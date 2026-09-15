La "octava maravilla" está en Madrid: patrimonio y alta cocina a un paso de la capital

Hay lugares en el mundo que son considerados parte de la historia de la Humanidad por su importancia y su belleza. San Lorenzo de El Escorial pertenece por derecho propio a este grupo selecto sin lugar a dudas. Situado a tan solo cuarenta y cinco minutos del bullicioso centro de Madrid –una distancia que se acorta aún más si se opta por la comodidad del tren de Cercanías o por el encanto atemporal del Tren de Felipe II, un tren turístico histórico compuesto por material ferroviario del siglo XX, que regala una panorámica del bonito paisaje natural de la Sierra de Guadarrama–, este municipio madrileño se revela como una escapada imprescindible que merece ser saboreada durante dos o tres días largos.

Adentrarse en San Lorenzo de El Escorial es mucho más que visitar su monumento más universal, el monasterio mandado construir por Felipe II. Es también sumergirse en un territorio donde la arquitectura monumental se funde con los bosques centenarios, probar su gastronomía, empaparse de sus tradiciones y de su variada oferta de ocio.

La grandeza de la "octava maravilla" y su territorio de leyenda

Para entender la magnitud de este enclave hay que elevar la vista hacia el siglo XVI y recordar la historia de España. En su época, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial fue ensalzado por los viajeros y cronistas de medio mundo bajo el ambicioso título de "la octava maravilla del mundo". Hoy, esa condición de joya arquitectónica e intelectual resplandece con más fuerza que nunca gracias a que el Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial está reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

De hecho, visitar San Lorenzo de El Escorial es también una excelente puerta de entrada para comprender la riqueza patrimonial de toda la región. La Comunidad de Madrid atesora cinco tesoros declarados por la UNESCO: el cosmopolita Paisaje de la Luz en la capital; la imponente Universidad y el centro histórico de Alcalá de Henares; el Paisaje Cultural de Aranjuez; el refugio natural del Hayedo de Montejo –con su declaración de Patrimonio Natural–; y, por supuesto, este Real Sitio que corona la sierra con su arquitectura herreriana.

Una vista del monasterio de El Escorial.

Más allá del Monasterio: un itinerario imprescindible

El viaje comienza, inevitablemente, ante la imponente fachada del Real Monasterio, aunque es muy recomendable ampliar la visita a los alrededores. A los pies del monumento se extiende la monumental Lonja, un balcón de piedra desde el que contemplar el horizonte, flanqueada por el sosegado Jardín de los Frailes, un remanso de paz que parece ideado para el paseo contemplativo de los monarcas.

Muy cerca de allí, el patrimonio real se desdobla en dos caprichos arquitectónicos de escala más reducida pero con un encanto especial: la Casita del Príncipe y la Casita del Infante, pequeños palacios de recreo rodeados de jardines señoriales que reflejan el lujo ilustrado del siglo XVIII.

Continuando con el recorrido no hay que dejar de disfrutar del Conjunto Histórico-Artístico de San Lorenzo de El Escorial, un entramado urbano muy bien conservado donde aún permanecen edificios tan singulares como la Casa de los Oficios, la Casa de los Infantes y de la Reina, la Casa de la Compañía y el histórico Real Coliseo Carlos III, uno de los teatros de corte más antiguos de España que todavía hoy mantiene viva la magia de las artes escénicas.

Golf en El Escorial.

Naturaleza viva: bosques y miradores

San Lorenzo de El Escorial es también un territorio de naturaleza para todos los públicos. El Bosque de La Herrería invita a perderse entre robles, fresnos y castaños centenarios en un paseo maravilloso que conduce de manera hasta la famosa Silla de Felipe II, un mirador labrado en la roca desde el cual, según la tradición, el monarca contemplaba las obras de su gran sueño arquitectónico. Hoy, este punto ofrece una panorámica del monasterio y del valle para disfrutar con tranquilidad.

En cuanto a las actividades en la naturaleza, el Paraje Pintoresco del Pinar de Abantos y Zona de La Herrería es el escenario perfecto para una ruta de senderismo entre los bosques. Este entorno natural se completa con propuestas didácticas como el Arboreto Luis Ceballos, un centro de educación ambiental ideal para comprender la biodiversidad botánica de la zona, y el curioso "Insect Park", un centro de educación ambiental dedicado al fascinante mundo de los insectos que sorprende tanto a grandes como a pequeños.

La propuesta de ocio y deporte se completa con el prestigioso Club de Golf La Herrería, cuyas instalaciones están integradas en este paisaje privilegiado para el disfrute de los aficionados al golf.

Bizcotelas, un manjar artesano.

Alta cocina y carnes de Guadarrama

En dos o tres días visitando la zona y disfrutando de paseos por la sierra abre inevitablemente el apetito, y en este apartado San Lorenzo de El Escorial es un referente del turismo gastronómico. La gran joya de la corona es, sin duda, el restaurante Montia, galardonado con una estrella Michelin, donde la cocina de territorio, salvaje y de temporada alcanza cotas de genialidad.

A su alrededor se despliega un abanico de establecimientos de reconocida calidad que completan una experiencia culinaria memorable: clásicos como Charolés –famoso por su legendario cocido –, Vesta, Cava Alta, Valhalla Experience, La Rueda y La Herrería contribuyen a consolidar la oferta gastronómica del municipio.

En la mesa mandan los productos de la tierra. Aquí se pueden saborear las magníficas las magníficas carnes con etiqueta de calidad de la Sierra de Guadarrama, preparadas con maestría, así como disfrutar de la micología de la zona en temporada, cuando en los montes de la zona nacen setas y hongos de extraordinaria calidad. Y en el capítulo dulce, la repostería local guarda un tesoro histórico: las bizcotelas, un manjar artesano documentado desde el siglo XVIII que se cuenta que era el dulce preferido del mismísimo emperador Felipe V.

Tradiciones con alma

El calendario festivo es otra de las excusas perfectas para planificar una visita de dos o tres días a San Lorenzo de El Escorial. En fechas navideñas, el municipio se transforma gracias a su célebre Belén Monumental, una obra de arte callejera a escala real que pone un toque histórico de un espíritu entrañable y atrae a miles de visitantes. Del mismo modo, la Semana Santa se vive con sobriedad y solemnidad en la localidad, convirtiendo los actos religiosos y sus procesiones en momentos de gran belleza y devoción.

Por último, alargar la estancia en San Lorenzo de El Escorial permite convertirlo en el campamento base ideal para adentrarse en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y explorar este tesoro natural de la geografía española que se encuentra en el Sistema Central. Y para poner el broche de oro al viaje de regreso, en la ruta hacia Madrid hay que reservar un rato para una parada de compras ineludible en Las Rozas Village.

Este Patrimonio Mundial en en Madrid no se contempla en una pasada rápida. San Lorenzo de El Escorial es un lugar para exprimir a fondo, pasearlo, comerlo y sobre todo, disfrutarlo. Una escapada donde el pasado histórico y la naturaleza se funden para recordar al viajero que las grandes maravillas, afortunadamente, están más cerca de lo que imaginamos.

Para planificar la escapada y consultar información sobre visitas, actividades y recursos turísticos, se recomienda consultar VisitMadrid, la web oficial de turismo de la Comunidad de Madrid.