el paisaje rural andaluz.

Aunque todos compartían un mismo punto de partida, cada uno desarrolló una visión propia. En el caso de María Clauss, su trabajo se centró especialmente en las personas que habitan esos territorios. "Los fotógrafos tenían muy claro que el paisaje sin figuras, sin pobladores, no es un paisaje", explicó Rodríguez, una idea que marcó especialmente las imágenes realizadas por Clauss durante el proyecto.

Una evolución artística que sorprendió al equipo

Más allá de su vertiente documental, la fotógrafa mostró una faceta mucho más conceptual que sorprendió incluso a quienes la habían seleccionado para participar en la iniciativa. "Fue revelando una faceta suya que ni yo mismo conocía", confesó Juan María Rodríguez.

Según explicó, durante el desarrollo del proyecto comenzaron a aparecer imágenes cargadas de simbolismo y lirismo que, en algunos casos, podían recordar incluso a la pintura contemporánea.

El director del Centro Andaluz de la Fotografía considera que esa evolución apuntaba hacia una nueva etapa artística que quedó truncada por el accidente ferroviario.

Un homenaje ampliado para recordar su legado

En la exposición original de Misión Andalucía, María Clauss estaba representada con 19 fotografías, siendo una de las autoras con mayor presencia dentro del proyecto.

Para el homenaje organizado en Huelva, esa selección se ha ampliado con nuevas imágenes realizadas antes de su fallecimiento, superando la treintena de obras. "Hemos querido tener un gesto sentimental hacia ella", explicó Rodríguez, quien reconoció que la noticia de su muerte supuso "un mazazo" para todo el equipo que había trabajado junto a la fotógrafa.

El responsable del Centro Andaluz de la Fotografía señaló que el objetivo era rendir homenaje a una profesional muy querida tanto por sus compañeros como por la sociedad onubense.

Doñana y Río Tinto, protagonistas de sus imágenes

Buena parte de las fotografías expuestas fueron tomadas en espacios emblemáticos como Doñana o Río Tinto.

Rodríguez destacó especialmente una de las imágenes realizadas en las aguas rojizas de Río Tinto, teñidas por bacterias presentes en el entorno. "Tú no sabes realmente lo que estás viendo. No ves un río", explicó el director, que describió esa fotografía como una imagen de gran fuerza conceptual, capaz de recordar a una pintura abstracta.

Una figura muy querida en Huelva

Además de su trabajo como fotógrafa, María Clauss fue una de las grandes dinamizadoras culturales de Huelva. Junto a su marido, también fallecido en el accidente de Adamuz, impulsó festivales de fotografía, actividades culturales y numerosos proyectos vinculados al periodismo y la creación artística.

Para Juan María Rodríguez, ese compromiso explica el enorme cariño que sigue despertando su figura en la ciudad. "Era una mujer entusiasta, vibrante, brillante y una agitadora", resumió.

También recordó que durante el proyecto Misión Andalucía la fotógrafa fue ganando confianza en sí misma hasta ofrecer un trabajo que superó todas las expectativas. "Se creció muchísimo durante el encargo. Fue un regalo haber trabajado con ella", afirmó.

Una exposición que mantiene vivo su legado

El homenaje dedicado exclusivamente a María Clauss permanecerá en el Museo de Huelva, mientras que la exposición colectiva Misión Andalucía continuará posteriormente su recorrido por otras ciudades andaluzas, con Córdoba como próxima parada.

Rodríguez quiso resumir el sentido de esta iniciativa con una frase que refleja el espíritu de la muestra: "Hemos querido homenajearla, celebrar haberla conocido".

La exposición no solo recupera algunas de las imágenes más representativas de María Clauss, sino que también reivindica el legado de una fotógrafa que entendía la cámara como una herramienta para observar, denunciar y contar la realidad desde una mirada profundamente humana.