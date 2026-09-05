En plena canícula estival, cuando el campo alcanza su estado de gracia y las huertas rebosan de tomates pletóricos, pimientos carnosos, calabacines suaves y legumbres frescas, la alta cocina encuentra un espacio ideal para detenerse y reflexionar. En el madrileño barrio de Arganzuela —calle del Granito, 20—, el restaurante Èter presenta Carpo, su cuarto menú estacional del año (disponible del 15 de julio al 15 de octubre).

El espacio íntimo de la sala del restaurante Èter.

Una propuesta ideada en un 90 % alrededor del reino vegetal —verduras, hortalizas, semillas, frutas y flores procedentes de pequeños productores de Navarra, Barbastro o la Sierra de Madrid— que demuestra cómo un producto cotidiano de la tierra puede emocionar con tanta o más intensidad que los ingredientes más exclusivos de la gastronomía mundial.

"En verano el apetito se reduce y buscábamos hacer un menú muy fresco, muy cálido en sensaciones y muy equilibrado, donde el comensal llegue al último pase con la misma ilusión que al primero. Considero que la propuesta vegetal puede llegar a ser mucho más creativa e impactante que una cigala, que está muy buena, pero que todos reconocemos de inmediato", explican Sergio y Mario Tofe, chef y sumiller de Èter, respectivamente.

Mario y Sergio Tofe, sumiller y chef de Èter.

Fieles a su vocación de bautizar sus propuestas bajo la mirada de la mitología griega, los hermanos Tofe rescatan la figura de Carpo, una de las 'Horas', divinidades encargadas de custodiar los ciclos naturales y velar por la madurez de los frutos y las cosas. Esa misma veneración por el ritmo de la tierra vertebra una experiencia diseñada para disfrutarse sin prisas, donde la ligereza de las digestiones permite establecer un ritmo pausado y envolvente.

Un viaje por la despensa del mundo

La inmersión comienza desde los propios aperitivos. La cocina plantea una estimulante declaración de intenciones jugando con la memoria del comensal a través de tres bocados pensados para despertar las papilas gustativas. Abre el pase una royal de zanahoria —una técnica ligada históricamente a los grandes guisos cárnicos o de caza— que aquí se lleva íntegramente al campo, aprovechando todas las partes de la hortaliza y ensalzándola con un matiz de foie, yuzu kosho y flores de buganvilla.

Royal de zanahoria, roca de remolacha y panipuri con carbonara de judía verde.

A su lado, la roca de remolacha, confeccionada con las propias cenizas de la verdura, que al morderse revela una compota de remolacha morada, remolacha amarilla asada a la sal y a la brasa, matizada por el punto láctico del queso Valleoscuro de Quesos y Besos y un coulis picante de pimienta roja fermentada.

Cierra este prólogo el matiz viajero que se manifiesta en un crujiente panipuri indio relleno de una ligera carbonara de judía verde estival de la huerta Sapiens Alimentación junto a mousse de Parmigiano e ikura.

El relato de Èter no se limita al plato. Se extiende de manera indivisible hacia la propuesta líquida coordinada por Mario Tofe, quien concibe la sala como un escenario donde cada botella esconde una historia territorial, un suelo singular o un rescate enológico de valor incalculable. Así, tras brindar con Lota, un Sauvignon Blanc del valle del Loira francés, elaborado por Domaine Guillerault - Fargette, pasamos al Chardonnay Johannes Aufricht, elaborado por la bodega Aufricht en la región alemana de Baden y que es perfecto para el siguiente pase.

Hiramasa con ciruela umebosi y agua de sandía.

Tras este glorioso preludio vegetal, la propuesta transiciona suavemente hacia matices marinos sin perder la frescura. Hace su entrada el hiramasa, un pescado de acuicultura sostenible traído desde los Países Bajos por The Kingfish Company. Mantenido con la técnica de sacrificio japonés ikejime para mantener impecables sus fibras y jugosidad, el pescado se marca sutilmente al carboncillo. En el plato convive en equilibrio con el arroz nipón Koshihikari cocido bajo parámetros estrictos de temperatura, una emulsión de sus propias espinas, ciruela umeboshi para aportar acidez, flores de borraja y un agua de sandía refinada completamente cristalina.

El pilar de Èter

Llega a continuación el gran pilar emocional de la casa: el salmorejo de tomates ahumados al sarmiento. Es el único pase que permanece impertérrito en la trayectoria del restaurante, renovándose en cada temporada. "Es el único que hemos repetido en cinco menús al año y en seis años por doce platos", confiesa Mario.

Salmorejo de tomates ahumados al sarmiento.

Su origen se remonta a la tradición manchega de reducir y conservar en botes el exceso de tomate estival mediante hogueras de sarmiento para el invierno. Sergio Tofe traslada esa memoria ahumada al presente estival, acompañando la crema de tomates de Barbastro con un helado de jamón Joselito, sirope enzimático de pan de la panadería Panic y flores de ajo. Para este hito, Mario descorcha la Manzanilla Solera Playa de Bodegas del Río, creando un triángulo gustativo indisociable entre humo, tomate y notas salinas.

El falso risotto de pipas de girasol.

El recorrido continúa hacia una de las composiciones más poéticas y técnicas del menú: el girasol. Evocando la estampa estival de los campos dorados, el pase propone un insólito falso risotto donde no existe un solo grano de arroz. En su lugar, las pipas de girasol son sometidas a un complejo proceso de hidratación y oxidación en la máquina OCO, alcanzando una textura tierna y un muerde meloso sorprendentemente parecido al grano al dente. El conjunto se manteca con mantequilla gallega de Arias Moniz con pétalos de la flor y se rodea de un reducidísimo fondo de verduras y puerro. Mario Tofe acompaña esta creación con un paseo por Beaujolais, sirviendo un Morgon de Domaine de Saint-Cyr criado sobre suelos volcánicos erosionados, cuya uva Gamay aporta matices de fruta roja fresca que equilibran la marcada terrosidad de las semillas.

Y como estamos en Madrid, el acento castizo y la mirada a la cocina popular de la capital emergen en la acelga cultivada en la huerta Sapiens. Los hermanos Tofe rinden tributo a la tradición de la casquería cocinando los tallos en un untuoso y denso caldo de tendones, mientras que las hojas se presentan fritas y extremadamente crujientes. Un guiso de huitlacoche fresco —traído directamente desde León— ligado con crème fraîche y acedera aporta una dimensión terrosa y hojas de ácida que fusiona la memoria madrileña con guiños mesoamericanos.

Tamal de berenjenas y epazote.

Esa conexión con México se afianza en el sexto pase: el tamal. Elaborado con una masa de maíz nixtamalizado oscurecida con las cenizas de berenjenas asadas a la brasa —aprovechando el calor residual de las brasas de la cocina—, la preparación encierra en su interior la pulpa jugosa de la hortaliza. Se napa con una refinada emulsión que mezcla mostazas Dijon y Antigua con mantequilla, chiles chipotles ahumados traídos por La Chipotlera y un pesto verde de epazote con albahaca morada. Un plato que te lleva directo al país azteca. En copa, el desafío del picante y el humo se resuelve magistralmente con vinos de crianza oxidativa: una Montilla-Moriles Medium Dry de 1965 o el generoso Oloroso 'El Cuartito' de crianza reposada.

Un menú sin carne

La sencillez del producto estival vuelve a reclamar el protagonismo con los pimientos asados de Navarra. Cocinados lentamente sobre ascuas y ahumados con hojas de bambú para concentrar sus azúcares naturales, se presentan coronados por una delicada espuma de pilpil confeccionada con colágeno de alitas de pollo, crujientes elaborados a partir de la propia piel del pimiento deshidratada, hojas frescas de capuchina y unas gotas de vinagre de Toro Albalá con más de 50 años de solera. Mario sostiene la intensidad de este pase con un Rainwater Madeira de 10 años (variedades Verdelho y Boal), aportando una acidez punzante y vertical.

Pochas y calabacín.

El viaje gastronómico pone rumbo a la India con una sugerente reinterpretación del clásico dhal. En lugar de las habituales lentejas, la cocina recurre a las pochas frescas, legumbre emblemática del verano español. Se acompañan de calabacín amarillo a la brasa, un estimulante aire de lulo colombiano que aporta notas cítricas y exóticas, polvo de tomate, fenogreco y crujiente de pan plano khakhra. Un Riesling alemán Knebel con sutil azúcar residual se encarga de articular el diálogo aromático con las especias indias.

El último pase salado demuestra el virtuosismo técnico de la cocina con la Sepia. Trabajando el concepto de aprovechamiento integral, se elabora un guiso profundo con el cuerpo y las huevas de choco que se transforma en el relleno de una fina lámina de arroz a modo de dumpling. Reposa sobre una base de sofrito concentrado con tinta de sepia, cebolla roja y salsa de koji, decorado con almendra tierna y aceite de hoja de higuera.

La leyenda del Fondillón

El tramo dulce del menú huye de pesadeces y recupera el paisaje de final de verano. El prepostre se rinde ante la breva encurtida en vinagre de arroz, servida sobre una delicada crema de almendra Marcona y matizada por dos sorpresas salinas: caramelo de anchoa y alcaparras fritas, decorado con flores de higo.

Breva encurtida con crema de almendras.

El broche de oro llega con coco, un postre pensado por Sergio Tofe para evocar la frescura estival a través de múltiples texturas y temperaturas: praliné de anacardo, helado, merengue, tierra de coco y una ganache de chocolate Valrhona con yuzu, coronado por brotes frescos de pimienta Sichuan que provocan un sutil y cosquilleante adormecimiento en la lengua. Los petit fours finales, un Babà de bergamota y una gominola artesana, rinden tributo al melocotón de temporada.

Para culminar esta experiencia, Mario Tofe reserva en copa una de las joyas enológicas más fascinantes de España: el Fondillón de Alicante con 25 años de solera en foudres antiguos, en este caso Luis XIV.

Otro de los rincones de la sala del restaurante Èter.

"El Fondillón de Alicante es un vino histórico de la variedad Monastrell que llegó a ser el más codiciado de Europa en los siglos XVI y XVII. Alejandro Dumas lo citaba en El conde de Montecristo como la cúspide del lujo por encima del Oporto y el Jerez, y reyes como Luis XIV pidieron en su lecho de muerte bizcochos mojaditos en Fondillón. Recuperar este legado en Èter es devolver a la mesa una parte viva de la historia", relata el sumiller de Èter.

En el madrileño barrio de Arganzuela, Èter se consolida como un imprescindible de la alta cocina estacional gracias a la maestría de los hermanos Sergio y Mario Tofe, no en vano cuentan con el reconocimiento de una estrella Michelin y un sol Repsol. Su propuesta no solo rinde un culto emocionante a la huerta y al pequeño productor con una sensibilidad técnica impecable, sino que lo acompaña de una narrativa líquida excepcional y relatos a pie de mesa que convierten cada pase en una experiencia inolvidable.

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Datos de interés

Èter

Página web: www.eterrestaurant.com

Dirección: Calle del Granito, 20. Madrid

Teléfono: 918 78 07 87

Horario: Lunes a viernes de 13:45h a 17:00h y de 20:30h a 21:15h (pases de entrada). Sábados y domingos cerrado.

Precio menú degustación Carpo: 125 € (Maridaje aparte)

Instagram: @eter_restaurant

Valoración: 9 fogones

1 estrella Michelin ⭐ | 1 sol Repsol ☀️