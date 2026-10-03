De obispos a espías: una Alemania llena de historia y de historias está esperando a ser descubierta

Hay una Alemania de ciudades pequeñas o medianas, fáciles de recorrer, agradables y, sobre todo con mucha historia, muchas historias y mucho patrimonio, capaz de satisfacer al viajero más exigente y que permite conocer una cara del país que, al menos hasta ahora, no es muy conocida, pero que quizá sea la más auténtica.

En Libertad Digital y en el podcast El Placer de Viajar estamos descubriendo esa Alemania de la mano de la asociación Historic Highlights of Germany. Hemos trazado cuatro rutas de las que ya les hemos presentado dos: una primera que recorrió Tréveris, Wiesbaden, Bonn, Coblenza y Aquisgrán; y otra que pasó por Friburgo, Tubinga, Augsburgo y Ratisbona.

Y en esta ocasión nuestros pasos se dirigen desde el sur hasta el este, ya justo en el límite con Berlín, desde Heidelberg hasta Potsdam, haciendo dos paradas maravillosas en Wurzburgo y Erfurt. Son poco más de 600 kilómetros, fáciles tanto en coche como en tren y en los que, por ejemplo, se puede completar un viaje fantástico de un poco más de una semana que realmente puede hacer que cambies tu visión de Alemania.

Un cuento romántico

Heidelberg es uno de esos lugares que parece sacado directamente de las páginas de un cuento romántico. A orillas del apacible Neckar, en el corazón de Baden-Wurtemberg, esta ciudad combina a la perfección su pasado medieval con una energía universitaria y joven. Y es que el verdadero latido de Heidelberg reside en su prestigiosa universidad, la más antigua de Alemania, fundada en 1386.

Al pasear por su casco antiguo te das cuenta de que la ciudad y su campus son una misma cosa: facultades y residencias se mezclan con las calles empedradas dando a cada rincón un ambiente alegre, dinámico y cosmopolita. Esta atmósfera se percibe con claridad en lugares tan singulares como la antigua cárcel universitaria, en la que los estudiantes indisciplinados cumplían arrestos rigurosos a base de pan y agua. Funcionó hasta 1914 y hoy en día recorrer sus paredes grafiteadas por los antiguos presos es una visita imprescindible. Muy cerca de allí se encuentra la propia universidad, cuyo impresionante Aula Magna alberga los reconocimientos a sus numerosos profesores galardonados con el premio Nobel.

Pero el gran atractivo de Heidelberg se alza imponente sobre la colina: el Castillo, construido a lo largo de cuatro siglos, es una fascinante amalgama de palacios y antiguos talleres. No hay que perderse el palacio del rey Ruperto ni dejar de visitar la bodega que alberga el barril de madera más grande del mundo, con una capacidad superior a los 220.000 litros, coronado por una plataforma que en su día servía como pista de baile.

Volviendo al centro histórico encontramos tesoros como la Iglesia del Espíritu Santo, un bello templo medieval que destaca no solo por su arquitectura o sus emotivas misas cantadas, sino por su curiosa historia como "iglesia simultánea": durante más de dos siglos estuvo físicamente dividida por un muro para separar a católicos y protestantes que así la compartían. Pegadas a sus muros exteriores se encuentran las diminutas pero encantadoras tiendecitas del muro.

La imagen de postal por excelencia de Heidelberg se contempla en el Puente Viejo, que está custodiado por la escultura de un curioso mono de bronce. La tradición popular anima a tocar su espejo para obtener riqueza y, en el caso de los viajeros, para asegurar que volverán a la ciudad.

Viñedos, un puente y poder episcopal

Wurzburgo está en Baviera, uno de los territorios que más ha contribuido a crear la imagen mental que casi todos tenemos de Alemania. Tiene unos 130.000 habitantes de los que unos 25.000 son, otra vez, estudiantes universitarios.

Históricamente, en cambio, ha estado vinculada a la Iglesia y al poder de los príncipes-obispos. Rodeada de viñedos, otro elemento relevante es que está a orillas del Meno, uno de los principales afluentes del Rin y que es parte de las grandes rutas fluviales europeas, de hecho el primer monumento que no hay que perderse es el Puente Viejo, que recuerda a su modo al famoso Puente de Carlos de Praga y es uno de los lugares más populares de la ciudad, pues no sólo es lugar de paso sino también de encuentro: habitantes y turistas se reúnen allí para beber vino y lo hacen en los generosos shoppen: copas de un cuarto de litro.

El centro histórico combina edificios medievales con grandes construcciones barrocas levantadas durante el periodo de máximo poder de los príncipes-obispos. Aunque es una ciudad pequeña, la concentración de patrimonio es considerable.

En mitad de la Marktplatz, la plaza del Mercado se encuentra la Marienkapelle, gótica, roja y blanca y con hechuras de iglesia más que de capilla. También es imprescindible la catedral, que permite observar la mezcla entre patrimonio medieval y actuaciones artísticas contemporáneas. Wurzburgo está especialmente vinculada a Tilman Riemenschneider, uno de los grandes escultores del gótico tardío alemán.

En la Fortaleza de Marienberg está el Museo de Franconia, que conserva una importante colección de arte regional y obras del propio Riemenschneider. Además, está sobre una colina desde donde se domina la ciudad y el valle del Meno y, por supuesto, se disfruta de unas estupendas vistas.

Finalmente, la gran joya monumental de la ciudad es la Residencia de Wurzburgo, construida en el siglo XVIII por iniciativa de los príncipes-obispos de la familia Schönborn. Es Patrimonio Mundial de la Unesco y está considerada uno de los grandes ejemplos de arquitectura barroca y rococó de Europa.

Con un aire que recuerda a Versalles, este fastuoso palacio fue obra de arquitectos y artistas de diferentes países que levantaron un edificio que buscaba demostrar el poder de los príncipes-obispos con sus grandes salones, sus escaleras monumentales y los espectaculares frescos.

Una riqueza de color azul

El casco antiguo de Erfurt está prácticamente intacto y es de una belleza espectacular, con sus casas de entramado de madera e iglesias góticas nos transmite la idea de una enorme riqueza y lo curioso es que esa prosperidad tuvo un origen concreto: durante la Edad Media la ciudad fue la capital europea de la hierba pastel, una planta que entonces era la única forma de conseguir tinte de color azul. Un monopolio extremadamente rentable.

Directamente de esa prosperidad medieval nos llega una auténtica maravilla, quizá lo más bonito y singular de la ciudad: el Puente de los Comerciantes. Construido en 1325 y habitado desde entonces, es un puente en cuyos lados hay dos filas de casas de entramado de madera que dejan una calle estrecha entre medias. Todavía hoy es un sitio muy especial, lleno de tiendas, siempre con mucha gente pero como pasa con casi cualquier atracción turística si se visita por la noche o por la mañana es posible disfrutarlo casi en soledad.

Otro elemento de gran importancia histórica es que Martín Lutero pasó su juventud en la ciudad, primero como estudiante, luego como monje en un monasterio de agustinos que hoy sigue siendo una comunidad protestante y, sobre todo, que se puede visitar e incluso ver la propia celda de Lutero.

Por su parte, en la Colina de la Catedral se encuentra uno de los conjuntos monumentales más llamativos de Alemania: la Catedral y la iglesia de San Severo, una junto a la otra y las dos en lo alto de una gran plataforma a la que se asciende por una escalera de 70 escalones.

Además de esa ubicación tan llamativa, las dos son muy bonitas, de estilo gótico pero diferentes y llenas de tesoros artísticos. Están en una plaza que, por cierto, es la más grande de Alemania y desde la que se puede acceder al barrio de San Andrés, la parte más antigua del casco histórico.

Erfurt tiene un par de imprescindibles más: la ciudadela de Petersberg es la mayor y mejor conservada fortaleza barroca de Europa; y algo verdaderamente sorprendente: la Sinagoga Antigua, que es la más antigua de Europa Central. Se construyó alrededor del año 1100 y fue redescubierta y restaurada en los 90.

Belleza sin preocupaciones

A poco más de media hora del centro de Berlín, Potsdam ofrece una experiencia completamente diferente a la de la excitante y ajetreada capital: los jardines y el inmenso complejo palaciego creado como un remanso de paz en el que disfrutar sin preocupaciones, que es como Federico el Grande llamó – Sanssouci, en francés– al palacio con el que empezó a transformar Potsdam.

La cosa no se quedó ahí: siguió creciendo hasta convertirse en un complejo de jardines de 500 hectáreas en los que hay 150 edificios de distintos tamaños, estilos, épocas…

Sanssouci es el palacio más visitado de toda Alemania: una maravilla rococó de una planta pero elevado sobre unas terrazas y con vistas a buena parte de los jardines. A menos de media hora de placentero paseo está el Nuevo Palacio, que se construyó sólo un par de décadas más tarde y se corresponde más con la idea de un palacio real que tenemos, básicamente por su tamaño, pues tiene más de 200 habitaciones.

Y no son, ni mucho menos, los únicos edificios del conjunto: hay 150 de distintas épocas, tamaños y estilos, algunos tan llamativos como la Casa China, que es una mezcla de rococó y estilo asiático; o como el Palacio de la Orangerie, que a pesar de haber sido construido en la segunda mitad del siglo XIX es de estilo renacentista italiano.

Además, hay otros dos puntos interesantísimos que visitar en Potsdam y que nos llevan a los tiempos de la II Guerra Mundial y la Guerra Fría. El primero es el Palacio Cecilienhof, el último que construyeron los Hohenzollern y en el que se celebró la Conferencia de Potsdam, la última de las que tuvieron los aliados durante la II Guerra Mundial y en la que estuvieron Stalin, Truman y Churchill.

El segundo es un escenario mítico del siglo XX: el auténtico y real Puente de los Espías, en el que se efectuaban los intercambios de prisioneros entre el bloque comunista y el democrático. Se llama Puente Glienicke y es una estructura de hierro bastante grande sobre el lago Wannsee, en un entorno bellísimo que era la frontera entre Berlín oeste y el territorio de la RDA. Allí tenían lugar escenas como la de la película de Spielberg cuyas escenas culminantes, por supuesto, se grabaron en ese lugar.

Como pueden ver, en poco más de 600 kilómetros se puede recorrer una Alemania llena de belleza, de historia y de historias que no sólo es apasionante sino que les va a recibir con los brazos abiertos.