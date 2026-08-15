La otra cara de Transilvania: la fascinante ruta para descubrir la Rumanía más desconocida

Transilvania sigue viviendo bajo la sombra de Drácula, pero esta región del centro de Rumanía tiene mucho más que ofrecer. Ciudades medievales, paisajes de los Cárpatos, castillos, cementerios históricos y pueblos que parecen detenidos en el tiempo forman parte de una ruta que permite descubrir una de las zonas más singulares de Europa.

Así lo explicó el fotógrafo y colaborador de Libertad Digital David Alonso en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, donde repasó algunos de los lugares imprescindibles para recorrer Transilvania y Bucarest.

La región se encuentra al norte de Bucarest, rodeada en buena parte por los Montes Cárpatos. Su relación con la literatura de Bram Stoker ha convertido el nombre de Transilvania en sinónimo de misterio, aunque el personaje de Drácula tiene detrás una figura histórica: Vlad III, conocido como Vlad Tepes, príncipe de Valaquia famoso por su extrema crueldad y por utilizar el empalamiento contra sus enemigos.

La región y sus enclaves

Para conocer la región hay que empezar por sus ciudades. Brasov es una de las grandes paradas de la ruta. Su casco histórico conserva buena parte de su arquitectura medieval y está presidido por la Plaza del Consejo y la conocida Iglesia Negra. La ciudad está además rodeada de montañas y ofrece una de las estampas más reconocibles de esta zona de Rumanía.

Otra de las ciudades que recomienda Alonso es Cluj-Napoca, uno de los principales centros culturales y universitarios del país. Allí destaca la catedral ortodoxa de Nuestra Señora de la Asunción, pero también merece una visita su histórico cementerio, donde conviven sepulturas de diferentes comunidades religiosas y que, por su aspecto, recuerda a algunos de los cementerios más conocidos de Europa Central.

"Me gustan mucho los cementerios porque me parecen muy artísticos y muy pacíficos", explicó el fotógrafo durante la entrevista. El de Cluj es, además, uno de esos lugares que pueden recordar a los escenarios de una película de Tim Burton por su ambiente y su arquitectura.

Sighisoara, una de las grandes joyas medievales

La ruta continúa hasta Sighisoara, considerada una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. Su origen germánico se aprecia en las casas, las calles estrechas y los edificios que forman un casco histórico especialmente atractivo para recorrer a pie.

Es precisamente en este tipo de localidades donde Transilvania muestra su cara más alejada de los tópicos de Drácula. La arquitectura medieval y los paisajes de los Cárpatos convierten el recorrido por la región en una experiencia muy diferente a la de los circuitos turísticos más convencionales.

El castillo que alimentó la leyenda de Drácula

Y entonces llega una de las visitas más esperadas: el castillo de Bran. Situado a unos 25 kilómetros de Brasov, es el lugar que el imaginario popular ha convertido en el castillo de Drácula.

Sin embargo, la realidad es bastante menos tenebrosa que la ficción. "Yo me imaginaba un castillo con altas torres y muros repletos de pinchos y no", reconoció Alonso. El castillo es más pequeño y compacto de lo que muchas personas esperan, aunque su ubicación, entre montañas, contribuye a mantener la atmósfera de misterio.

La historia real de Vlad Tepes está más vinculada al castillo de Poenari, una fortaleza situada en otra zona de Rumanía. Fue este personaje histórico el que sirvió de inspiración para la figura literaria de Drácula, aunque el vampiro creado por Bram Stoker no es una representación fiel del príncipe rumano.

Dormir en un tren para recorrer Transilvania

Una de las propuestas más originales de Alonso es viajar por la región en tren. Desde Bucarest existen conexiones ferroviarias que permiten desplazarse hacia Transilvania y, en algunos casos, hacerlo durante la noche.

El fotógrafo recuerda su experiencia a bordo de uno de estos trenes, con un ambiente que le trasladó a la Europa del Este de décadas pasadas. Las instalaciones no son precisamente lujosas, pero la experiencia tiene un atractivo propio.

"Las camas no son muy cómodas, tampoco son un gran lujo, pero estamos bien", contó. Para él, dormir mientras el tren atraviesa los paisajes rumanos es una forma diferente de conocer el país.

Bucarest, el otro gran contraste del viaje

Aunque la ruta se centre en Transilvania, el viaje puede comenzar o terminar en Bucarest, una ciudad marcada por sus contrastes. La capital rumana mezcla edificios burgueses, construcciones en decadencia y grandes bloques de la época comunista.

Uno de sus símbolos es el Palacio del Parlamento, levantado durante la dictadura de Nicolae Ceaușescu. Sus dimensiones explican por sí solas la magnitud del proyecto: unos 365.000 metros cuadrados, más de un millar de habitaciones y cientos de lámparas.

El casco antiguo ofrece, en cambio, una imagen mucho más animada de la ciudad, con restaurantes, cafés y calles peatonales que muestran la transformación que ha experimentado Bucarest durante las últimas décadas.

Entre las visitas recomendadas también se encuentran los jardines del parque Herăstrău y el Museo de la Aldea, dedicado a las tradiciones y formas de vida rurales de Rumanía.

Y hay una última parada para los amantes de los libros: Cărturești Carusel, una espectacular librería situada en pleno centro de Bucarest y distribuida en varias plantas. El edificio se ha convertido en uno de los espacios más fotografiados de la capital.

Una gastronomía contundente

El viaje también merece la pena por la gastronomía. La cocina rumana es contundente y está muy vinculada a productos como la carne, el repollo y el maíz.

Entre los platos mencionados por Alonso se encuentra el sarmale, una preparación de carne envuelta en hojas de repollo, además de la mămăligă, una elaboración tradicional a base de harina de maíz.

"Si vas sin prejuicios, en realidad comes bien en todos los sitios", señaló durante la conversación.

Transilvania ofrece así una combinación difícil de encontrar en otros destinos: ciudades medievales, naturaleza, historia, gastronomía y una literatura que ha convertido la región en uno de los territorios más reconocibles de Europa. Porque, como resumió Alonso al final de su intervención en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, Transilvania es mucho más que Drácula y Bucarest.