La huerta que alimentó a los Reyes te sigue conquistando: Aranjuez, gastronomía y Patrimonio a 40 minutos de Madrid

Hay destinos que se visitan y otros que se disfrutan con los cinco sentidos. Aranjuez pertenece a esta segunda categoría. A unos 40 minutos de Madrid, este Real Sitio reúne un patrimonio histórico excepcional, jardines reales, paseos junto al Tajo y una gastronomía que tiene en los productos de su huerta uno de sus grandes argumentos.

El municipio forma parte del Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2001. La organización internacional destaca precisamente la singular relación que se ha creado en este territorio entre naturaleza y actividad humana, entre los cursos de agua, los jardines, las huertas, el paisaje rural y la arquitectura palaciega.

Y esa relación entre territorio y gastronomía se sigue percibiendo hoy en sus restaurantes. Porque si hay una manera especialmente sabrosa de conocer Aranjuez es sentándose a la mesa y descubriendo una cocina que mira hacia la huerta que rodea la ciudad.

De la huerta de Aranjuez a la mesa

La huerta de Aranjuez es uno de los grandes protagonistas de la gastronomía local. Sus productos han dado fama al municipio y forman parte de la identidad culinaria de la ciudad, donde distintas propuestas gastronómicas apuestan por el producto de proximidad y de temporada.

Casa José.

Entre los restaurantes que permiten descubrir esta cocina se encuentran Casa José, Casa Pablo, Aguatinta, Carême, Casa Delapio y A Terra Delapio, establecimientos con diferentes estilos y propuestas que tienen en común el protagonismo de la materia prima. La propia Casa José sitúa su cocina en torno al producto local y a las verduras cultivadas en las históricas huertas de Aranjuez.

En Casa Delapio, por su parte, la propuesta gira alrededor de una cocina de mercado y productos de temporada, mientras que su otro espacio gastronómico, A Terra Delapio, ofrece una propuesta diferente en pleno centro de Aranjuez.

Casa Delapio

La experiencia no tiene por qué limitarse a los restaurantes. También es posible acercarse al origen del producto y conocer las huertas históricas de Aranjuez, un paisaje agrícola que forma parte del propio Paisaje Cultural protegido por la Unesco. De esta manera, el visitante puede entender cómo el agua, las tierras fértiles de la vega y siglos de tradición agrícola han terminado convirtiéndose también en una seña de identidad gastronómica.

Vino entre historia

La gastronomía de Aranjuez tiene además una vertiente enoturística que permite descubrir el territorio desde otra perspectiva.

Una de las paradas es la Bodega Real Cortijo, vinculada al Real Cortijo de San Isidro. La bodega fue construida en 1782 por Carlos III y fue proveedora de vino y aceite de la Casa Real durante casi dos siglos. Hoy sus instalaciones permiten conocer sus históricas galerías subterráneas y acercarse al mundo del vino a través de visitas y catas.

Otra opción es El Regajal, una finca situada en el término de Aranjuez que combina su singular riqueza natural con un proyecto vitivinícola. La bodega organiza visitas a los viñedos para conocer el ciclo de cultivo y continúa el recorrido en sus instalaciones, donde se explican los procesos de elaboración, crianza y envejecimiento de sus vinos, con catas incluidas.

Bodega El Regajal.

Un Palacio Real rodeado de jardines

Después de sentarse a la mesa, toca salir a descubrir por qué Aranjuez forma parte del selecto grupo de destinos españoles reconocidos por la Unesco.

El Palacio Real de Aranjuez es el corazón monumental del municipio y fue la residencia campestre por excelencia de los Reyes de España. Su interior permite recorrer diferentes estancias vinculadas a la vida de la monarquía, entre ellas el espectacular Gabinete de Porcelana, el Salón de los Espejos o el Salón del Trono.

Interior del Palacio Real de Aranjuez

Pero si algo distingue al Real Sitio es que el Palacio no se entiende sin el impresionante paisaje que lo rodea. Más de 111 hectáreas de jardines visitables forman parte del conjunto de Patrimonio Nacional, con espacios como el Jardín del Príncipe, el Jardín de la Isla, el Jardín del Parterre y el Jardín de Isabel II.

El Jardín del Príncipe, junto al Tajo, es uno de los grandes paseos de Aranjuez y alberga además la Real Casa del Labrador, un palacete de recreo de estilo neoclásico diseñado inicialmente por Juan de Villanueva.

El recorrido continúa entre fuentes históricas, esculturas, canales y rincones como el Estanque de los Chinescos, mientras que el Jardín de la Isla ofrece otro de los grandes conjuntos paisajísticos del Real Sitio.

A este patrimonio se suma el Museo de Falúas Reales, donde se conservan las embarcaciones utilizadas por la familia real para sus paseos por el Tajo, y la Real Capilla de San Antonio, situada junto a la conocida plaza de San Antonio.

Un paseo por la historia de Aranjuez

Más allá del recinto palaciego, merece la pena recorrer el centro histórico para descubrir otros edificios y espacios vinculados a la historia del Real Sitio. El Teatro Real Carlos III, la Plaza de San Antonio, el Palacio de Godoy, el Convento de San Pascual o el mercado de abastos permiten prolongar el paseo por una ciudad cuyo trazado también forma parte del Paisaje Cultural de la Unesco.

Para quienes quieran seguir descubriendo Aranjuez desde otra perspectiva están también la Plaza de Toros y su Museo Taurino, así como diferentes propuestas de ocio para completar la visita. Un paseo en barco por el Tajo, recorrer los jardines a bordo del tren turístico o contemplar el Real Sitio desde el aire en globo son algunas de las alternativas disponibles. Y para los más pequeños, el Chiquitren permite recorrer cómodamente algunos de los principales puntos turísticos de la ciudad.

El Tren de la Fresa

Aranjuez está conectado con Madrid mediante la línea C-3 de Cercanías, pero existe una forma mucho más especial de llegar: el Tren de la Fresa.

Esta propuesta turística recupera el histórico recorrido ferroviario que unió Madrid y Aranjuez desde el siglo XIX y permite viajar en coches de madera con balconcillos hasta el Real Sitio. La experiencia se completa con diferentes opciones que incluyen visitas al Palacio Real, el Museo de Falúas, los jardines y recorridos por el entorno.

Tren de la Fresa.

Incluso existen propuestas específicas para conocer los productos de la huerta, como la ruta Fresas de la Huerta, que permite acercarse a la producción de fresas, espárragos y otros productos de la huerta ribereña.

Patrimonio, gastronomía, naturaleza y vino se dan la mano en Aranjuez, un destino que permite escapar de la rutina sin alejarse de Madrid. Una ciudad para recorrer sus palacios y jardines, descubrir el origen de sus productos y sentarse después a la mesa para comprobar que la historia de un lugar también puede saborearse.