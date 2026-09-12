El pueblo asturiano al que tienes que ir si quieres encontrar... ¡oro!

En este nuevo episodio de El Placer de Viajar, el segundo de la sexta temporada del podcast, Carmelo Jordá y Kelu Robles nos proponen, a través de los micrófonos de esRadio, un apasionante recorrido por destinos nacionales e internacionales de gran interés. En esta ocasión, el espacio centra su atención en los misterios de la península balcánica, la tradición minera de la Asturias más profunda y el descanso tropical en las costas sudamericanas, ofreciendo una guía detallada para los amantes del turismo internacional y de naturaleza.

La primera parada del viaje nos lleva directamente a Bosnia y Herzegovina, un destino que Kelu Robles ha recorrido este verano. Este país, ubicado en los Balcanes occidentales, destaca por su compleja historia y su rica mezcla de culturas, donde confluyen las religiones musulmana, ortodoxa y católica. La capital, Sarajevo, rodeada de montañas, es una de las joyas de la ruta con su herencia otomana, sus zocos y su animada vida social. Además de la capital, Robles recomienda descubrir el impresionante búnker de Tito en Konjic, una infraestructura subterránea construida para proteger a la élite yugoslava durante la Guerra Fría que sorprende por su austeridad.

Siguiendo el curso del río Neretva, famoso por sus aguas de un intenso color azul turquesa, la ruta bosnia continúa en Jablanica y Mostar. En Mostar, el monumento más célebre es su puente reconstruido, donde todavía se puede observar a los tradicionales saltadores del puente, jóvenes locales que se lanzan al río como prueba de hombría. En el apartado de naturaleza, el programa analiza las famosas cataratas de Kravica, aunque advierte sobre su excesiva explotación comercial y recomienda, como alternativa más tranquila, las cataratas de Koćuša. El viaje por este país culmina en Travnik, cuna del premio Nobel Ivo Andrić —autor de la célebre novela Un puente sobre el Drina—, donde es imprescindible probar su gastronomía tradicional.

De vuelta a España, el colaborador más habitual del podcast, David Alonso, nos invita a descubrir el concejo asturiano de Tineo y, de manera muy especial, la pequeña localidad de Navelgas.

Este rincón del norte es conocido popularmente como el pueblo del oro debido a su pasado minero que se remonta a la época del Imperio Romano. Los romanos transformaron la fisonomía de la montaña para extraer el preciado metal, dejando una huella que hoy en día se puede conocer en el Museo del Oro de Asturias. Alonso explica que el bateo de oro sigue siendo una actividad muy popular y un gran atractivo para las familias que visitan la zona y que, aunque sea en pequeñas cantidades, todavía es posible encontrar oro.

Además de su riqueza mineral, el concejo asturiano destaca por su vinculación histórica con el Camino Primitivo de Santiago, una ruta de peregrinación que alberga de manera excepcional joyas arquitectónicas como el monasterio de Santa María la Real de Obona. Para disfrutar plenamente de la estancia, Alonso aconseja buscar alojamiento en las casas rurales de las pequeñas aldeas de la zona y disfrutar de la gastronomía en los restaurantes de carretera tradicionales. Asimismo, ofrece un consejo fundamental para los conductores: descargar los mapas previamente, ya que la cobertura móvil suele perderse con facilidad en el interior de los valles asturianos.

Para finalizar el episodio, Kelu Robles nos traslada a las playas del estado de Pernambuco, en el nordeste de Brasil, para recomendar un alojamiento excepcional: el hotel Village de Porto de Galinhas. Este establecimiento de cuatro estrellas destaca por su ambiente familiar, su acceso directo a la playa y su excelente oferta culinaria. Los huéspedes pueden disfrutar de la rica gastronomía pernambucana, caracterizada por la fusión de influencias africanas, indígenas y portuguesas, siendo el desayuno buffet uno de los momentos más memorables de la estancia gracias a sus productos típicos.