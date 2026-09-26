El fuego, la primera forma de cocinar conocida por el hombre, nunca estuvo tan vigente. Los grandes asadores se han convertido en auténticos templos del producto a los que los comensales peregrinan en busca de la excelencia. Uno de ellos, y sin duda la gran revelación para este 2026, es Abadesa (Ctra. Madrid-Irún Km. 235, Villagonzalo Pedernales, Burgos).

El salón comedor de Asador Abadesa.

Ubicado estratégicamente en plena A-1, a la altura de Burgos, este espacio no es simplemente una parada técnica en el camino, es un destino gastronómico en sí mismo. Un proyecto con discurso propio, respeto absoluto por la materia prima y una propuesta que trasciende con creces la búsqueda de la chuleta perfecta. En apenas tres años de vida desde su apertura en diciembre de 2022, Abadesa se ha consolidado como un imprescindible en el mapa parrillero del norte de España.

Detrás de las brasas y del impecable ritmo de sala se encuentran Guillermo Martínez de Marigorta, alma culinaria del restaurante y coronado como Mejor Maestro Parrillero de España en 2024, Mario Luque, segundo jefe de cocina, y María Rodríguez, directora del establecimiento. El equipo perfecto entre la maestría sobre el fuego y una gestión de sala impregnada de los estándares de la alta hotelería de lujo, donde María volcó sus más de diez años de experiencia en el grupo Meliá.

Guillermo Martínez de Marigorta, alma culinaria del Asador Abadesa y coronado como Mejor Maestro Parrillero de España en 2024, Mario Luque, segundo jefe de cocina.

El restaurante toma su nombre del Monte de la Abadesa, el enclave natural que lo cobija y le da arraigo. En la cocina, Guillermo ejecuta la técnica aprendida junto al mítico Matías Gorrotxategi en Casa Julián (Tolosa), entendiendo el fuego no como un aderezo o un espectáculo, sino como una herramienta noble para respetar y realzar el producto.

El fuego como protagonista

En Abadesa la carne es el eje vertebrador, huyendo de maduraciones extremas o artificios. La filosofía de Guillermo se centra en un atemperado impecable y un control del asado que busca la ansiada triple textura: el sellado crujiente exterior, la capa intermedia de grasa fundida y un corazón sangrante, caliente y lleno de sabor.

La cava de chuletas de Asador Abadesa.

Su despensa carnívora nutre la carta con piezas seleccionadas de proveedores de referencia como Discarlux o Trasacar, trabajando con razas centroeuropeas (Frisona, Simmental) catalogadas según su infiltración, además de una fascinante selección de vacas peninsulares especiales "Selección del Chef" de razas como Arouquesa, Barrosa o Rubia Gallega.

Sin embargo, en Abadesa la brasa también acaricia verduras de temporada de la huerta, pescados del día y entradas frías o calientes tratadas con un mimo excepcional.

Técnica, brasa y equilibrio

En nuestra visita a este templo burgalés, pudimos comprobar de primera mano cómo el dominio de la parrilla y el cuidado por el detalle marcan la diferencia desde el primer bocado.

Cecina de Wagyu.

Iniciamos la experiencia con una exquisita cecina de Wagyu, servida a la temperatura perfecta para dejar al descubierto el abanico de matices aromáticos y la untuosidad característica de esta grasa. Continuamos con el apartado de fritos: unas croquetas líquidas de jamón ibérico, de bechamel sedosa e intensa, junto a unas sabrosísimas croquetas de cecina and unas memorables croquetas de mejillón tigre, que equilibran el toque marino y el picante justo en un rebozado crujiente y nada pesado.

Croquetas tigre.

El pase vegetal corrió a cargo de unos espléndidos boletus a la brasa, tocados sutilmente por el humo y acompañados de yema de huevo y papada ibérica. La combinación de la melosidad del huevo con la grasa entreverada de la papada y el perfume silvestre de los boletus conforma uno de los bocados más redondos de la casa.

Chuleta a la brasa con pimientos del piquillo deshidratados y confitados.

Como plato fuerte, la brasa dio paso a una magnífica chuleta Discarlux, cortada y ejecutada con maestría impecable: corteza exterior perfectamente sellada y caramelizada, con un centro jugoso y lleno de intensidad. Para acompañar, una guarnición que no se queda atrás en declaración de intenciones: brotes verdes aliñados con cebolleta y unos antológicos pimientos del piquillo deshidratados y confitados lentamente, cuyo dulzor y acidez limpian el paladar entre bocado y bocado de carne.

Para armonizar toda la comida, apostamos por un vino tinto Capona, elaborado por la bodega San Bernardino con variedad Mencía bajo la DO Ribeira Sacra. Un tinto fresco, con carácter atlántico, acidez viva y notas frutales que compenetró a la perfección con la riqueza lipídica de las croquetas, los boletus y el tremendo carácter de la chuleta.

Pasión por el detalle

El restaurante cuenta con dos ambientes bien diferenciados: un salón principal amplio y confortable, y el cotizado Comedor del Chef, un espacio reservado para una veintena de comensales situado justo frente a la parrilla, donde se puede contemplar en directo el arte de domar el fuego. Detalles como la posibilidad de elegir el cuchillo internacional con el que trincharemos nuestra chuleta o el pan de obrador de Viena La Baguette acompañado de mantequilla ahumada en casa redondean una experiencia de diez.

La parrilla es la protagonista de Asador Abadesa.

Abadesa demuestra que la alta cocina no entiende de ubicaciones pomposas ni de etiquetas encorsetadas. Como bien resume María Rodríguez: "Somos un restaurante de carretera y estamos orgullosos de ello. Se puede comer muy bien viajando, y en Abadesa lo demostramos". Una parada obligatoria en la A-1 que se convierte, por méritos propios, en un destino gastronómico indispensable que promete nuevas sorpresas y experiencias cuando terminen la ampliación que está en marcha.

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Datos de interés

Asador Abadesa

Página web: www.abadesa.es

Dirección: Ctra. Madrid-Irún Km. 235 (Km. 234 en sentido sur), Villagonzalo Pedernales (Burgos)

Teléfono: 680 198 344

Horario: Lunes a domingo de 13:30 h a 15:30 h. Viernes y sábados también en turno de cena de 20:30 h a 22:30 h.

Ticket medio: 70 - 75 €

Instagram: @asadorabadesa

Valoración: 8 fogones