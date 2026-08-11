Las 15 playas del Norte que deberías conocer este verano si quieres huir del calor y las aglomeraciones
Si buscas huir del calor y las masificaciones, estas 15 playas del Norte destacan por sus paisajes salvajes y su menor masificación.
Playa del Silencio — Cudillero, Asturias
Rodeada de acantilados y con un entorno prácticamente intacto, la Playa del Silencio es una de las grandes joyas de la costa asturiana. Su paisaje y su carácter salvaje la convierten en una de las opciones más atractivas para desconectar.
Playa de Gulpiyuri — Llanes, Asturias
Una de las playas más singulares del norte de España. Gulpiyuri se encuentra tierra adentro y está rodeada de prados y acantilados. Su pequeño tamaño y su particular formación geológica la hacen especialmente llamativa.
Playa de Las Catedrales — Ribadeo, Galicia
Sus enormes arcos y formaciones rocosas explican el nombre de este famoso arenal gallego. La playa cambia completamente con las mareas y ofrece uno de los paisajes más reconocibles del litoral norte.
La Arnía — Piélagos, Cantabria
La Arnía destaca por sus formaciones rocosas, sus acantilados y un paisaje costero que conserva buena parte de su aspecto natural. Es uno de esos rincones cántabros que invitan a olvidarse del turismo más convencional.
Playa de Rodiles — Villaviciosa, Asturias
Rodeada de naturaleza y junto a la ría de Villaviciosa, Rodiles combina un amplio arenal con un entorno verde. Su extensión permite disfrutar de más espacio incluso durante los meses de mayor afluencia.
Playa de Torimbia — Llanes, Asturias
Su forma de concha y el entorno de acantilados hacen de Torimbia uno de los arenales más espectaculares de Llanes. El acceso y su ubicación ayudan a conservar esa sensación de playa alejada del ruido.
Playa de Itzurun — Zumaia, País Vasco
Itzurun es conocida por sus impresionantes acantilados y por las formaciones geológicas que pueden contemplarse en este tramo de la costa vasca. Un destino perfecto para combinar playa y naturaleza.
Playa de Berellín — Prellezo, Cantabria
Pequeña, recogida y rodeada de vegetación, Berellín es uno de esos arenales que mantienen el encanto de la costa cántabra más natural. Sus formaciones rocosas completan el paisaje.
Playa de Langre — Ribamontán al Mar, Cantabria
Los altos acantilados que rodean Langre convierten esta playa en uno de los paisajes más reconocibles de la costa de Cantabria. Su amplitud permite disfrutar del entorno con mayor sensación de espacio.
Playa de Laga — Ibarrangelu, País Vasco
Situada junto a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Laga combina arena, mar y montaña en un mismo paisaje. Su amplitud la convierte además en una de las playas más cómodas del listado.
Playa de Covachos — Santa Cruz de Bezana, Cantabria
Covachos destaca por su carácter natural y por el islote que aparece frente a la costa. Con la marea baja, el paisaje cambia y permite apreciar todavía mejor sus formaciones rocosas.
Playa de El Puntal — Ribamontán al Mar, Cantabria
El Puntal ofrece una extensa lengua de arena junto a la bahía de Santander. Su amplitud y sus vistas convierten este enclave en una alternativa para quienes buscan espacio sin renunciar a un paisaje espectacular.
Playa de Frejulfe — Navia, Asturias
Este amplio arenal asturiano está rodeado de vegetación y acantilados. Su entorno natural y su extensión explican que figure entre los destinos destacados para quienes buscan una playa alejada de los grandes núcleos turísticos.
Playa de Santa Justa — Santillana del Mar, Cantabria
Una pequeña cala protegida por acantilados en la que destaca la ermita de Santa Justa, integrada en la propia roca. Es uno de los rincones más singulares de la costa cántabra.
Playa de Antuerta — Ajo, Cantabria
Antuerta cierra la selección con un paisaje de acantilados, vegetación y arena que mantiene el aspecto de una playa poco transformada. Un último refugio para quienes prefieren naturaleza antes que grandes complejos turísticos.