Menú
Viajar y comer

Heidelberg, Wuzburgo, Erfurt y Potsdam: una alemania diferente e imprescindible

Un paseo por cuatro ciudades de históricas de Alemania llenas de belleza, patrimonio e historia.

Libertad Digital
1 / 16

La catedral y la iglesia de San Severo de Erfurt.

2 / 16

El puente de los Comerciartes, otra de las maravillas medievales de Erfurt.

3 / 16

El Puente de los Comerciantes desde dentro.

4 / 16

Maravillas barrocas en Erfurt.

5 / 16

Una vista del Castillo de Heidelberg.

6 / 16

El impresionante barril -el más grande del mundo- que se guarda en las bodegas del castillo.

7 / 16

La antigua cárcel universitaria, uno de los sitios más sorprendente de Heidelberg.

8 / 16

El Puente Viejo y parte del casco antiguo de Heidelberg.

9 / 16

El Palacio de Sanssouci en Potsdam.

10 / 16

Detalle de la decoración en la fachada del Palacio de Sanssouci.

11 / 16

El Puente de los Espías, en el límite entre Berlín y Potsdam.

12 / 16

Una vista del centro de Potsdam.

13 / 16

El Puente Viejo, también con ese nombre, pero en este caso en Wuzburgo.

14 / 16

La Marktplatz de Wuzburgo, con la Marienkapelle.

15 / 16

La Marienkapelle, vista desde la propia plaza.

16 / 16

El río Meno a su paso por Wuzburgo.

Temas

Recomendamos