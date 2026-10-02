Más de 216.000 españoles viajaron a Tailandia en 2025: qué atrae a los viajeros y cómo preparar el viaje

La cifra dice mucho sobre cómo ha cambiado la forma de viajar en España. Más de 216.000 españoles eligieron Tailandia como destino en 2025. Hace un par de décadas, el país se asociaba casi solo a mochileros y rutas de aventura. Hoy recibe a parejas de luna de miel, familias con niños, grupos de amigos y profesionales que trabajan en remoto. El interés no parece una moda pasajera, porque Tailandia reúne cultura, naturaleza, gastronomía y una red turística que permite moverse por libre con bastante facilidad.

Esa facilidad explica que muchos viajeros organicen la ruta por su cuenta, sin paquetes cerrados. Reservar alojamiento sobre la marcha, consultar los horarios de los ferris o pedir un coche con una aplicación exige estar conectado desde que se aterriza. Por eso cada vez es más habitual resolver la conexión antes de salir de casa con una eSIM de datos, una opción que ofrecen operadores como Orange Travel. Así se evita buscar una tarjeta local en el aeropuerto después de más de doce horas de vuelo. Es un detalle práctico, aunque no el único que conviene dejar atado.

Qué buscan los españoles en Tailandia

Templos, mercados y ciudades con carácter

Bangkok suele ser la puerta de entrada y rara vez deja indiferente. El Gran Palacio, el Buda reclinado de Wat Pho o la silueta de Wat Arun junto al río Chao Phraya conviven con centros comerciales enormes y con el bullicio de Chinatown. Hacia el norte, Chiang Mai ofrece otro ritmo: templos entre montañas, mercados nocturnos y cursos de cocina que se han convertido en una de las actividades favoritas de los visitantes. A poco más de una hora de la capital, las ruinas de Ayutthaya permiten asomarse al pasado del antiguo reino de Siam.

Playas e islas para cada tipo de viajero

La costa es el otro gran imán. En el mar de Andamán, Phuket, Krabi, Koh Phi Phi o Koh Lanta combinan acantilados de piedra caliza y aguas turquesas. En el golfo de Tailandia, Koh Samui atrae a quien busca comodidad, Koh Phangan es conocida por su ambiente festivo y Koh Tao es uno de los lugares más populares para iniciarse en el buceo.

Una cocina que justifica el viaje

Para muchos, comer es motivo suficiente para ir. Los puestos callejeros ofrecen pad thai, ensalada de papaya verde (som tam), curris aromáticos y, en el norte, el khao soi, una sopa de fideos con leche de coco. Todo ello a precios que animan a probar un poco de todo.

Cómo preparar el viaje

Documentación y requisitos de entrada

Hay que llevar un pasaporte con al menos seis meses de validez. Conviene revisar bien las normas de estancia, porque han cambiado este año: los españoles siguen pudiendo entrar por turismo sin visado previo, pero desde el 15 de septiembre de 2026 la estancia máxima pasa de 60 a 30 días. Si se quiere alargar el viaje, se puede pedir una prórroga de hasta 30 días más en una oficina de Inmigración. Además, la tarjeta digital de llegada (TDAC) es obligatoria y gratuita desde mayo de 2025 y debe rellenarse en línea al menos tres días antes de llegar. Antes de salir, lo más prudente es consultar las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Cuándo ir

De noviembre a febrero se concentra la temporada seca y más fresca, que también es la más solicitada. Entre marzo y mayo el calor es intenso, aunque en abril se celebra Songkran, el Año Nuevo tailandés, famoso por sus batallas de agua. De junio a octubre llegan las lluvias, sobre todo a la costa de Andamán, mientras que las islas del golfo suelen recibirlas más tarde, hacia el final del año. Elegir bien la zona según la fecha marca la diferencia.

Salud y seguro

Es recomendable pedir cita en un Centro de Vacunación Internacional con varias semanas de antelación para recibir consejo personalizado. También conviene contratar un seguro de viaje con buena cobertura médica, ya que la atención en hospitales privados puede resultar cara. El repelente de mosquitos y el agua embotellada completan lo básico.

Dinero y desplazamientos

La moneda es el baht. En mercados y puestos callejeros se paga casi siempre en efectivo, mientras que hoteles y restaurantes aceptan tarjeta. Los cajeros suelen cobrar una comisión fija por retirada, así que compensa sacar cantidades algo mayores. Para moverse por las ciudades, las aplicaciones de transporte evitan regatear el precio de cada trayecto.

Respeto a las costumbres

Para entrar en los templos hay que cubrir hombros y rodillas y descalzarse. La monarquía es un tema muy delicado y está protegida por leyes estrictas, por lo que conviene evitar comentarios sobre ella. Tampoco se debe tocar la cabeza de nadie ni señalar con los pies. Un saludo con las manos juntas, el wai, siempre se agradece.

Un destino para disfrutar sin prisas

Con el nuevo límite de 30 días, hay que elegir. Intentar abarcar Bangkok, el norte y dos costas en un solo viaje suele acabar en jornadas de traslados. Suele ser mejor combinar pocas zonas y dejar margen para lo imprevisto, que en Tailandia es a menudo lo mejor del viaje. Inscribirse en el Registro de Viajeros de Exteriores antes de partir es un gesto sencillo que aporta tranquilidad.