Sabor Toledo desvela su agenda completa: cuatro días de gastronomía, cultura y música para descubrir la provincia

Sabor Toledo desvela la programación completa de su primera edición, que reunirá durante cuatro días a más de 60 productores y desplegará más de 20 sesiones de cocina en directo, además de degustaciones, talleres, pódcasts, conciertos, teatro y actividades familiares. Desde hoy, jueves 24 al domingo 27 de septiembre, y de forma totalmente gratuita para los visitantes, el parque de La Vega se convertirá en un punto de encuentro con la despensa, la cocina y las tradiciones de la provincia toledana.

La cocina en directo será el eje de la agenda, donde el chef Iván Cerdeño, quien dirige Cigarral del Ángel en Toledo, reconocido con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, abrirá los showcookings del jueves, mientras que Carlos Maldonado participará el viernes con Raíces, su restaurante de Talavera de la Reina donde ha conseguido una estrella Michelin y un sol Repsol. Junto a ellos, y durante los cuatro días de feria, cocinarán profesionales de distintos puntos de la provincia.

La programación propone un recorrido por algunos de los ingredientes y recetas más ligados al territorio. La perdiz aparecerá en versiones rellenas, escabechadas, en profiterol, bombón o brandada; el ciervo y el gamo protagonizarán tacos, pastramis, tatakis y ensaladas; y platos como las carcamusas o las sopas de ajo se presentarán con lecturas contemporáneas. El aceite de los Montes de Toledo, los vinos de la D.O. Méntrida, el queso manchego, el pistacho, el pan y la cerveza completarán unas sesiones en las que tradición y creatividad compartirán fogones.

Cocina en directo

Junto a Iván Cerdeño y Carlos Maldonado, chefs como Esmeralda Peña, de Verde Esmeralda; Javier Muñoz, de Adolfo; Piedad Zanchez, de Zinco Zentido; y propuestas de restaurantes como Hierbabuena, Jardines de Palacio, Cuchara de Palo, Delokos, Ákera o La Zafra, entre muchos otros, mostrarán la riqueza y la vanguardia de la gastronomía de Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra-Torrijos.

Las elaboraciones permitirán comprobar, en directo, el potencial de la despensa toledana, a la vez que el público podrá seguir las técnicas, conocer el origen de cada ingrediente y descubrir nuevas formas de llevar la gastronomía manchega a la mesa.

Durante el fin de semana, Sabor Toledo estrenará también el pódcast La Sobremesa de Sabor Toledo, un formato original creado y conducido por Gloria Santoro, una de las presentadoras más reconocidas de Castilla-La Mancha Media y copresentadora de En Compañía, acompañada por los periodistas Antonio Barragán y Rocío García. A través de una conversación cercana y ágil con distintos invitados, el producto servirá como punto de partida para descubrir historias, raíces, tradición, talento y orgullo por la tierra.

Además, el jueves tendrá lugar la grabación en directo de El Vomitorio, el pódcast de divulgación musical y cultural de Mario Marzo (actor, pianista y ganador de un Premio Ondas 2024) y el contratenor Nacho Castellanos, que acerca la música clásica a nuevos públicos desde el humor y la divulgación y que, en esta ocasión, fusionará música clásica y gastronomía en un formato creado especialmente para Sabor Toledo.

Estos espacios se complementarán con sesiones dedicadas al aceite, el café de especialidad, el pan y otros productos, entre ellas la participación de Ángel Ruiz, de la panadería artesana Ruiz Benayas de Maqueda, reconocido como mejor panadero de España en 2024. También tendrá su espacio la gastronomía china en Toledo y un Taller de Sabores de la Cerveza de La Sagra, patrocinador principal de la feria, para descubrir y reconocer maltas, aromas y sabores y aplicarlos después a una degustación.

La mejor gastronomía acompañada de la mejor música

Junto a las degustaciones de las mejores recetas de la provincia de Toledo y a la maestría de los reconocidos chefs de la región, los asistentes de la feria podrán disfrutar de numerosas actuaciones musicales en directo.

Lobos, el grupo tributo a Leiva y Pereza; El Penúltimo de la Fila, banda tributo a Manolo García y el Último de la Fila; o Guateque Club, quien pondrá el broche final con su repertorio de los años 60, 70, 80 y 90, son algunos de los artistas que encabezan la cartelera sonora del festival.

Además, el tardeo estará presente durante toda la feria, con artistas como la DJ toledana Bita, habitual en algunos de los principales festivales nacionales y que ha pasado por citas como Sonorama Ribera, Low Festival y Oasis Sound; Luis Suárez DJ o Mario Campos DJ, con su sesión remember, entre otros artistas de la provincia.

Una feria pensada para todos los públicos

Las mañanas del jueves y el viernes estarán dedicadas también a los 'Pequeños Sabores de Toledo', el proyecto cultural y educativo que acercará la gastronomía, el patrimonio y las tradiciones de las comarcas a casi 2.000 escolares de quinto y sexto de Primaria. A través de talleres sensoriales, teatrales, digitales y manuales, los participantes completarán el Pasaporte Sabor Toledo y una actividad colectiva en torno al Mapa de los Sabores de Toledo.

La agenda cultural se extenderá por todo el recinto y no solo por los escenarios. Personajes literarios, grupos teatrales, música medieval y algunas de las fiestas y tradiciones más representativas de la provincia acompañarán el recorrido entre los expositores. Entre ellas estarán las Calderonianas de Yepes, recientemente declaradas de Interés Turístico Nacional, y el Festival Celestina – La España de Rojas, la cita cultural de La Puebla de Montalbán que cada verano convierte el municipio en un escenario vivo de literatura y teatro en torno al legado de Fernando de Rojas. A ellos se sumarán personajes literarios como Don Quijote y Sancho, que recorrerán la feria e interactuarán con el público.

La propuesta permitirá alternar la compra y degustación de productos con la cocina en directo, las actividades familiares y la música. Puedes consultar toda la agenda completa de Sabor Toledo aquí.