En pleno corazón del enclave nobiliario de la capital, en el número 5 de la señorial calle Ruiz de Alarcón, ha abierto sus puertas La Sociedad Gastronomika, la propuesta más personal y ambiciosa del célebre chef vasco Eneko Atxa. Ubicado en el interior del deslumbrante Mercer Hotel Madrid 5*GL, este nuevo templo culinario promete convertirse en punto de peregrinación imprescindible para los paladares más exigentes.

El chef Eneko Atxa prepara en La Sociedad Gastronomika su limón grass.

El escenario no podría ser más evocador. El restaurante se integra magistralmente en una joya arquitectónica proyectada en 1905 por Enrique María Repullés y Vargas, edificio que albergó la histórica sede de la Sociedad General Azucarera de España. El renombrado interiorista Andreu Carulla ha transformado este espacio señorial en un reducto de lujo sereno, donde la opulencia de principios del siglo XX dialoga armónicamente con la calidez contemporánea.

Pensado para garantizar una vivencia de máxima exclusividad y cercanía con el proceso creativo, La Sociedad Gastronomika se articula en tres atmósferas diferenciadas. Un íntimo espacio con cocina a la vista reservado para solo 12 comensales, un comedor principal para 24 personas y una refinada bodega privatizable con capacidad para 16 personas, ideal para encuentros de alta discreción.

La bodega privatizable de La Sociedad Gastronomika.

El arraigo del mar y la tierra

Galardonado con tres estrellas Michelin y una estrella verde por su compromiso ecológico en Azurmendi, además de otros tres soles Repsol, Eneko Atxa trae a Madrid una propuesta que define como un "placer identitario". Su cocina tenderá puentes entre la frondosidad del paisaje vasco y el dinamismo cosmopolita de la capital, huyendo de etiquetas artificiosas para abrazar lo que el propio cocinero denomina "sentido común".

Guisante lágrima.

"La sostenibilidad es sentido común: es cuidar eso que te rodea e inspira, lo que nos pertenece a todos, a los del ayer, a los del hoy y a los del mañana. Antes de que las luces del restaurante se enciendan, ya hay gente cocinando para nosotros en el campo y en el mar", asegura el chef triestrellado Eneko Atxa.

Técnica, estacionalidad y memoria

La experiencia gastronómica adopta la forma de un menú degustación único (165 €, con opción de maridaje guiado por 110 € por persona), respaldado por una bodega de selección excepcional con referencias nacionales e internacionales.

El recorrido arranca en mesa con una declaración de intenciones centrada en el producto artesano. El brioche hecho en casa se sirve escoltado por un aceite de oliva virgen extra de variedad Picual y dos tipos de mantequilla: una versión clásica rematada con un toque de perejil y una sugerente mantequilla de setas.

Los aperitivos del menú degustación de La Sociedad Gastronomika.

A partir de ahí, la secuencia de aperitivos acelera el ritmo marinero. Un alga crujiente de textura impecable, deshidratada con semillas de sésamo. Una descomunal galleta de anchoa en salazón, un bocado crujiente relleno con una delicada emulsión de anchoa y coronado por una pieza en salazón de máxima pureza. Para terminar este trío de entrantes, una sardina a la bilbaína, marinada acompañada de un sofrito bilbaíno de ajo, perejil y guindilla con maíz tostado que le da el toque crujiente, un homenaje directo a la tradición vasca.

Los entrantes se toman con el vermú marino, la visión personal del chef sobre el clásico marianito. Un vermú casero infusionado con pomelo, mezcal y cilantro, pensado para beber a pequeños sorbos entre bocado y bocado, actuando como el hilo conductor y limpiador del paladar.

Tarta de atún, mantequilla a la chimenea, caviar y aroma de manzanilla.

Con la llegada del pan de masa madre de John Torres a la mesa —un actor principal indispensable para lo que está por venir—, la cocina sube de intensidad. La tarta de atún, mantequilla a la chimenea, caviar y aroma de manzanilla, un pase técnico y envolvente donde la grasa del pescado se equilibra con las notas ahumadas de la mantequilla y la salinidad del caviar, rematado por el sutil matiz aromático del vino generoso.

Toques Azurmendi

Un guiño directo a la casa madre, Azurmendi llega con el limón grass. En la base del limón se esconde una untuosa mousse de foie batida con miel de limón, un juego maestro que contrasta la acidez refrescante del cítrico con la cremosidad del hígado graso.

Ostra y tomate bajo cero.

Otra forma distinta de comerse una ostra se comprueba con la ostra y tomate bajo cero. Una ostra Gillardeau de calibre nº 0, muy carnosa por lo que se sirve fuera de la concha, cortada en tres pedazos, en la base una emulsión de tomate y arriba el tomate bajo cero que le aporta demasiado frescor.

Tres pases que acompañamos con un muy buen vino blanco Vidonia, elaborado por la bodega Suertes del Marqués con variedades Baboso Negro, Listán negro, entre otras bajo la DO Valle de la Orotava.

Gambas "al ajillo", emulsión de sus cabezas y huevas de trucha.

La fiesta de los jugos y la brasa llega con las gambas "al ajillo", emulsión de sus cabezas y huevas de trucha. Gamba de Huelva presentada al natural y ligeramente marinada con el perfil tradicional del ajillo. El plato se eleva con una sabrosa emulsión extraída de las cabezas y carcasas, rematada con huevas de trucha y un aceite de oliva aromatizado con hierbas frescas.

Otro platazo para recordar es el bogavante asado y descascarillado, "tartar Gilda" y aire láctico de aceituna y piparra. El marisco, impecable en su punto de cocción, se acompaña del carácter punzante de un tartar inspirado en la mítica Gilda. Lo rodea un aire láctico elaborado con mantequilla noisette —que le aporta matices ahumados—, piparras y aceitunas. Un plato idóneo para hacer uso (obligatorio) del pan de John Torres.

Bogavante asado y descascarillado, "tartar Gilda" y aire láctico de aceituna y piparra.

La merluza en dos actos y la carne

Fiel a su filosofía de aprovechar el producto en su máxima expresión, la merluza se presenta dividida en dos secuencias. El primer acto son las kokotxas al pilpil, en las que la melosidad pura del colágeno de la kokotxa ligado con aceite deriva en un pilpil perfecto, acompañado por la finura de un espárrago triguero que le aporta sabor y una textura crujiente.

Lomo en tempura sobre jugo de txistorra y pimientos a la brasa.

El segundo acto es un delicioso lomo en tempura sobre jugo de txistorra y pimientos a la brasa. La tempura crujiente del lomo contrasta con una potente reducción de pimientos rojos asados a la brasa, pasta de txistorra de Arbizu y un toque final de pimienta de Espelette.

Todos estos pases los hemos maridado con un buen txakoli Itsasmendi 7 (mar y montaña en vasco), elaborado por la bodega homónima con variedades Hondarrabi Zuri, Hondarrabi Zuri Zerratia y Riesling en el privilegiado enclave de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Vacuno, noodle de setas, macaron y "Guinness".

El pase salado culmina con el vacuno, noodle de setas, macaron y "Guinness". Un jugoso corte de vacuno asado, glaseado en el jugo concentrado de sus propios huesos. Se acompaña de un macaron de trufa y unos singulares noodles elaborados a partir de setas cortadas en juliana que imitan la textura del fideo tradicional. A su lado, la "Guinness", un denso y concentrado caldo de setas coronado con un aire de boletus.

Para este pase, la copa se llena con el vino tinto Guímaro, elaborado por la bodega Guímaro con variedades Mencía, Merenzao, Brancellao y Sousón bajo la DO Ribeira Sacra.

El desenlace dulce

La transición hacia los postres arranca con la complejidad aromática del vino Moscatel Rare, elaborado por la bodega Pepe Mendoza Casa Agrícola con 100 % Moscatel de Alejandría en la zona de Alicante.

Helado de pan de ayer.

El primer pase es un fantástico helado de pan de ayer. Una lección de reaprovechamiento y memoria gustativa. A partir de una torrija elaborada con pan del día anterior e infusionada en leche, se elabora la base del helado. El toque maestro reside en el propio cucurucho, preparado utilizando la levadura del pan.

El siguiente pases es una cuajada de hierbas, albahaca, kakigori de miel y aire de mil flores. Un postre herbal y balsámico que utiliza la técnica japonesa del kakigori (hielo raspado) para aportar una frescura extrema que limpia el paladar.

El broche de oro al café lo ponen los petit four, cuatro bocados minuciosos en formato miniatura, una tarta de queso con frambuesa, otro bocado de pistacho y chocolate blanco, un praliné de café y Baileys y una refrescante síntesis de sidra y menta.

La sala con la cocina abierta de La Sociedad Gastronomika.

La apertura ya ha despertado la admiración de destacadas personalidades de la cultura. Entre los primeros comensales se ha dejado ver el cineasta bilbaíno Álex de la Iglesia, reconocido apasionado de la alta mesa, quien no ha dudado en deshacerse en elogios hacia la propuesta de Atxa, sentenciando tajante que actualmente en la alta cocina madrileña "no hay nadie que le haga sombra".

La Sociedad Gastronomika ha llegado para agitar la escena culinaria madrileña. Entre la memoria del Cantábrico y la elegancia de la capital, Atxa firma una propuesta que demuestra que, cuando el sentido común y la excelencia técnica se dan la mano, el éxito está asegurado.

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Datos de interés

La Sociedad Gastronomika de Eneko Atxa

Página web: https://mercermadrid.com/es/restaurantes-y-bares/la-sociedad-gastronomika/

Dirección: Mercer Hotel Madrid 5*GL — Calle Ruiz de Alarcón, 5, Madrid

Teléfono: 910 035 227

Horario: Almuerzos: Martes a Sábado de 13:00 h a 15:00 h. Cenas: Viernes y Sábados de 19:30 h a 22:00 h.

Precio menú degustación: 165 € / Maridaje: 110 €

Instagram: @lasociedadgastronomika

Valoración: 9 fogones