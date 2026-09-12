Hablar de ostras en España ha estado históricamente asociado a salones solemnes, grandes marisquerías y celebraciones puntuales. Sin embargo, hace más de una década nació en Bilbao un concepto pionero dispuesto a romper ese molde: El Puertito. Su premisa fue tan sencilla como eficaz, consistente en despojar a este molusco de su etiqueta elitista para convertirlo en una opción habitual del tapeo informal.

Inaz Fernández, fundador de El Puertito, posa con una ostra en la mano.

Trece años después de su primera apertura, el establecimiento fundado por Inaz Fernández consolida su trayectoria en la villa con la inauguración de su segundo espacio situado en el número 1 de la calle Astarloa, en pleno corazón de la ciudad.

La llegada a Astarloa supone la confirmación de un modelo que nació con el objetivo de hacer accesible la cultura de la ostra a todos los públicos. Durante más de una década, el equipo de El Puertito ha trabajado para enseñar a apreciar las sutilezas del producto, combinando la alta calidad de la materia prima con un servicio cercano y desenfadado.

Desde el propio establecimiento han querido destacar el valor de este hito tras su apertura, señalando en sus canales oficiales el esfuerzo acumulado durante este tiempo para asentar un concepto que cambió la forma de consumir ostras en la ciudad y que hoy sigue sumando adeptos.

El mostrador con la oferta del día de ostras en El Puertito.

"Detrás de esta apertura hay muchos secretos, pero también mucho trabajo, años de esfuerzo y, sobre todo, un nuevo concepto que revolucionó hace más de trece años la forma de comer ostras", cuentan desde El Puertito.

El enclave escogido no podría ser más simbólico. El local ocupa la lonja que albergó durante más de un siglo a las legendarias Pescaderías Vascas, una auténtica institución del comercio bilbaíno. Allí donde durante 63 años Saturnino despachó el mejor género de la ribera, toma ahora el relevo un proyecto moderno que respeta y celebra la herencia marina del lugar. Hay algo poético en que las balanzas centenarias de pescar besugos y merluzas cedan su testigo al brillo del hielo picado y el abridor de ostras.

Producto de calidad

El nuevo local mantiene intactos los pilares identitarios de la marca. La oferta gastronómica continúa girando alrededor de una cuidada selección de ostras procedentes de las principales zonas productoras, servidas al momento sobre hielo y con la mínima intervención para respetar su sabor marino.

La calidad de las ostras de El Puertito, abiertas al momento de degustarlas.

En nuestro caso, aconsejados por el amabilísimo Moha, disfrutamos de una fuente con cinco tipos de ostras naturales y dos más preparadas: la Vernet Special (FR) (3,50 €), que se cultiva en Marennes d'Oléron, un pueblo al sur de La Rochelle donde se agolpan más de 1.500 ostricultores, lo que hace que haya una competencia espectacular por sacar las mejores ostras, por lo que de ahí salen unas ostras de gran calidad a un precio menor.

Las ostras Tia Maraa (IR) (3,10 €) están cultivadas en Irlanda por la prestigiosa casa Gillardeau, son muy carnosas, crujientes, con un toque finamente yodado y suave. De la península probamos unas portuguesas porque todavía no es época de la gallega. Así que nos abren las Josephine (POR) (3,60 €), una exclusiva variedad de ostra de alta gama, muy carnosa y con un delicado sabor marino, también de Gillardeau. Tiene un sutil dulzor y un final largo y refinado que destaca frente a otras variedades.

La amplia oferta de ostras de El Puertito.

Las dos últimas naturales que probamos son también de Irlanda. La Signature (IR) (3,90 €) es otra ostra de categoría superior cultivada con métodos tradicionales por la familia Boutrais. Con una carne firme, carnosa y muy equilibrada en boca, es considerada como una de las opciones más exclusivas dentro del mundo de las ostras. La otra es la Regal Selection Or (IR) (3,90 €), también de alta gama producida por los Boutrais. Pasa por una maduración de 36 meses en aguas puras, inicialmente en Clew Bay y luego en Bannow Cove. Con mucha carne y un sabor potente y equilibrado, con matices dulces y salados.

Ostras preparadas y maridaje

Otro de los puntos fuertes de El Puertito es sus ostras preparadas con guiños a sabores del mundo. Probamos la ostra Gilda (4 €), una innovadora y popular creación culinaria que une el sabor marino de una ostra fresca con los ingredientes clásicos de la emblemática gilda vasca: aceituna, guindilla y anchoa. Combina el toque salino del molusco con el picante de la guindilla, el toque graso de la anchoa y la aceituna.

La fuente de ostras naturales y preparadas de El Puertito.

Y una de las elaboraciones preparadas más populares del conocido bar de ostras, la ostra Acevichada (4 €), con una leche de tigre de ají amarillo, cebolla encurtida y cilantro. Combina la frescura del marisco con un toque cítrico y ligeramente picante que disimula el sabor marino intenso, ideal para quienes se inician en el consumo de ostras. Para otra ocasión quedará la Kamikaze ya que la Ponzu y la Bloody Oyster ya las probé en Madrid en mi primera visita a El Puertito, como te conté en Libertad Digital.

La experiencia se completa con una carta de bebidas diseñada específicamente para potenciar los matices de cada variedad. Entre las opciones de maridaje destacan los vinos blancos de denominaciones de origen locales e internacionales, cavas, espumosos y el clásico vermut preparado, elementos clave en la cultura del aperitivo bilbaíno. En nuestro caso, Moha nos sirvió un txakoli Itsasmendi 7, elaborado por la bodega homónima con variedades Hondarrabi Zuri, Hondarrabi Zuri Zerratia y Riesling en el privilegiado enclave de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Con esta nueva apertura en la calle Astarloa, El Puertito refuerza su presencia en Bilbao —que se suma a la que tienen en Madrid— y reafirma que la combinación de producto de calidad y formato accesible tiene un hueco plenamente consolidado en el panorama hostelero vasco y madrileño y que goza con el reconocimiento de un solete de la Guía Repsol.

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Datos de interés

El Puertito

Página web: www.elpuertito.es/

Dirección: Calle de Astarloa, 1, Bilbao | Calle de García Rivero, 9, Bilbao | Calle de General Martínez Campos, 42, Madrid

Teléfono: 944 026 254 | 915 427 526

Horario: De lunes a viernes, de 12:00 a 22:00. Viernes y sábado, de 12:00 a 23:00.

Precio medio: 35 €

Instagram: @el_puertito

Valoración: 7 fogones