Coincidiendo con el décimo aniversario del hito que unió a Internet para crear el PaellaEmoji, Arroz La Fallera ha lanzado la campaña "La Paella Imposible". La iniciativa busca resignificar el famoso emoticono —el único de origen español— y transformarlo en un símbolo universal de unión en tiempos de polarización. Para lograrlo, la marca ha retado a Pablo Motos y David Broncano, dos conocidas figuras de la cultura popular con posturas enfrentadas, a sentarse juntos alrededor de una paella para limar asperezas.

El desafío ha tomado un impulso decisivo tras la incorporación del chef José Andrés. El reconocido chef, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021 y fundador de World Central Kitchen, se ha sumado a la causa junto a Wikipaella. Ambos han ofrecido preparar personalmente la paella para la reunión, siempre que ambos protagonistas acepten la invitación antes del próximo 20 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Paella.

"La paella es generosa, donde comemos seis podemos comer doce. Cuando nos sentamos juntos alrededor de una mesa, podemos compartir, escucharnos y pensar en un mañana mejor", ha destacado el propio José Andrés, quien ya fue una pieza clave en 2016 para la consecución del emoji oficial.

El poder conciliador del arroz

La propuesta de La Fallera no es una simple corazonada publicitaria: se sustenta en los datos de su "Estudio La Fallera: La paella, el plato que une a todos los españoles". Según el informe, el 85% de los españoles cree que compartir una paella ayuda a reconciliarse tras un conflicto, mientras que un 54% afirma haber limado diferencias y un 44% asegura haber firmado la paz con una paella de por medio.

Asimismo, el estudio destaca un cambio notable en el clima de diálogo sobre la mesa ya que el 93% afirma estar más dispuesto a escuchar sin interrumpir, casi idéntico porcentaje que quienes aseguran que debatirían con más respeto o un 82% que prefiere dejar al margen los temas polémicos durante la comida.

Anabel Ballester, del equipo de marketing de la firma, recalca que buscan convertir la paella digital en una invitación al encuentro real: "Enviar una paella puede expresar la intención de aliviar tensiones y propiciar encuentros. Con el respaldo de José Andrés, ahora solo necesitamos que David y Pablo acepten el reto".

La marca valenciana, fundada en 1965 y adscrita a la DO Arroz de Valencia, anima a la ciudadanía a continuar inundando las redes sociales de PaellaEmojis para presionar a ambas celebridades a que acepten sentarse a la mesa antes de la fecha límite del 20 de septiembre.