Altamira y las Islas Cíes, entre las diez atracciones turísticas más vendidas del mundo

El sector turístico de España sigue demostrando su indudable fortaleza y atractivo a escala internacional. Durante la recién concluida temporada de verano, nuestro país ha logrado situar dos de sus propuestas dentro del exigente ranking de las diez experiencias de pago más vendidas del mundo, según los datos recopilados por la conocida plataforma de distribución de excursiones Civitatis. De este modo, los destinos nacionales comparten un lugar de privilegio con enclaves históricos de primer orden y fama universal, como el Coliseo de Roma, el Vaticano o el campo de concentración de Auschwitz.

El mayor éxito español en esta clasificación corresponde a la visita guiada a la Neocueva y Museo de Altamira, ubicada en la pintoresca localidad de Santillana del Mar, en Cantabria. Esta joya del patrimonio prehistórico se ha posicionado en el segundo lugar a nivel global, convirtiéndose, de manera indiscutible, en la actividad más demandada en el ámbito nacional. El tirón de este yacimiento consolida el interés por el turismo cultural y arqueológico español, que logra superar en volumen de reservas a otros atractivos europeos de enorme tradición.

Por su parte, el noroeste peninsular también ha reclamado su cuota de protagonismo en el panorama turístico mundial. El trayecto en ferry a las Islas Cíes desde el puerto de Vigo, en la provincia de Pontevedra, ha logrado situarse en una meritoria octava posición mundial. Este archipiélago gallego, que se integra de manera fundamental en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, certifica con estas cifras el innegable peso de la oferta de naturaleza y los espacios protegidos dentro de las actuales preferencias de los viajeros, tanto internacionales como nacionales.

Para contextualizar la magnitud de estos datos, conviene repasar el resto de la clasificación internacional, donde destacan grandes potencias del turismo urbano y monumental. La ciudad de Roma encabeza el podio global, apoyada en el incombustible recorrido por el Coliseo, el Foro y el Palatino, que ocupa el primer puesto, seguido muy de cerca por los célebres Museos Vaticanos, ubicados en la tercera plaza. Asimismo, la capital de Hungría, Budapest, sobresale de forma notable al lograr posicionar tres de sus actividades en el ranking estival: la ineludible visita a su icónico Parlamento y dos atractivas modalidades de crucero fluvial a través de las aguas del río Danubio.

La presencia de destinos españoles frente a estos gigantes europeos del turismo pone de relieve una sana diversificación en los gustos del consumidor. El responsable de comunicación de Civitatis, David Fernández, ha valorado de forma muy positiva estas tendencias, destacando que el resultado demuestra de manera evidente que el viajero busca descubrir la historia e identidad de los destinos, yendo un paso más allá de los grandes iconos que acaparan los catálogos. De esta forma, España consolida un modelo que sabe conjugar su riquísimo pasado prehistórico con un patrimonio natural envidiable.