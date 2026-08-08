Si echamos la vista atrás y nos situamos a mediados de los años noventa, la realidad era que la gastronomía china en España estaba encasillada de forma casi exclusiva en el restaurante de barrio, los farolillos rojos, la pecera con peces de colores, el arroz tres delicias y los omnipresentes rollitos de primavera.

La sala del restaurante Tse Yang.

En ese contexto, la irrupción de Tse Yang en 1996 supuso un auténtico terremoto gastronómico. Su fundador, el empresario y restaurador Víctor Chu —famoso por haber introducido la alta cocina china de mantel largo en ciudades como Ginebra o París—, decidió apostar por la capital de España situándose en el marco del hotel más exclusivo de la época: el Hotel Villa Magna (en la actualidad Rosewood Villa Magna), con entrada independiente desde la calle Marqués de Villamagna, 1.

Fue una apuesta visionaria. Frente a la propuesta popular de la época, Tse Yang introdujo el refinamiento cantonés, el respeto reverencial al producto de máxima calidad y una puesta en escena propia de la alta restauración europea. En sus mesas aparecieron platos hasta entonces desconocidos para el comensal madrileño: dim sum artesanos, langosta salteada al estilo Sichuán o el mítico pato laqueado. Treinta años después, el célebre "chino del Villa Magna" sigue siendo ese templo icónico al que varias generaciones de madrileños regresan una y otra vez.

Un oasis oriental

Coincidiendo con su trigésimo aniversario, la llegada de la primavera trae consigo uno de los momentos más esperados del año: la reapertura de su privilegiada terraza. Situada en uno de los laterales del hotel, entre las arterias de Paseo de la Castellana y la calle Serrano, se erige como uno de los espacios al aire libre más cotizados y tranquilos de Madrid.

La terraza del restaurante Tse Yang.

Rodeada de frondosa vegetación natural y con una capacidad reducida a 40 comensales, la terraza recrea la atmósfera serena de un jardín oriental. La separación entre mesas prioriza la privacidad, ofreciendo un ambiente zen e íntimo ideal para disfrutar de la cocina cantonesa durante los meses más cálidos.

Rollito nem de pollo con verduras.

En nuestra visita con motivo del 30º Aniversario, pudimos disfrutar de un menú degustación representativo del momento dulce que vive el restaurante. Comenzamos con el rollito nem de pollo (11 € 2 ud.) con verduras, envuelto en papel de harina de arroz con la hoja de lechuga y hierbabuena que le da el toque crujiente, amargo y fresco para acompañar con la salsa que prefieras, picante o de soja.

También para empezar es más que recomendable probar sus dim sum, los clásicos y más ligeros como el hakao de langostino (22 € 4 ud.), con pasta de harina de arroz; el xiu mai de gambas y cerdo (19 € 4 ud.), con pasta wantun mezcla de trigo y maíz, terminada con un chicharrón seco deshilachado; y el xiao long bao clásico de carne de cerdo (19 € 4 ud.), con masa de harina de trigo y con la salsa dentro por lo que es fundamental comerlo de un bocado para que toda la salsa explote en la boca. Tradicionalmente se acompañan de un vinagre negro muy intenso, pero al ser muy fuerte lo acompañan de una mostaza de Dijon rebajada con soja y azúcar para quitarle el amargor a la mostaza pero manteniendo ese punto ácido que aporta frescor. Igualmente puedes añadirle picante o soja al gusto.

Dim sum de boletus, dim sum de shitake, pollo y trufa blanca y dim sum de pato con foie.

Este fabuloso recorrido por su carta de dim sum es vital terminarlo con sus propuestas más elaboradas y que no necesitan salsas ya que todo el sabor está incorporado. El dim sum de boletus (24 € 4 ud.) es idóneo para comenzar esta segunda parte porque te da ese sabor terroso que nos va a preparar para el dim sum de shitake, pollo y trufa blanca (26 € 4 ud.), que es un sabor mucho más sabroso y con el aroma de este exclusivo hongo. El suculento dim sum de pato con foie (28 € 4 ud.) es el que te aporta la sensación más grasa de los tres y que combina de una forma extraordinaria con la carne del ave y su foie a la plancha. Ahora bien, si eres amante de la trufa, lo ideal es que termines con ese dim sum para que en tu boca permanezca ese inconfundible aroma. Terminamos estos pases con el buen langostino crujiente con semillas de sésamo (29,50 € 4 ud.).

El "Wagyu de los patos"

Si hay una elaboración que sintetiza la leyenda de Tse Yang, es su pato laqueado a la pequinesa (Medio 56 € / Entero 108 €). Su preparación es una auténtica ceremonia que requiere más de 48 horas de trabajo artesanal: el ave se marina meticulosamente y se asa a fuego lento hasta lograr una piel crujiente como el cristal y una carne rebosante de jugosidad.

Pato laqueado a la pequinesa.

El secreto del éxito radica en la excelencia de la materia prima: el Silver Hill Duck, considerado por los grandes chefs mundiales como el "Wagyu de los patos". Esta raza híbrida criada en Irlanda durante 42 días destaca por su infiltración grasa idónea, siendo la elección de más del 90% de los grandes restaurantes chinos de Londres.

El servicio tradicional culmina en sala a vista del cliente, donde el personal trincha la pieza con destreza y la sirve acompañada de finísimas crêpes de trigo elaboradas a mano, cebolleta, pepino en juliana y salsa hoisin artesanal.

En nuestro caso lo prepararon de la forma más tradicional pero distinta a su vez debido a la gran cantidad de platos que llevábamos encima. El chef lo preparó en dos pases. El primero lo prepara con la crujiente piel del pato servido al modo del típico rollito, un bocado crujiente y rico pero que se queda algo seco. El segundo pase es el de la carne del ave, que la mitad se prepara con verduras y la otra mitad con salsa picante. Se toma envuelto en un rollito de lechuga para añadirle las salsas soja o picante al gusto. Lo sirven con arroz que también se puede añadir al rollito de lechuga relleno de pato. Este peculiar "cocido maragato" terminaría con la sopa, que se prepara con los huesos, pero como estamos en verano el chef prescindió de ella, lo que se agradece con los calores estivales.

La carne del pato laqueado preparada lista para comerse.

La experiencia alcanza una nueva dimensión en la bodega. Bajo la dirección del sumiller Sergio Ortiz, la carta ha crecido hasta superar las 250 referencias, destacando una firme y valiente apuesta por los vinos generosos del Marco de Jerez (Jerez, Sanlúcar y El Puerto), Montilla-Moriles y Condado de Huelva. "Son vinos extraordinariamente versátiles que armonizan a la perfección con la complejidad de nuestra cocina. Queremos demostrar que finos, manzanillas, amontillados o palos cortados pueden acompañar una mesa china de principio a fin", señala Sergio Ortiz. Para este recorrido por lo mejor de la carta de Tse Yang elegimos un vino blanco Alba, elaborado por la bodega Torralba Agrícola con 100 % garnacha blanca en la isla de Menorca.

Otra vista de la sala del restaurante Tse Yang.

Tse Yang reafirma que la alta cocina china no solo reside en la técnica imponente de sus dim sum o en la leyenda de su pato laqueado, sino en la capacidad de transformar cada mesa del Hotel Rosewood Villa Magna en un escenario de auténtico lujo asiático; una parada imprescindible para quienes busquen refinamiento, tradición y una experiencia de primer nivel.

El restaurante ofrece la posibilidad de probar un amplio abanico de su propuesta gracias a sus tres menús degustación: el pekinés o el cantonés, con seis platos y postre (76 € persona); y el tse yang, que incluye degustación de dim sum, varios platos, y el pato (108 € persona). Eso sí, estos menús se tienen que pedir para un mínimo de dos personas.

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Datos de interés

Tse Yang

Página web: www.tseyang.es

Dirección: Calle del Marqués de Villamagna, 1 (Hotel Rosewood Villa Magna), Madrid

Teléfono: 914 311 888 / 914 311 818

Horario: Lunes a domingo de 13:00 h a 16:00 h y de 20:00 h a 00:00 h.

Precio medio: 80 €

Instagram: @tseyangvillamagna

Valoración: 8 fogones