La guía internacional más prestigiosa del universo pizzero, 50 Top Pizza, ha desvelado su esperada clasificación global en una emotiva gala celebrada en el emblemático Teatro Mercadante de Nápoles. La ceremonia, conducida por la periodista española Verónica Zumalacárregui, ha certificado el excelente momento de forma de la gastronomía pizzera a nivel planetario, con un podio histórico que viaja desde la capital británica hasta las calles de Manhattan y Milán.
El codiciado primer puesto de 50 Top Pizza World 2026 ha recaído en Napoli on the Road, el aclamado establecimiento londinense liderado por el maestro pizzero Michele Pascarella. El proyecto del napolitano afincado en la capital británica ha conquistado a los inspectores por su refinada interpretación de la pizza contemporánea, el respeto escrupuloso por la materia prima y una regularidad impecable.
Acompañando a Pascarella en el cuadro de honor, la medalla de plata viaja a Nueva York de la mano de Una Pizza Napoletana, del legendario Anthony Mangieri, mientras que el bronce ha sido para Confine, el templo milanés regentado por Francesco Capece y Mario Ventura.
Presencia española y la hegemonía internacional
España vuelve a posicionarse con fuerza en el escaparate internacional de la alta pizza. Destaca la brillante actuación de Baldoria (Madrid), dirigida por Ciro Cristiano, que escala hasta la 8ª posición mundial y se adjudica además el premio especial al Best Marketing 2026 - Mammafiore Award.
El sello español dentro del top 100 se completa con referentes indiscutibles de nuestra geografía: Sartoria Panatieri (Barcelona, n.º 29), Fratelli Figurato (Madrid, n.º 69), Oura (Santiago de Compostela, n.º 76), Demaio (Bilbao, n.º 83) y Balmesina (Barcelona, n.º 87).
Un total de 36 países han obtenido representación en esta edición 2026, un ranking encabezado cuantitativamente por Italia (31 locales), Estados Unidos (22) y Brasil (6). Por ciudades, Nueva York lidera el número de distinciones con 7 pizzerías, seguida de Nápoles con 6 y São Paulo con 5.
Como señalan los tres comisarios y fundadores de la guía —Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere—: "2026 ha sido un año especialmente significativo para 50 Top Pizza. No sólo hemos visto crecer el número de profesionales e instalaciones involucradas, sino la consolidación de una comunidad global verdaderamente apasionada por el valor de la máxima calidad".
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Clasificación Completa
- Napoli on the Road - Londres, Inglaterra
- Una Pizza Napoletana - Nueva York, EEUU
- Confine - Milán, Italia
- I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Italia
- Seu Pizza Illuminati - Roma, Italia
- Pizzeria Sei - Los Ángeles, EEUU
- Tony's Pizza Napoletana - San Francisco, EEUU
- Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil
- RistoPizza by Napoli sta ca - Tokio, Japón
- Baldoria - Madrid, España
- The Pizza Bar on 38th - Tokio, Japón
- Razza - Jersey City, EEUU
- Allería - Providencia, Chile
- Palazzo Petrucci Pizzeria - Nápoles, Italia
- I Tigli - San Bonifacio, Italia
- 50 Kalò - Nápoles, Italia
- Avenida Calò - Roma, Italia
- Fiata - Hong Kong, China
- gigi's - Sídney, Australia
- Pizzardi Artigianale - Bogotá, Colombia
- QT Pizza Bar - São Paulo, Brasil
- Dry Milano - Milán, Italia
- Cambia-Menti - Caserta, Italia
- Sasà Martucci - Caserta, Italia
- BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone Lido, Italia
- IMperfetto - Puteaux, Francia
- 50 Kalò - Londres, Inglaterra
- Ti Amo - Adrogué, Argentina
- La Clásica - San Salvador, El Salvador
- Truly Pizza - Dana Point, EEUU
- Francesco Martucci - Miami, EEUU
- Spacca Napoli - Seúl, Corea del Sur
- Sartoria Panatieri - Barcelona, España
- Don Antonio - Nueva York, EEUU
- Crosta - Makati, Filipinas
- Jay's - Kenmore, EEUU
- Pizza Zulu - Fürth, Alemania
- Massilia - Bangkok, Tailandia
- Ribalta - Nueva York, EEUU
- Robert's - Chicago, EEUU
- nNea - Ámsterdam, Países Bajos
- Flama - Miraflores, Perú
- Leña - Cleveland, EEUU
- Sapori Italiani U Taliana - Bratislava, Eslovaquia
- La Cascina dei Sapori - Rezzato, Italia
- A Pizza da Mooca - São Paulo, Brasil
- SHOP225 - Melbourne, Australia
- La Notizia - Nápoles, Italia
- Ken's Artisan Pizza - Portland, EEUU
- Pizzeria Braceria CESARI!! - Nagoya, Japón
- Unica Pizzeria - São Paulo, Brasil
- La Leggenda - Miami, EEUU
- 'O Munaciello - Miami, EEUU
- a mano - Makati, Filipinas
- Forno d'Oro - Lisboa, Portugal
- Bottega - Pekín, China
- Portarossa - Pampatar, Venezuela
- Via Toledo - Viena, Austria
- Sestogusto - Turín, Italia
- Clementina - Fiumicino, Italia
- La Bolla - Caserta, Italia
- Giuseppe Bove - Montesarchio, Italia
- L'Incanto - Punta del Este, Uruguay
- 180 GRAMMI - Roma, Italia
- La Fenice - Pistoya, Italia
- Modus - Milán, Italia
- I Vesuviani - Casoria, Italia
- Da Lioniello - Succivo, Italia
- Apogeo - Pietrasanta, Italia
- da Susy - Gurugram, India
- Bro. - Nápoles, Italia
- Salvo - Nápoles, Italia
- 'O Fiore Mio - Faenza, Italia
- Raf Bonetta - Nápoles, Italia
- Fratelli Figurato - Madrid, España
- Bento Pizzeria - Río de Janeiro, Brasil
- Raffaella - Las Condes, Chile
- L'industrie Pizzeria - Nueva York, EEUU
- Margherí - Ho Chi Minh, Vietnam
- Surt - Copenhague, Dinamarca
- Stile Napoletano - Chester, Inglaterra
- Veridiana - São Paulo, Brasil
- Oura - Santiago de Compostela, España
- Dante's by Enis Baçova - Auckland, Nueva Zelanda
- La Piola Pizza - Bruselas, Bélgica
- 48h Pizza e Gnocchi Bar - Melbourne, Australia
- Pizza Culture - Calgary, Canadá
- ANTO - Singapur, Singapur
- Brunapoli - Vitacura, Chile
- Demaio - Bilbao, España
- Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina
- Saccharum - Altavilla Milicia, Italia
- Valentina's - Madison, EEUU
- Balmesina - Barcelona, España
- Giotto - Florencia, Italia
- Seba's - Uvita, Costa Rica
- Stretch Pizza - Nueva York, EEUU
- Gigi Pipa - Este, Italia
- Audace - Nueva York, EEUU
- Zielona Górka - Pabianice, Polonia
- Giangi - Arielli, Italia
- Pasquale's - South Kingstown, EEUU
- Pizza Secret - Nueva York, EEUU
- Slice & Pie - Washington, EEUU
- Matto Napoletano - Skopie, República de Macedonia del Norte
- Franko's Pizza & Bar - Zagreb, Croacia
- Stagione - Casablanca, Marruecos
- Miami Slice - Miami, EEUU
Premios especiales
- Pizza Maker of the Year 2026 (Ferrarelle Award): Daniel Semrani de gigi's (Sídney, Australia)
- Pizza of the Year 2026 (Latteria Sorrentina Award): "Pomodori" de QT Pizza Bar (São Paulo, Brasil)
- Best Marketing 2026 (Mammafiore Award): Baldoria (Madrid, España)
- Best Fried Food 2026 (Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award): 50 Kalò (Londres, Inglaterra)
- Best Dessert List 2026 (Latteria San Salvatore Award): IMperfetto (Puteaux, Francia)
- Best Cocktail List 2026 (Sei Bellissimi Award): Audace (Nueva York, EEUU)
- Best Pasta Proposal 2026 (Pastificio Di Martino Award): Pasquale's (South Kingstown, EEUU)
- Performance of the Year 2026 (Robo Award): Palazzo Petrucci Pizzeria (Nápoles, Italia)
- Pizza Maker Mentor 2026 (Solania Award): Giulio Adriani de Slice & Pie (Washington, EEUU)
- One to Watch 2026 (Orlando Foods Award): Stretch Pizza (Nueva York, EEUU)
- Best Customer Satisfaction 2026 (Fedegroup Award): La Fenice (Pistoya, Italia)
- Green Oven 2026 (Goeldlin Award): Seba's (Uvita, Costa Rica)
- Made in Italy 2026 (Salumi Coati Award): Sapori Italiani U Taliana (Bratislava, Eslovaquia)
Reconocimientos Especiales
- Promoción de la Pizza Napolitana en Italia y el Mundo: Associazione Pizzaiuoli Napoletani.
- Guinness World Records por labor benéfica (12.000 pizzas elaboradas): Pasquale Telese y Francesco Conato (Gruppo la Piccola Napoli).
- Promoción de la Cultura de la Pizza: Raffaele Biglietto (director de TuttoPizza).