La fascinante "Toscana española" que se esconde en Teruel

Hay lugares donde parece que el tiempo avanza más despacio. Calles de piedra, casas señoriales, ríos que atraviesan montañas y pequeños pueblos donde todavía se conserva la esencia de la vida rural. Ese es el paisaje que espera en el Matarraña, una comarca de Teruel que muchos han bautizado como la Toscana española por su mezcla de naturaleza, patrimonio y gastronomía.

Situada entre Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, esta zona ofrece una alternativa para quienes buscan una escapada alejada de las aglomeraciones y con planes para todos los públicos: desde recorrer pueblos medievales hasta bañarse en piscinas naturales o descubrir antiguos asentamientos íberos.

Pueblos medievales que parecen sacados de otra época

La esencia del Matarraña se encuentra en sus 18 municipios, donde la arquitectura tradicional sigue siendo protagonista. Callejuelas estrechas, plazas con edificios históricos, palacetes, iglesias monumentales y casas de piedra forman parte del paisaje habitual de esta comarca.

Entre sus localidades más destacadas se encuentran Calaceite, Valderrobres y La Fresneda, incluidas entre los Pueblos más Bonitos de España.

Valderrobres es uno de los grandes iconos de la zona. Su puente medieval de piedra da paso a un casco histórico dominado por su castillo y la iglesia de Santa María la Mayor, un conjunto que conserva todo el encanto de la Edad Media. Pasear por sus calles es uno de esos viajes al pasado que convierten una simple visita en una experiencia.

Calaceite, por su parte, destaca por sus casas señoriales, sus plazas porticadas y su ambiente tranquilo, mientras que La Fresneda sorprende por su patrimonio histórico y sus rincones llenos de encanto.

Naturaleza en estado puro entre montañas y ríos

El Matarraña también es un destino para los amantes del senderismo y la naturaleza. Los Puertos de Beceite, una zona montañosa que conecta Aragón, Cataluña y Valencia, ofrecen algunos de los paisajes más espectaculares de la comarca.

Entre sus rutas destaca el Parrizal de Beceite, un recorrido entre paredes de roca, pasarelas y aguas cristalinas que permite descubrir uno de los rincones naturales más conocidos del territorio. También merece una visita el Salt de la Portellada, una impresionante cascada de unos 20 metros que termina en una piscina natural de aguas turquesas.

Durante los meses de verano, las pozas y zonas de baño del Matarraña se convierten en uno de sus mayores atractivos. Lugares como la Font de la Rabosa, las piscinas de l'Assut o el embalse de la Pena ofrecen espacios donde refrescarse rodeados de naturaleza.

Un viaje a la historia de los íberos

La relación del Matarraña con el pasado es otro de sus grandes reclamos. Al igual que ocurre con la Toscana italiana y los antiguos etruscos, esta comarca conserva la huella de una civilización que dejó importantes restos arqueológicos: los íberos.

Uno de los ejemplos más destacados es el poblado ibérico de San Antonio, en Calaceite, un yacimiento que permite conocer cómo eran los primeros asentamientos de estas comunidades hace más de dos mil años.

Estos restos convierten la visita en una oportunidad para descubrir una parte menos conocida de la historia de Aragón y entender cómo el territorio ha estado habitado desde tiempos remotos.

Una vía verde para recorrer la comarca sin prisas

Para quienes prefieren descubrir el paisaje sobre ruedas, a pie o incluso a caballo, la Vía Verde de la Val de Zafán es uno de los grandes planes del Matarraña.

El antiguo trazado ferroviario, que supera los 100 kilómetros de recorrido, atraviesa paisajes de campos, montañas y pequeños pueblos hasta llegar a Tarragona. Su escaso desnivel permite que sea una ruta accesible para diferentes edades y niveles físicos.

Además, cuenta con servicios de alquiler de bicicletas, asistencia y tramos adaptados para personas con movilidad reducida, convirtiéndose en una opción perfecta para disfrutar del entorno sin prisas.

La gastronomía: el sabor de una tierra de tradición

La visita al Matarraña no estaría completa sin descubrir su gastronomía. La comarca reúne productos ligados a la tradición agrícola y ganadera, como el cordero, los quesos, los embutidos, el jamón o la trufa.

Pero si hay un producto que define su paisaje es el aceite de oliva. Los olivos centenarios forman parte de la identidad del territorio y recuerdan una tradición que se remonta a los íberos y los romanos.

Esa combinación de naturaleza, historia y cocina es precisamente lo que ha hecho que muchos comparen el Matarraña con la Toscana italiana. Un lugar donde los pueblos parecen detenidos en el tiempo, los paisajes invitan a desconectar y cada rincón ofrece una nueva forma de disfrutar del turismo rural.

Porque aunque algunos lo llaman la Toscana española, en el Matarraña tienen claro que su mayor atractivo es precisamente ser un destino único. Un rincón de Teruel con personalidad propia que espera ser descubierto.