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Viajar y comer

España se consolida en la élite mundial con seis pizzerías en el ranking 50 Top Pizza

Nuestros artesanos de la masa se sitúan entre los mejores del planeta, confirmando el excelente momento que vive la restauración en España.

Nuestros artesanos de la masa se sitúan entre los mejores del planeta, confirmando el excelente momento que vive la restauración en España.
La pizzería Baldoria, la 8ª mejor del mundo | Baldoria

La guía internacional más prestigiosa del universo pizzero, 50 Top Pizza, ha desvelado su esperada clasificación global en una emotiva gala celebrada en el emblemático Teatro Mercadante de Nápoles. La ceremonia, conducida por la periodista española Verónica Zumalacárregui, ha certificado el excelente momento de forma de la gastronomía pizzera a nivel planetario, con un podio histórico que viaja desde la capital británica hasta las calles de Manhattan y Milán.

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La londinense Napoli on the Road se corona como la mejor pizzería del mundo.

El codiciado primer puesto de 50 Top Pizza World 2026 ha recaído en Napoli on the Road, el aclamado establecimiento londinense liderado por el maestro pizzero Michele Pascarella. El proyecto del napolitano afincado en la capital británica ha conquistado a los inspectores por su refinada interpretación de la pizza contemporánea, el respeto escrupuloso por la materia prima y una regularidad impecable.

Acompañando a Pascarella en el cuadro de honor, la medalla de plata viaja a Nueva York de la mano de Una Pizza Napoletana, del legendario Anthony Mangieri, mientras que el bronce ha sido para Confine, el templo milanés regentado por Francesco Capece y Mario Ventura.

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Presencia española y la hegemonía internacional

España vuelve a posicionarse con fuerza en el escaparate internacional de la alta pizza. Destaca la brillante actuación de Baldoria (Madrid), dirigida por Ciro Cristiano, que escala hasta la 8ª posición mundial y se adjudica además el premio especial al Best Marketing 2026 - Mammafiore Award.

El sello español dentro del top 100 se completa con referentes indiscutibles de nuestra geografía: Sartoria Panatieri (Barcelona, n.º 29), Fratelli Figurato (Madrid, n.º 69), Oura (Santiago de Compostela, n.º 76), Demaio (Bilbao, n.º 83) y Balmesina (Barcelona, n.º 87).

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La barcelonesa Sartoria Panatieri se coloca como la 29ª mejor pizzería del mundo.

Un total de 36 países han obtenido representación en esta edición 2026, un ranking encabezado cuantitativamente por Italia (31 locales), Estados Unidos (22) y Brasil (6). Por ciudades, Nueva York lidera el número de distinciones con 7 pizzerías, seguida de Nápoles con 6 y São Paulo con 5.

Como señalan los tres comisarios y fundadores de la guía —Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere—: "2026 ha sido un año especialmente significativo para 50 Top Pizza. No sólo hemos visto crecer el número de profesionales e instalaciones involucradas, sino la consolidación de una comunidad global verdaderamente apasionada por el valor de la máxima calidad".

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Clasificación Completa

  1. Napoli on the Road - Londres, Inglaterra
  2. Una Pizza Napoletana - Nueva York, EEUU
  3. Confine - Milán, Italia
  4. I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Italia
  5. Seu Pizza Illuminati - Roma, Italia
  6. Pizzeria Sei - Los Ángeles, EEUU
  7. Tony's Pizza Napoletana - San Francisco, EEUU
  8. Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil
  9. RistoPizza by Napoli sta ca - Tokio, Japón
  10. Baldoria - Madrid, España
  11. The Pizza Bar on 38th - Tokio, Japón
  12. Razza - Jersey City, EEUU
  13. Allería - Providencia, Chile
  14. Palazzo Petrucci Pizzeria - Nápoles, Italia
  15. I Tigli - San Bonifacio, Italia
  16. 50 Kalò - Nápoles, Italia
  17. Avenida Calò - Roma, Italia
  18. Fiata - Hong Kong, China
  19. gigi's - Sídney, Australia
  20. Pizzardi Artigianale - Bogotá, Colombia
  21. QT Pizza Bar - São Paulo, Brasil
  22. Dry Milano - Milán, Italia
  23. Cambia-Menti - Caserta, Italia
  24. Sasà Martucci - Caserta, Italia
  25. BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone Lido, Italia
  26. IMperfetto - Puteaux, Francia
  27. 50 Kalò - Londres, Inglaterra
  28. Ti Amo - Adrogué, Argentina
  29. La Clásica - San Salvador, El Salvador
  30. Truly Pizza - Dana Point, EEUU
  31. Francesco Martucci - Miami, EEUU
  32. Spacca Napoli - Seúl, Corea del Sur
  33. Sartoria Panatieri - Barcelona, España
  34. Don Antonio - Nueva York, EEUU
  35. Crosta - Makati, Filipinas
  36. Jay's - Kenmore, EEUU
  37. Pizza Zulu - Fürth, Alemania
  38. Massilia - Bangkok, Tailandia
  39. Ribalta - Nueva York, EEUU
  40. Robert's - Chicago, EEUU
  41. nNea - Ámsterdam, Países Bajos
  42. Flama - Miraflores, Perú
  43. Leña - Cleveland, EEUU
  44. Sapori Italiani U Taliana - Bratislava, Eslovaquia
  45. La Cascina dei Sapori - Rezzato, Italia
  46. A Pizza da Mooca - São Paulo, Brasil
  47. SHOP225 - Melbourne, Australia
  48. La Notizia - Nápoles, Italia
  49. Ken's Artisan Pizza - Portland, EEUU
  50. Pizzeria Braceria CESARI!! - Nagoya, Japón
  51. Unica Pizzeria - São Paulo, Brasil
  52. La Leggenda - Miami, EEUU
  53. 'O Munaciello - Miami, EEUU
  54. a mano - Makati, Filipinas
  55. Forno d'Oro - Lisboa, Portugal
  56. Bottega - Pekín, China
  57. Portarossa - Pampatar, Venezuela
  58. Via Toledo - Viena, Austria
  59. Sestogusto - Turín, Italia
  60. Clementina - Fiumicino, Italia
  61. La Bolla - Caserta, Italia
  62. Giuseppe Bove - Montesarchio, Italia
  63. L'Incanto - Punta del Este, Uruguay
  64. 180 GRAMMI - Roma, Italia
  65. La Fenice - Pistoya, Italia
  66. Modus - Milán, Italia
  67. I Vesuviani - Casoria, Italia
  68. Da Lioniello - Succivo, Italia
  69. Apogeo - Pietrasanta, Italia
  70. da Susy - Gurugram, India
  71. Bro. - Nápoles, Italia
  72. Salvo - Nápoles, Italia
  73. 'O Fiore Mio - Faenza, Italia
  74. Raf Bonetta - Nápoles, Italia
  75. Fratelli Figurato - Madrid, España
  76. Bento Pizzeria - Río de Janeiro, Brasil
  77. Raffaella - Las Condes, Chile
  78. L'industrie Pizzeria - Nueva York, EEUU
  79. Margherí - Ho Chi Minh, Vietnam
  80. Surt - Copenhague, Dinamarca
  81. Stile Napoletano - Chester, Inglaterra
  82. Veridiana - São Paulo, Brasil
  83. Oura - Santiago de Compostela, España
  84. Dante's by Enis Baçova - Auckland, Nueva Zelanda
  85. La Piola Pizza - Bruselas, Bélgica
  86. 48h Pizza e Gnocchi Bar - Melbourne, Australia
  87. Pizza Culture - Calgary, Canadá
  88. ANTO - Singapur, Singapur
  89. Brunapoli - Vitacura, Chile
  90. Demaio - Bilbao, España
  91. Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina
  92. Saccharum - Altavilla Milicia, Italia
  93. Valentina's - Madison, EEUU
  94. Balmesina - Barcelona, España
  95. Giotto - Florencia, Italia
  96. Seba's - Uvita, Costa Rica
  97. Stretch Pizza - Nueva York, EEUU
  98. Gigi Pipa - Este, Italia
  99. Audace - Nueva York, EEUU
  100. Zielona Górka - Pabianice, Polonia
  101. Giangi - Arielli, Italia
  102. Pasquale's - South Kingstown, EEUU
  103. Pizza Secret - Nueva York, EEUU
  104. Slice & Pie - Washington, EEUU
  105. Matto Napoletano - Skopie, República de Macedonia del Norte
  106. Franko's Pizza & Bar - Zagreb, Croacia
  107. Stagione - Casablanca, Marruecos
  108. Miami Slice - Miami, EEUU

Premios especiales

  • Pizza Maker of the Year 2026 (Ferrarelle Award): Daniel Semrani de gigi's (Sídney, Australia)
  • Pizza of the Year 2026 (Latteria Sorrentina Award): "Pomodori" de QT Pizza Bar (São Paulo, Brasil)
  • Best Marketing 2026 (Mammafiore Award): Baldoria (Madrid, España)
  • Best Fried Food 2026 (Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award): 50 Kalò (Londres, Inglaterra)
  • Best Dessert List 2026 (Latteria San Salvatore Award): IMperfetto (Puteaux, Francia)
  • Best Cocktail List 2026 (Sei Bellissimi Award): Audace (Nueva York, EEUU)
  • Best Pasta Proposal 2026 (Pastificio Di Martino Award): Pasquale's (South Kingstown, EEUU)
  • Performance of the Year 2026 (Robo Award): Palazzo Petrucci Pizzeria (Nápoles, Italia)
  • Pizza Maker Mentor 2026 (Solania Award): Giulio Adriani de Slice & Pie (Washington, EEUU)
  • One to Watch 2026 (Orlando Foods Award): Stretch Pizza (Nueva York, EEUU)
  • Best Customer Satisfaction 2026 (Fedegroup Award): La Fenice (Pistoya, Italia)
  • Green Oven 2026 (Goeldlin Award): Seba's (Uvita, Costa Rica)
  • Made in Italy 2026 (Salumi Coati Award): Sapori Italiani U Taliana (Bratislava, Eslovaquia)

Reconocimientos Especiales

  • Promoción de la Pizza Napolitana en Italia y el Mundo: Associazione Pizzaiuoli Napoletani.
  • Guinness World Records por labor benéfica (12.000 pizzas elaboradas): Pasquale Telese y Francesco Conato (Gruppo la Piccola Napoli).
  • Promoción de la Cultura de la Pizza: Raffaele Biglietto (director de TuttoPizza).

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