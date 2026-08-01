En este nuevo episodio veraniego de El Placer de Viajar, el programa de viajes de esRadio, los presentadores Carmelo Jordá y Kelu Robles reciben en el estudio a Laura Galdeano, redactora de cultura de Libertad Digital. Como apasionada de la lectura y de los viajes, Laura comparte una cuidada selección de recomendaciones literarias para disfrutar durante las vacaciones de agosto, tanto en la playa como en la montaña.

La primera propuesta de la invitada es En la Patagonia, obra del célebre escritor Bruce Chatwin, un auténtico hito de la literatura de viajes. Este libro mezcla con maestría la antropología, la historia y la descripción de personajes muy singulares que el autor encuentra en su periplo por tierras sudamericanas. Laura detalla cómo Chatwin, obsesionado desde la infancia con un supuesto resto de brontosaurio que perteneció a su familia, decide dejar su trabajo y adentrarse en la región patagónica para buscar los vestigios de ese animal prehistórico, que finalmente resultó ser un milodón.

A continuación, analizan Venecia, de Jan Morris, un libro que la redactora descubrió directamente en una pequeña librería veneciana. Jan Morris, que cubrió como reportera la mítica expedición británica al Everest, ofrece en este texto una visión de la ciudad italiana muy alejada de los típicos clichés románticos. A través de su prosa, describe con gran agudeza la vida cotidiana de sus habitantes, el encanto de la decadencia veneciana y dedica capítulos enteros a los gatos de Venecia y a las peculiaridades de sus célebres gondoleros.

El recorrido continúa en el norte con Tierra de clanes, escrito por los conocidos actores Sam Heughan y Graham McTavish, protagonistas de la exitosa serie de televisión Outlander. El libro narra en formato de diario de viaje las andanzas de ambos amigos en una furgoneta a través de las tierras altas de Escocia. La obra destaca por el gran contraste humorístico entre sus autores —uno más quejumbroso y clásico, y el otro más joven y aventurero— mientras exploran los castillos, la historia escocesa y las destilerías de whisky de la zona.

Para los amantes del país vecino, Laura sugiere Un año en la Provenza, del británico Peter Mayle. Este libro humorístico detalla las divertidas vivencias de un ejecutivo de publicidad que lo deja todo para instalarse en un caserón en el campo francés. Con un fino humor británico, Mayle narra el choque cultural con la población local, las reformas inacabables con obreros franceses y, sobre todo, el placer por la gastronomía provenzal y sus excelentes vinos, estructurando el relato mes a mes.

Y para terminar sus recomendaciones en el apartado de no ficción, la invitada destaca España interminable, del neerlandés Cees Nooteboom. Este autor, eterno candidato al premio Nobel, muestra un profundo amor y respeto por la cultura y el arte españoles. Laura relata cómo el escritor plasmó su fascinación por las iglesias, la geografía y la espiritualidad de España desde su perspectiva de viajero del norte de Europa, ofreciendo también su conocida obra Desvío a Santiago como alternativa de lectura pausada.

En la última parte del episodio, Carmelo Jordá no duda en sumar sus propias recomendaciones a la charla, sugiriendo el inmortal clásico de la generación beat En el camino, de Jack Kerouac, donde el viaje es el protagonista absoluto. Asimismo, propone la lectura de la célebre trilogía del escritor y aventurero Patrick Leigh Fermor, quien cruzó a pie Europa desde los Países Bajos hasta Constantinopla en el año 1933, dejando un testimonio extraordinario del continente antes de la catástrofe bélica.

Y Kelu Robles aporta una joya del siglo XVIII, titulada Viaje de Londres a Génova a través de Inglaterra, Portugal, España y Francia, de Giuseppe Baretti. Editada en su día por el sello Reino de Redonda del escritor Javier Marías, esta obra epistolar ofrece una visión irónica, fresca y sumamente crítica sobre las costumbres españolas de la época, incluyendo divertidos comentarios sobre la ciudad de Madrid y la matanza en Extremadura.

Como broche final para quienes prefieren la narrativa de ficción, Laura Galdeano aconseja sumergirse en la exitosa Trilogía del Baztán, de la escritora donostiarra Dolores Redondo. La invitada subraya cómo la autora convierte el húmedo valle navarro, la lluvia incesante y la bruma en un personaje activo de la trama policial. El viaje literario a través de localidades como Elizondo o Zugarramurdi, así como la inmersión en la rica mitología vasconavarra, son motivos más que suficientes para devorar esta saga durante la temporada estival.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.