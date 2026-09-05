El insólito caso de la ciudad a la que la corrupción le sentó muy bien

El programa de viajes de esRadio y Libertad Digital, El Placer de Viajar, arranca su sexta temporada con sus presentadores habituales, Carmelo Jordá y Kelu Robles, cargado de nuevas propuestas turísticas. En este primer episodio se invita a los oyentes a descubrir la histórica villa de Lerma, en la provincia de Burgos, y a cruzar el océano para adentrarse en los parajes naturales de la costa del Pacífico de Costa Rica.

La primera parada del viaje nos sitúa en Lerma, un rincón de Castilla y León marcado profundamente por la figura histórica de Francisco de Sandoval y Rojas, el primer duque de Lerma. Este controvertido personaje del siglo XVII, que llegó a ser el valido del rey Felipe III, fue el artífice de la transformación monumental de esta localidad burgalesa, proyectando palacios, monasterios y conventos que hoy en día conforman un patrimonio arquitectónico extraordinario para un municipio de apenas 2.500 habitantes.

Kelu Robles destaca de su reciente visita a Lerma la recreación histórica del eclipse de 1905, un evento que en su día atrajo a científicos internacionales y a la comitiva real, impulsando además el desarrollo del ferrocarril en la provincia. Durante esta experiencia, la presentadora se alojó en el majestuoso Palacio Ducal, reconvertido hoy en el Parador de Turismo de Lerma, un edificio de estilo herreriano que ha hospedado a personalidades de renombre internacional.

El trazado urbano de Lerma se divide en una zona baja y una alta, conectadas por empinadas cuestas que conducen al visitante a través del Arco de la Cárcel y hasta la impresionante Plaza Mayor, una de las más grandes de España. La villa también atesora un interesante pasado literario, habiendo acogido a figuras de la talla de Lope de Vega —quien inmortalizó la expresión "engalanarse" tras asistir a las fiestas locales— y a un joven José Zorrilla.

La historia del duque de Lerma está repleta de corrupción política; el valido enriqueció sus arcas mediante operaciones de especulación inmobiliaria al trasladar temporalmente la capital del reino a Valladolid y, posteriormente, de regreso a Madrid. Para evitar ser juzgado y librarse de la horca tras la muerte de Felipe III, consiguió que el Papa lo nombrara cardenal, un hecho que dio origen al famoso refrán popular: "Para no morir ahorcado, el mayor ladrón se vistió de colorado".

Antes de abandonar tierras burgalesas, los presentadores recuerdan que es imposible marcharse de Lerma sin disfrutar de la rica gastronomía local, fundamentada en la excelente calidad de sus productos. Entre los platos imprescindibles de la mesa castellana sobresalen el lechazo asado y la célebre morcilla de Burgos, acompañados de quesos y lácteos tradicionales que completan una experiencia culinaria insuperable.

En el Pacífico

La segunda parte del programa cruza el Atlántico hacia Costa Rica, centrándose en esta ocasión en la costa del Pacífico y en el espectacular golfo de Nicoya. Carmelo Jordá relata la inolvidable experiencia de sobrevolar el país en una pequeña avioneta de doce plazas, un trayecto que permite contemplar a baja altura el contraste entre la frondosa selva tropical, las cadenas montañosas y las aguas cristalinas del océano.

Dentro de la oferta costera, el programa recomienda visitar la concurrida playa de Tamarindo, un arenal idóneo para los amantes del surf que sorprende a los viajeros con paseos a caballo por la orilla y la inquietante presencia de carteles que advierten de la existencia de cocodrilos en sus manglares. Para quienes busquen un ambiente más relajado, la vecina playa Langosta ofrece piscinas naturales entre las rocas y atardeceres espectaculares.

El verdadero paraíso natural del golfo de Nicoya se descubre al navegar por sus aguas, donde se puede visitar Isla Venado, un territorio casi virgen habitado por una comunidad que vive en estrecha armonía con el bosque tropical seco. El punto culminante de la excursión es su restaurante flotante, una iniciativa gestionada por una cooperativa de pescadores locales que ofrece pescado fresco de excelente calidad en un entorno único.

La ruta costarricense concluye en Puntarenas, una estrecha lengua de arena donde los turistas pueden pasear y visitar un peculiar acuario dedicado a la recuperación de animales marinos dañados. Aunque el lugar puede despertar cierta melancolía al albergar especies en rehabilitación, cumple una valiosa función en la zona. La localidad cuenta con excelentes opciones de restauración para saborear la gastronomía local frente al mar.

Finalmente, Santi Molina se incorpora para desvelar las últimas novedades del turismo mundial, comenzando por el ranking de los mejores aeropuertos de Europa, donde el de Alicante-Elche destaca en sexta posición dentro de una lista liderada por Estambul y Oporto. En el apartado hotelero, destaca la renovación del Hotel Colón Gran Meliá en Sevilla, que ha obtenido la categoría de cinco estrellas gran lujo y ofrece servicios exclusivos para mascotas.