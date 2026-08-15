Aquí al lado o en la otra punta del mundo: maravillas naturales para vivir momentos (y viajes) inolvidables

En este nuevo episodio de El Placer de Viajar, emitido en esRadio, los presentadores Carmelo Jordá y Kelu Robles realizan un recorrido por algunas de las maravillas naturales más espectaculares de España y del mundo. Para comenzar el programa, los locutores conmemoran la declaración del primer parque nacional de la historia —el de Yellowstone, en Estados Unidos, fundado en 1872— y destacan el papel pionero de España en la protección ambiental con la creación del Parque Nacional de Covadonga en 1918. El objetivo de este capítulo es inspirar a los oyentes a planificar escapadas donde la naturaleza sea la gran protagonista.

La primera parada del viaje nos lleva a Chile de la mano de Kelu Robles, quien propone visitar el Valle de la Luna y los géiseres del Tatio, ambos situados en el desierto de Atacama. El Valle de la Luna destaca por su paisaje de aspecto marciano, donde los tonos rojizos contrastan con el blanco de la sal, cuya dilatación térmica produce curiosos crujidos en el silencio del desierto. Para visitar los géiseres del Tatio —ubicados a unos 4.300 metros de altitud—, Kelu aconseja madrugar para llegar antes del amanecer, que es cuando el contraste térmico provoca espectaculares columnas de vapor de agua hirviendo.

Por su parte, Carmelo Jordá comparte una experiencia mágica vivida en Costa Rica: la observación de la bioluminiscencia marina en el golfo de Nicoya. En las inmediaciones de la isla de San Lucas, el agua se tiñe de un color blanco azulado al ser agitada por el movimiento, un fenómeno provocado por microorganismos que reaccionan al entrar en contacto con el oxígeno. Carmelo describe esta vivencia nocturna como algo irreal y casi místico, potenciado por la total ausencia de contaminación lumínica en la zona.

De vuelta en España, Kelu invita a descubrir los Picos de Europa a través del teleférico de Fuente Dé, en Cantabria. Este transporte salva un desnivel de 753 metros en menos de cuatro minutos, situando a los viajeros a más de 1.800 metros de altitud en un impresionante circo glaciar de roca caliza. Kelu comparte una simpática anécdota sobre una cabra que acostumbra a posar inmóvil para los turistas y recomienda completar la jornada visitando la localidad de Potes y disfrutando de un descanso en el Balneario de la Hermida.

Carmelo prosigue el trayecto en las islas Canarias para detallar el encanto del porís de la Candelaria, situado en la isla de La Palma. Se trata de una gigantesca cavidad geológica de origen volcánico abierta al océano que alberga en su interior un pintoresco pueblo de pescadores con apenas una treintena de casas empotradas en la roca. El acceso a este singular rincón marino se realiza a través de una empinada escalinata o bien en barco, lo que le confiere una atmósfera de aislamiento sumamente atractiva para el visitante.

La siguiente propuesta internacional de Kelu sitúa al oyente ante las impresionantes Barrancas del Cobre, en el estado mexicano de Chihuahua. Este colosal sistema de cañones, cuatro veces mayor en extensión y profundidad que el Gran Cañón del Colorado, puede explorarse a bordo del histórico tren Chepe. La presentadora sugiere alojarse en hoteles integrados en el propio abismo, probar la tirolina gigante y adentrarse en pueblos como Cerocahui para conocer de cerca a la comunidad indígena tarahumara o rarámuri, célebre por su asombrosa resistencia física en carreras de montaña.

En el norte de Europa, Carmelo recomienda visitar la Calzada del Gigante, en Irlanda del Norte, una famosa formación geológica compuesta por miles de columnas de basalto hexagonales originadas por el enfriamiento de la lava. A pesar de ser un punto muy turístico, caminar sobre estas estructuras y observar su interacción con el oleaje resulta sobrecogedor. El programa evoca la leyenda mitológica de los gigantes enfrentados y menciona la proximidad de castillos en ruinas que han servido de escenario para la serie Juego de Tronos.

Kelu cambia de registro para ensalzar la belleza de la Albufera de Valencia, un paraje natural de gran valor ecológico situado a escasos kilómetros de la capital valenciana. Esta laguna de agua dulce de 21 kilómetros cuadrados destaca por sus cambiantes tonalidades según la época del año, estrechamente ligadas al ciclo del cultivo del arroz. Kelu aconseja realizar un paseo en barca tradicional, disfrutar del avistamiento de aves migratorias y degustar una paella o un all i pebre en la pedanía de El Palmar.

Finalmente, Carmelo viaja hasta Soria para proponer una ruta por el cañón del río Lobos, un paraje idílico de paredes calizas verticales donde habitan importantes colonias de buitres leonados. El paseo a pie, muy accesible, discurre junto al río y conduce a la célebre ermita de San Bartolomé, una construcción románica rodeada de misterio y vinculada a la Orden del Temple. Para cerrar la sección de recomendaciones rápidas, los locutores mencionan el embalse del Porma en León, el embalse de Beniarrés en Alicante y la espectacular ascensión ferroviaria al Jungfraujoch en los Alpes suizos.