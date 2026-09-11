Vestige Namibia abrirá las puertas de Vestige Xaudum el 15 de marzo de 2027

Vestige Collection ha abierto las reservas para Vestige Xaudum en Namibia, que recibirá a sus primeros huéspedes a partir del 15 de marzo de 2027. Su inauguración marcará un nuevo capítulo para la firma al convertirse en la primera propiedad de la compaññía fuera de España, y el primero de los cuatro lodges que conformarán el nuevo circuito de Vestige Namibia que recorrerá algunos de los paisajes más extraordinarios del país.

Situado sobre una duna de arena del Kalahari con vistas a un antiguo cauce fósil, Vestige Xaudum será el único lodge ubicado dentro del Parque Nacional de Khaudum, una de las áreas naturales menos visitadas de Namibia. Menos de 3.000 personas acceden al parque cada año, lo que permite disfrutar de una excepcional sensación de espacio y aislamiento, y descubrir un paisaje en el que es la propia naturaleza la que marca el ritmo.

Con una extensión de más de 3.800 km², Khaudum forma parte de la gran Área de Conservación Transfronteriza Kavango-Zambezi (KAZA), la zona de conservación terrestre más grande del mundo. Los animales se desplazan libremente entre Khaudum y la vecina Botsuana, convirtiendo el parque en una pieza fundamental de este gran ecosistema. Khaudum es conocido por sus manadas migratorias de elefantes y por albergar una importante población de perros salvajes africanos, una especie en peligro de extinción. Leones, leopardos, guepardos y antílopes ruanos habitan también este territorio, junto con más de 300 especies de aves.

Vestige Estudio, el estudio propio de arquitectura y diseño de la colección, ha desarrollado la arquitectura y el interiorismo de Vestige Xaudum, rediseñando y ampliando considerablemente las suites para crear únicamente seis, además de concebir un edificio principal completamente nuevo.

Sus formas arquitectónicas, rotundas y escultóricas, dialogan con el paisaje y enmarcan las vistas sobre el antiguo cauce del río, mientras que el uso de materiales naturales y una paleta inspirada en los colores del Kalahari permiten integrar el diseño contemporáneo en el entorno.

La utilización de materiales locales y la colaboración con artesanos de la zona han sido elementos fundamentales en el desarrollo del lodge. La cubierta de paja procede de pueblos situados en los alrededores de Khaudum, mientras que artesanos especializados de las comunidades vecinas han aportado técnicas y conocimientos tradicionales a su construcción.

Las seis suites de Vestige Xaudum configuran un alojamiento íntimo en el que el espacio y la privacidad son protagonistas. Las cinco suites de una habitación disponen cada una de 200m² de espacios interiores y exteriores, mientras que la suite de dos habitaciones cuenta con 390m², además de cuatro terrazas privadas y piscina propia. Las duchas interiores y exteriores refuerzan todavía más la conexión de las estancias con la naturaleza que las rodea.

En el corazón de Vestige Xaudum, los espacios comunes destinados a la gastronomía y al descanso se completan con un spa, una zona de fitness al aire libre y una piscina de 78m² con vistas abiertas al paisaje.

La propuesta gastronómica de Vestige Xaudum será relajada y estará profundamente vinculada a Namibia, con gran parte de las carnes y productos frescos procedentes del propio país. El fuego será uno de los grandes protagonistas de la experiencia culinaria, con elaboraciones preparadas en spit-braai, el famoso asado al estilo sudafricano, y una cena de seis platos que combinará elaboraciones servidas individualmente con un generoso plato principal pensado para compartir. Los huéspedes podrán elegir, además, entre disfrutar de una experiencia gastronómica privada o compartir mesa con otros viajeros, tanto en el interior como al aire libre, en las terrazas de Vestige Xaudum.

Naturaleza

En Vestige Xaudum, la experiencia de safari estará determinada por lo que la naturaleza ofrezca cada día, en lugar de un itinerario cerrado. Los guías privados y los vehículos 4x4 especialmente adaptados permitirán a los huéspedes disfrutar de la libertad de seguir los movimientos recientes de los animales y sus propios intereses: cambiar de rumbo al escuchar que hay leones cerca, detenerse el tiempo necesario ante una manada de elefantes o dedicar una hora a contemplar la extraordinaria avifauna de Khaudum.

Además de los safaris en 4x4, los huéspedes podrán disfrutar de desayunos en plena naturaleza, caminatas guiadas fuera del parque nacional —bajo petición— y experiencias de observación de estrellas, que permitirán acercarse a la fauna y al paisaje, así como a las historias tradicionales y los conocimientos ancestrales del norte de Namibia.

Pero disponer de tiempo para hacer nada será igualmente importante. Con muy pocos vehículos, prácticamente sin contaminación lumínica, y rodeado por enormes extensiones de naturaleza salvaje, Vestige Xaudum ofrece algo cada vez más difícil de encontrar: espacio, silencio y la oportunidad de vivir la naturaleza sin distracciones.

Sébastien Styger, chief sales and marketing officer de Vestige Collection, explicó que "Khaudum National Park ofrece algo cada vez más difícil de encontrar: un espacio extraordinario y una naturaleza verdaderamente salvaje. En Vestige Xaudum queremos ofrecer a nuestros huéspedes la libertad de descubrirla sin fórmulas preestablecidas: seguir la fauna al ritmo que marca la naturaleza, aprender de quienes conocen profundamente este territorio y disponer del tiempo necesario para explorar aquello que despierte su curiosidad".

La mayor parte del equipo de Vestige Xaudum ha sido seleccionado entre las comunidades vecinas de Muduva Nyangana y George Mukoya Conservancies. Antes de la apertura, las nuevas incorporaciones realizarán tres meses de formación residencial especializada en hospitalidad, seguidos de formación específica adicional y acompañamiento profesional en Vestige Xaudum. El programa está diseñado para desarrollar conocimientos, confianza y experiencia que puedan contribuir a crear carreras profesionales a largo plazo dentro del sector.

Vestige Namibia trabajará junto al Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Turismo de Namibia, la dirección del parque y las comunidades de conservación vecinas para apoyar las prioridades de conservación identificadas localmente. El seguimiento de la fauna será una de las principales líneas de actuación desde el inicio, contribuyendo a proteger a largo plazo tanto los paisajes como la biodiversidad de Khaudum.

Vestige Xaudum ha sido diseñado para minimizar su impacto en este entorno tan remoto. Para ello, contará con un sistema propio de energía solar con almacenamiento en baterías y una gestión cuidadosamente controlada del agua procedente de pozos, entre otras medidas.

Vestige Xaudum será el primero de los cuatro lodges que conformarán un nuevo circuito de Vestige por el norte de Namibia. Posteriormente se incorporarán Vestige Sorris Sorris, Vestige Omatendeka y Vestige Sheya Shuushona, que irán abriendo sus puertas progresivamente a medida que la colección vaya tomando forma.

Cada uno ofrecerá una forma diferente de descubrir Namibia, con una arquitectura original y singular concebida específicamente para dialogar con el entorno en el que se encuentra. Juntos, los cuatro lodges permitirán recorrer paisajes y ecosistemas muy diferentes, unidos por la forma de entender la hospitalidad de Vestige: un servicio altamente personalizado y experiencias diseñadas para profundizar en el conocimiento de cada lugar, sus comunidades y su fauna.

Las estancias tienen un precio a partir de 1.600 euros por persona, y noche, en régimen de todo incluido, e incluyen todas las comidas, experiencias de safari, tratamientos de spa y una amplia selección de vinos, bebidas espirituosas y bebidas sin alcohol, incluidas marcas premium.