Heidelberg, Wuzburgo, Erfurt y Potsdam: una alemania diferente e imprescindible
Un paseo por cuatro ciudades de históricas de Alemania llenas de belleza, patrimonio e historia.
La catedral y la iglesia de San Severo de Erfurt.
El puente de los Comerciartes, otra de las maravillas medievales de Erfurt.
El Puente de los Comerciantes desde dentro.
Maravillas barrocas en Erfurt.
Una vista del Castillo de Heidelberg.
El impresionante barril -el más grande del mundo- que se guarda en las bodegas del castillo.
La antigua cárcel universitaria, uno de los sitios más sorprendente de Heidelberg.
El Puente Viejo y parte del casco antiguo de Heidelberg.
El Palacio de Sanssouci en Potsdam.
Detalle de la decoración en la fachada del Palacio de Sanssouci.
El Puente de los Espías, en el límite entre Berlín y Potsdam.
Una vista del centro de Potsdam.
El Puente Viejo, también con ese nombre, pero en este caso en Wuzburgo.
La Marktplatz de Wuzburgo, con la Marienkapelle.
La Marienkapelle, vista desde la propia plaza.
El río Meno a su paso por Wuzburgo.