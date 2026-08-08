Todo lo que necesitas saber para no perderte ni un detalle del eclipse… y de los que vienen

En este nuevo episodio de El Placer de Viajar, el podcast viajero de Libertad Digital y esRadio presentado por Carmelo Jordá y Kelu Robles, se aborda un acontecimiento astronómico y turístico sin precedentes en España: el próximo trio de eclipses que se producirá entre los años 2026 y 2028, con especial atención al que llegará en sólo unos pocos días, el próximo 12 de agosto.

Para profundizar en este fenómeno, los presentadores entrevistan a Alejandro Sánchez de Miguel, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y célebre cazador de eclipses. El científico acaba de publicar el libro Los Eclipses de Sol, editado por Catarata y el CSIC, donde vuelca su dilatada experiencia persiguiendo la sombra de la Luna por todo el mundo.

El plato fuerte de este ciclo astronómico llegará el 12 de agosto de 2026 a las 20:30. En ese momento, España vivirá un eclipse solar total, el primero visible en la península ibérica desde 1912 y en territorio nacional desde 1959. La importancia de este evento es máxima, ya que la península será el único lugar habitado del planeta desde donde se podrá contemplar la totalidad en su máximo esplendor. Tras este histórico suceso, los años 2027 y 2028 traerán nuevos eclipses, rompiendo más de un siglo de sequía de estos fenómenos en nuestro país.

Sánchez de Miguel explica que un eclipse total de sol ocurre cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean de manera perfecta, permitiendo que la Luna oculte por completo el disco solar. Debido a la órbita elíptica de nuestro satélite, a veces no se cubre el Sol por completo, dando lugar a un eclipse anular, como el que se observó en España en el año 2005. Para ilustrar la diferencia con los eclipses parciales, el astrónomo recurre a una brillante metáfora musical: un eclipse parcial es como escuchar música a lo lejos, uno anular es como tararearla y un eclipse total es un concierto en vivo con luces, sonido y una atmósfera completamente envolvente.

Cazando eclipses desde 1999

El investigador detalla su experiencia como cazador de eclipses, una pasión que comenzó en 1999 en Austria cuando apenas tenía 20 años. Desde entonces, ha acumulado más de 17 minutos bajo la sombra de la Luna en lugares tan diversos como el desierto de Libia, Australia o Chile. Sánchez de Miguel resalta la magia de observar la corona solar, algo que la tecnología actual sigue sin poder capturar con fidelidad. Ninguna cámara fotográfica puede igualar la capacidad de adaptación del ojo humano, que es capaz de procesar simultáneamente zonas muy brillantes y áreas de extrema oscuridad en tiempo real.

Además de la belleza visual, el científico destaca el valor de investigación de estos fenómenos, especialmente sobre el comportamiento de los animales y la contaminación lumínica. Durante la totalidad, la temperatura desciende de golpe y la luz disminuye de forma drástica en pocos segundos, provocando que las aves caigan al suelo desorientadas, los perros ladren o los cisnes se vayan a dormir. Estos cambios repentinos permiten estudiar el impacto de la oscuridad artificial, un asunto crucial ante la inminente proliferación de megaconstelaciones de satélites artificiales en el espacio.

Qué pasará (y qué hay que hacer) este día 12

La denominada franja de totalidad del eclipse de 2026 cruzará España de noroeste a sureste, abarcando ciudades como Coruña, Oviedo, Santander, León, Burgos, Zaragoza y Teruel. Curiosamente, aunque Madrid capital quedará fuera de la zona de oscuridad total por apenas unos kilómetros, el municipio de Madrid sí experimentará la totalidad, concretamente en el aeropuerto de Barajas. Sánchez de Miguel aconseja situarse bien dentro de esta franja y evitar los bordes para disfrutar de una mayor duración de la fase total, que puede oscilar entre unos pocos segundos y varios minutos.

A la hora de planificar el viaje, la meteorología será el factor clave. Al producirse a finales de la tarde en un mes de agosto, existe riesgo de tormentas en las zonas de montaña y de nieblas en el norte. Por ello, el astrónomo recomienda buscar zonas llanas y despejadas como las provincias de Palencia, Burgos, La Rioja, Zaragoza o Teruel. Asimismo, advierte de la necesidad de evitar los desplazamientos de última hora, ya que las carreteras y las infraestructuras de la España vaciada podrían colapsar ante la llegada masiva de millones de visitantes de todo el mundo.

Por último, el experto incide en la importancia de la seguridad ocular y aconseja adquirir ya mismo las gafas de eclipse homologadas, puesto que la demanda crecerá exponencialmente a medida que se acerque la fecha. Mirar al Sol de forma directa sin la protección adecuada puede provocar daños oculares irreparables. También existen métodos indirectos de observación muy seguros y creativos. Paradójicamente, las zonas donde el eclipse no sea total correrán un mayor peligro, ya que la población podría intentar mirar al Sol desprotegida, algo que nunca debe hacerse bajo ningún concepto.