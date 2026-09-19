En pleno corazón de la villa de Portugalete, justo a los pies del imponente Puente de Vizcaya —declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco—, se alza una arquitectura cuya fachada en tono azul colonial trasluce historia, espíritu viajero y señorío. El Puente Colgante Boutique Hotel, un establecimiento de cuatro estrellas, se ha consolidado como una de las propuestas de alojamiento más singulares del norte de España, fusionando el pasado indiano con la renovación contemporánea.

Fachada del Puente Colgante Boutique Hotel de Bilbao.

Tras una reforma que recuperó en 2021 esa esencia e identidad "vasco-cubana", el hotel no solo ha devuelto el esplendor arquitectónico a la orilla del Nervión, sino que se ha convertido en el epicentro gastronómico de la zona.

Las raíces de este singular inmueble se remontan al siglo XIX y están estrechamente ligadas a la peripecia vital de Manuel Calvo y Aguirre. Tras amasar una importante fortuna en La Habana a mediados del siglo XIX gracias a la industria cañera, el indiano vizcaíno regresó a su tierra natal en 1898 para fijar su residencia en la gran mansión que hoy acoge al hotel, levantada sobre una estructura original fechada en 1871.

Habitación con vistas del Puente Colgante Boutique Hotel.

Ese legado de viajero impregnado de aroma caribeño pervive en la estética y el espíritu del hotel. Su diseño interior rinde tributo a la historia marinera e industrial del curso del río Nervión a través de 74 estancias —repartidas entre categorías Estándar, Superior y Doble Superior Premium— donde se conjugan tonos marinos, maderas cálidas y detalles tropicales pensados tanto para el viajero cosmopolita como para los peregrinos que recorren el Camino de Santiago a su paso por Vizcaya.

Además de su faceta como refugio de descanso, el hotel se ha adaptado a la demanda del turismo de negocios y eventos MICE —Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (reuniones, viajes de incentivo, conferencias y exposiciones)— gracias a la integración de salones modulables de gran flexibilidad. Entre ellos destacan el Salón Cadagua, enfocado a reuniones de trabajo de tamaño medio, y el Salón Ibaizabal, un espacio de 140 metros cuadrados bañado por luz natural con panorámicas directas al Puente Colgante.

Desayuno en La Terraza del Puente Colgante Boutique Hotel.

Esta oferta se completa en el exterior con La Terraza, un entorno privilegiado orientando sus vistas al casco medieval de la villa y al antiguo kiosco de música, ideal para cócteles y aperitivos amenizados por música al aire libre.

Un espacio contiguo a El Txakoli, espacio donde se sirve el espectacular desayuno Casilda para los alojados en el hotel. Un nombre con historia. Nacida en Cuba, Casilda quedó huérfana cuando su padre murió al salvar la vida de su patrón, el hacendado Manuel Calvo. Conmovido por la tragedia, Calvo la acogió junto a su hermana, les dio su apellido y las crió bajo su protección.

Tortilla de patatas y jamón ibérico Montaraz del desayuno buffet del Puente Colgante Boutique Hotel.

Y un desayuno con fundamento. Este desayuno buffet ofrece una propuesta variada con zumo natural, fruta fresca, yogur y un mix de frutos secos y cereales. La parte salada incluye jamón ibérico de bellota Montaraz, tostadas de pan de maíz y de caserío con mortero de tomate, AOVE ajado o mantequilla ahumada, y tortilla de patata hecha al momento. El toque dulce destaca por sus especialidades locales como la tarta de queso, el pastel de arroz, el bollo de mantequilla y mermelada casera con miel. Además, dispone de varios "txokos" o rincones temáticos dedicados a panes, quesos, bizcochos caseros y café. Una completa experiencia gastronómica que combina ingredientes frescos y repostería tradicional.

Experiencias de mar, patrimonio y adrenalina

La estancia en el Puente Colgante Boutique Hotel se plantea como una inmersión completa en la cultura y la geografía vizcaína. Desde el propio embarcadero se articulan travesías en bote por la Ría para unir las orillas de Portugalete, Bilbao, Santurce y Gecho, así como salidas en velero o rutas en bicicleta acuática que permiten bordear los acantilados del Flysch de Gecho desde una perspectiva marítima inédita.

El Puente de Vizcaya visto desde el Puente Colgante Boutique Hotel.

Para quienes prefieren explorar a pie, a escasos cinco minutos se ubica la Basílica de Santa María de Portugalete, un templo gótico-renacentista del siglo XV catalogado como Bien de Interés Cultural. Sin embargo, la mayor atracción gira en torno al propio Puente Colgante, cuya pasarela peatonal situada a 45 metros de altura ofrece panorámicas excepcionales sobre la Bahía del Abra. Los visitantes más audaces encuentran en esta estructura de hierro una vivencia única, ya que la plataforma acoge el salto de puenting con goma a mayor altura del norte peninsular. Esta oferta de ocio se equilibra con una vertiente orientada al bienestar dentro del propio inmueble, donde se imparten clases de pilates y sesiones de masaje tailandés.

Una de las estancias del Puente Colgante Boutique Hotel

Esta fórmula que hibrida patrimonio histórico, diseño e innovación turística le ha valido al Puente Colgante Boutique Hotel importantes reconocimientos en el sector. Entre ellos sobresale el Premio Roca a la Iniciativa Hotelera en la categoría de Remodelación, obtenido en Barcelona, así como el Premio de Turismo, Comercio y Consumo otorgado por el Gobierno Vasco en la categoría de Turismo Innovación.

Alta cocina vasca y tradición de caserío

Otro de los grandes atractivos del hotel es su propuesta gastronómica, que se articula bajo la dirección ejecutiva de la reconocida chef Zuriñe García (galardonada en su trayectoria previa con una estrella Michelin y distinguida como Mejor Restauradora por la Academia Vasca de Gastronomía).

La chef Zuriñe García del restaurante El Paladar del Puente Colgante Boutique Hotel.

Porque hay lugares donde la historia y la gastronomía se entrelazan con la fuerza de un monumento. De hecho, el pasado 16 de febrero, durante la gala celebrada en Tarragona, el chef Pepe Solla entregó a Zuriñe García (chef ejecutiva y Premio Euskadi de Gastronomía 2018) y a Lorena Cuevas (directora de sala) el primer sol Repsol para El Paladar. Se trata del primer reconocimiento de esta categoría en la historia de la Margen Izquierda y el único nuevo galardón concedido a un restaurante vizcaíno en esta edición de 2026, que se suma a la Recomendación en la Guía Michelini.

Este premio —que se suma al Solete Repsol de su espacio informal El Txakoli— reconoce una trayectoria impecable. Zuriñe García, tras dos décadas al frente del histórico Andra Mari de Galdacano, mantiene en El Paladar una propuesta sustentada en el respeto escrupuloso al producto de proximidad y en un concepto claro: actualizar la raíz vasca sin perder jamás la memoria del sabor.

Cocina de tiempo y pasapurés

En una época dominada por la inmediatez, Zuriñe García y su equipo han decidido dar un paso atrás para avanzar. Su nueva propuesta gira en torno a un manifiesto culinario: reivindicar las cuatro grandes salsas de la cocina vasca tradicional (Vizcaína, Pil-pil, Verde y Tinta).

"Nos da rabia que hoy en día la gente joven no sepa qué es un pasapurés o no recuerde la cocina de cazuela y de tiempo de nuestras madres y abuelas. Aprendí la técnica tradicional más pura y queremos que esas cuatro salsas sean las verdaderas protagonistas del menú, combinadas con producto de máxima calidad", señalan desde la casa. La experiencia gastronómica es una sucesión de guiños históricos, técnica refinada y un profundo amor por el entorno.

El Aperitivo Cromewll.

La travesía arranca en el cálido espacio del Cromwell Cocktail-Lounge con el Aperitivo Cromwell, donde se sirve el Vermouth 1871, elaborado en la propia casa sobre una base de Petroni y bautizado en honor al año de construcción del edificio y a la receta de inspiración cubana del indiano Manuel Calvo.

Para acompañar, la cocina ofrece dos mordiscos memorables. En primer lugar, una anchoa en mariposa procedente de Bakio, pescada entre marzo y julio, desalada artesanalmente en el propio restaurante en dos tiempos de agua fría durante 15 minutos para controlar de forma milimétrica su salinidad y unida a un delicado aceite de oliva de aceituna negra. A su lado, un impecable mollete de gilda elaborado con masa madre propia, cuya masa incorpora piparra y aceituna picadas finamente a cuchillo, relleno de una farsa con los ingredientes icónicos del aperitivo vasco.

El viaje por la mesa de 'Martiñe'

Para iniciar el tránsito hacia la mesa principal, se presenta La armonía del Indiano: un elegante pase donde el jamón ibérico Montaraz cortado a cuchillo dialoga con un sutil shot de Jerez, rememorando las rutas comerciales y el espíritu viajero del fundador y que da pie al recorrido central del Menú Martiñe.

FOIE, costra de caramelo y kimquat dulce-ácido.

Éste empieza con un sublime FOIE, costra de caramelo y kimquat dulce-ácido. Una entrada deliciosamente sutil donde la untuosidad del hígado graso cruje bajo una fina lámina acaramelada, equilibrada con el matiz cítrico del kumquat. Estos primeros gestos se acompañan con Fino Jarana, de Bodegas Lustau, un jerez seco, punzante y fresco que limpia el paladar y potencia las notas salinas y curadas del ibérico.

La primera de las cuatro grandes salsas llega a escena. La NEGRA, con pochas y bacalao confitado. Una tinta profunda, aterciopelada y llena de sabor envuelve unas pochas melosas acompañadas de las láminas de un bacalao confitado en su punto exacto. La frescura y la tensión atlántica del chacolí Somos Uno, de Bodega Bidaia, aportan la acidez perfecta para equilibrar la melosidad del plato y la intensidad de la tinta.

VERDE, con chipirón de potera y cocochas.

Clásico entre los clásicos es la salsa VERDE, en este caso con chipirón de potera y cocochas. La salsa verde aromática sirve de vehículo para la delicadeza marina de las cocochas y la textura perfecta del chipirón de potera.

PIL-PIL, con morro de merluza.

La PIL-PIL se aleja de la clásica de bacalao. Aquí es con morro de merluza, con un emulsionado impecable del pil-pil que abraza la gelatina jugosa del morro de merluza, demostrando que la técnica tradicional llevada a la alta restauración no necesita artificios para emocionar. Para realzar esta secuencia de salsas de perfil marino y gelatinoso, se armoniza con Aitu, un chacolí tinto singular cuyas notas frutales, ligereza y sutil toque atlántico aportan contraste sin sobrepasar la finura del pescado.

BIZKAINA, con lomo de ciervo.

Y por último, la BIZKAINA, con lomo de ciervo. La reina de las salsas vizcaínas, elaborada como manda la tradición a base de pimiento choricero cocinado sin prisas, pone el broche de potencia y elegancia. El broche innovador lo pone su producto ya que va servida junto a un lomo de ciervo tierno y rotundo. Esta combinación de caza y fondo estructurado encuentra su pareja ideal en Eklipse Itsas Mendi, de Bodega Doniene Gorrondona, un tinto atlántico de carácter, complejidad y buena estructura que sostiene la fuerza de la carne.

El colofón dulce lo pone el postre HIGUERA, en texturas. Una propuesta fresca, matizada y sutil que cierra el recorrido utilizando hojas, frutos y matices del higo en distintas preparaciones. Para rematar la experiencia, la copa se llena con el portugués Tawny Port, de W & J Graham's, cuyas notas de frutos secos, ebanistería y matices especiados encajan a la perfección con la calidez terrosa y golosa del higo.

Un ecosistema gastro con alma

La propuesta de El Paladar no camina sola. En el Puente Colgante Boutique Hotel conviven diferentes formas de entender la mesa. En la planta inferior, El Txakoli (merecedor de un Solete Repsol) y donde ya te conté que se sirven los desayunos, atiende el día a día con manteles de cuadros, barra de pinchos clásicos —donde triunfan la gilda, el bilbainito o la felipada— y un ajustado menú del día por 35 euros centrado en platos de cuchara como la putxera de alubias rojas. Es perfecto también para un picoteo informal, ya sea en sus mesas altas o bajas.

Mejillones en salsa verde de El Txacoli.

Aprovechamos nuestra estancia en el hotel para disfrutar de una deliciosa ensalada del Txakoli con tomates y anchoas, unos muy buenos mejillones en salsa verde y un guiso de pollo Lumagorri. Todo regado con un tinto Ilun, elaborado por Bodega Gorka Izagirre con la uva tinta autóctona del País Vasco Hondarrabi Beltza, un vino perfecto para no pisar la ensalada ni los mejillones y que acompaña el guiso de pollo. De postre, la sorpresa final que nos tenía reservada Lorena, un blanco Bat Gara vendimia tardía con 100 % variedad Hondarribi Zuri, un vino que nace de parcelas con maduración más lenta y se trabaja con una crianza sobre lías, dando lugar a un chacolí untuoso, complejo y gastronómico.

El Txoko del Puente Colgante Boutique Hotel con su mesa de madera centenaria.

Además, el hotel guarda en su interior el Txoko, un espacio íntimo con capacidad máxima para 10 personas pensado para experiencias gastronómicas a medida y con una mesa conmemorativa tallada en madera original del edificio de 1871 donde se imparten talleres de cocina.

Además, en el Cromwell Cocktail Lounge disfrutas de cócteles de autor, ambiente lounge y sesiones de música en directo. Y por último, tienen la opción de disfrutar de sus Gastro-experiencias: dinámicas de Pintxo Tour por el casco medieval, la experiencia a ciegas "La Cena de los Sentidos", rutas de mercado y catas maridadas.

Un rincón del Cromwell Cocktail Lounge.

El Puente Colgante Boutique Hotel de Portugalete es un auténtico refugio gastronómico y patrimonial a los pies del imponente Puente de Vizcaya, donde la elegancia del pasado indiano y la esencia vasco-cubana se funden con un confort contemporáneo de cuatro estrellas. Reconocido con un sol Repsol y la recomendación de la Guía Michelin para su restaurante El Paladar, la chef Zuriñe García rinde tributo a la alta cocina vasca de cazuela reivindicando sus cuatro grandes salsas tradicionales en un menú degustación de ensueño. Su oferta se completa con un espectacular desayuno buffet temático, la cocina informal de El Txakoli y un ambiente idílico frente a la Ría del Nervión.

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Datos de interés

Puente Colgante Boutique Hotel

Página web: www.puentecolganteboutiquehotel.com/

Dirección: Doña María Díaz de Haro, 2 Portugalete, Bilbao

Teléfono: 944 014 800

Instagram: @puentecolganteboutiquehotel

El Paladar by Zuriñe García

Página web: www.puentecolganteboutiquehotel.com/restauracion

Dirección: Doña María Díaz de Haro, 2 Portugalete, Bilbao

Teléfono: 944 014 800

Horario: Viernes y sábado, de 13:30 a 16:00 y de 20:00 a 22:30. Viernes y sábado, de 12:00 a 23:00. Lunes, jueves y domingo, de 13:30 a 16:00. Martes y miércoles, cerrado.

Precio Menú Martiñe: 90 € + Armonía de vinos 55 € (servicio a mesa completa)

Instagram: @elpaladarbyzurine

Valoración: 8 fogones