Con o incluso sin fe: por qué la religión es un gran motivo para viajar y ocho lugares en los que vivir esa emoción

En este último episodio de la temporada de El Placer de Viajar, el programa de viajes de esRadio dirigido por Carmelo Jordá y Kelu Robles, los presentadores se adentran en el fascinante mundo del turismo religioso. La conversación arranca recordando a la emperatriz Santa Elena, quien en el año 327 viajó a Jerusalén para buscar reliquias y construir basílicas, convirtiéndose de algún modo en la primera gran impulsora de este tipo de viajes en la historia. Los presentadores repasan ocho destinos de peregrinación repartidos por el mundo que destacan por su impacto visual, su historia y la gran devoción que despiertan.

El primer destino propuesto por Kelu Robles es Chiang Rai, en el norte de Tailandia. Esta región, considerada la capital religiosa y tradicional del país, alberga templos modernos de una espectacularidad visual sin precedentes. Entre ellos destaca el famosísimo Templo Blanco, una edificación de 1996 de estilo extremadamente barroco y surrealista que representa el paraíso y el ciclo de la vida mediante figuras mitológicas y un impactante estanque repleto de manos esculpidas. Kelu también menciona el Templo Azul, construido en 2016, que fascina a los visitantes por su intenso color y sus imponentes budas dorados, así como la Casa Negra, un conjunto de cabañas oscuras que invitan a la reflexión artística.

Por su parte, Carmelo Jordán elige la emblemática ciudad de Jerusalén, un enclave único donde la religión impregna cada rincón de la vida cotidiana. Más allá de las creencias individuales, el presentador destaca la sobrecogedora energía que se respira en lugares históricos como la iglesia del Santo Sepulcro, un laberinto caótico de capillas que alberga el lugar de la crucifixión y la losa donde fue ungido Jesucristo. Carmelo recomienda encarecidamente visitar el Huerto de los Olivos, donde todavía se conservan árboles milenarios de la época de Cristo, y asistir al Muro de las Lamentaciones durante el inicio del shabat los viernes al atardecer, cuando la comunidad judía canta y reza con un fervor contagioso.

Kelu nos traslada después a tierras españolas para hablar de Bélmez de la Moraleda, en Jaén, célebre por el fenómeno paranormal de las Caras de Bélmez. En 1971, María Gómez descubrió en el suelo de cemento de su cocina una mancha con forma de rostro humano que, pese a los intentos por borrarla, volvía a aparecer y a multiplicarse. Este suceso desató una auténtica marea de peregrinos amantes del misterio durante las décadas de los setenta y ochenta. Aunque los escépticos atribuyen el fenómeno a humedades y procesos de pareidolia, el pueblo ha quedado marcado en la cultura popular española como un singular lugar de peregrinación no oficial.

Carmelo regresa a la geografía nacional con el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Este monasterio, ubicado muy cerca de Potes en un entorno natural privilegiado, custodia el Lignum Crucis, considerado el trozo más grande del mundo de la cruz en la que murió Jesucristo. La importancia de este templo es tal que cuenta con su propio camino de peregrinación, el Camino Lebaniego, y goza del privilegio de ser uno de los cinco lugares santos del catolicismo que otorgan el año jubilar a los peregrinos que cruzan la Puerta del Perdón y cumplen las condiciones establecidas.

El viaje prosigue en Bogotá, Colombia, donde Kelu destaca el Cerro de Monserrate. Este santuario andino se alza a más de 3.000 metros de altitud, ofreciendo unas vistas espectaculares de la capital colombiana. Los devotos suelen ascender a pie superando más de 1.500 escalones en un duro trayecto de tres kilómetros —muchas veces realizado de rodillas como promesa— para rezar ante el Señor Caído de Monserrate y la réplica de la Virgen de Montserrat. El interior del templo destaca por la acumulación de exvotos de cera, que reflejan los agradecimientos de los fieles por los milagros atribuidos al santuario.

La siguiente parada de Carmelo es la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago, Costa Rica. Dedicada a la patrona del país, conocida cariñosamente como La Negrita, esta iglesia congrega cada 2 de agosto a cerca de dos millones de personas en una de las romerías más populosas de Centroamérica. El templo actual, reconstruido en 1924, presenta un llamativo exterior de color blanco y tonos pastel, pero sorprende en su interior con una bellísima estructura fabricada íntegramente en madera que evoca el estilo de las construcciones de hierro decimonónicas.

En el ámbito islámico, Kelu describe la fastuosa Mezquita de Hasán II en Casablanca, Marruecos. Esta descomunal obra arquitectónica, inaugurada en 1993 junto al océano Atlántico, es un símbolo de poderío religioso y modernidad que puede albergar a más de 105.000 fieles entre su explanada y su interior. La mezquita cuenta con tecnologías vanguardistas como un techo retráctil y suelo radiante, además de una espectacular sala de abluciones subterránea decorada con fuentes en forma de flor de loto. Es una de las pocas mezquitas marroquíes que permite el acceso a no musulmanes mediante visitas guiadas fuera del horario de oración.

Para cerrar la lista, Carmelo viaja al célebre Santuario de Fátima, en Portugal. Diseñado en torno a una inmensa explanada central asfaltada, este lugar de culto mariano conecta la antigua Basílica de Nuestra Señora del Rosario, de estilo neogótico, con la monumental y moderna Basílica de la Santísima Trinidad. Carmelo resalta la intensa carga emocional que transmite ver a miles de peregrinos de distintas partes del mundo cruzar de rodillas la enorme plaza central, un testimonio vivo de la fuerza que la fe sigue ejerciendo en millones de personas en la actualidad.

El programa se despide celebrando el final de la quinta temporada de El Placer de Viajar en esRadio. Los presentadores agradecen la fidelidad de sus oyentes a lo largo de estos cinco años de andadura radiofónica, en los que han acumulado cerca de 180 episodios de aventuras por todo el mundo, y anuncian el inminente estreno de su sexta temporada la próxima semana.