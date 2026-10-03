¿Y si Valencia fuese mucho más que sol y playa? Este destino cambiará tu idea sobre la región

En este nuevo episodio de El Placer de Viajar, el podcast de turismo de esRadio y Libertad Digital, sus conductores, Carmelo Jordá y Kelu Robles, nos proponen un recorrido fascinante por dos destinos espectaculares, completado con las habituales novedades del sector de la mano de Santiago Molina.

El viaje comienza en la provincia de Valencia, concretamente en Bocairente, un municipio de gran belleza situado en el límite con Alicante y rodeado por el impresionante entorno montañoso de la sierra de Mariola.

Para apreciar Bocairente en todo su esplendor, los presentadores recomiendan detenerse en el mirador situado junto al cementerio municipal. Desde allí se obtiene una de las panorámicas más bellas de España, con el caserío apiñado de forma inverosímil sobre una colina escarpada. El nombre de la localidad proviene del árabe andalusí y significa colmena o piña, términos que describen a la perfección la fisonomía de este núcleo urbano que parece colgar sobre el barranco.

El trazado urbano del casco antiguo de Bocairente revela su indudable origen musulmán, con callejuelas serpenteantes, cuestas empinadas y pequeñas plazuelas. En la cima, coronando el pueblo en el solar que antiguamente ocupaba el castillo, se alza la iglesia de la Asunción. Aunque su exterior es sobrio y pétreo, su interior sorprende por su espectacular decoración de estilo barroco valenciano y alberga un Museo Parroquial con valiosas obras de pintores tan relevantes como Juan de Juanes, que murió en la propia localidad, o Joaquín Sorolla.

Otro de los grandes atractivos de la localidad es su singular plaza de toros, considerada la más antigua de la Comunidad Valenciana en uso, cuya principal particularidad es que se encuentra completamente excavada en la roca de la montaña. Asimismo, dentro del término municipal se conservan antiguos neveros o cavas de nieve, como la Cava de San Miguel, testimonios de una antigua industria de almacenamiento de hielo que dio origen a la célebre tradición heladera de la zona.

Sin duda, el monumento más enigmático de Bocairente son las conocidas como Covetes dels Moros, un grupo de cuevas artificiales colgadas a media altura en una pared de roca vertical frente al pueblo. Su origen exacto sigue envuelto en el misterio, aunque la hipótesis más aceptada es que sirvieron como graneros fortificados en época bereber. Su visita requiere cierta agilidad física debido a la estrechez de sus galerías, que regalan una luz espectacular al atardecer cuando el sol se filtra por sus ventanas.

Cahors

La segunda parte del viaje nos traslada al sur de Francia para descubrir la histórica ciudad de Cahors, situada en la región de Occitania. Atravesada por un pronunciado meandro del río Lot, esta localidad de unos 20.000 habitantes gozó de una gran prosperidad comercial durante la época medieval y constituye un hito fundamental dentro de la tradicional ruta de peregrinación del Camino de Santiago francés.

El gran emblema de Cahors es el majestuoso Pont Valentré, un impresionante puente medieval fortificado construido en el siglo XIV que se conserva en un estado excepcional. Cuenta con seis arcos de ojiva y tres imponentes torres defensivas que vigilan el paso sobre el río. El monumento tiene su propia leyenda local que habla de un pacto con el Diablo para finalizar las obras y, quizá como agradecimiento, la figura de Satanás aparece esculpida en lo alto de una de las torres.

El recorrido por el casco histórico de la ciudad revela una fisonomía típicamente medieval, con calles estrechas que desembocan en agradables plazas peatonales. En el corazón de la ciudad se levanta la catedral de Saint-Étienne, que combina elementos románicos y góticos y destaca por sus enormes cúpulas de influencia bizantina. Muy cerca se sitúa el mercado cubierto del siglo XIX, un punto de encuentro ideal para sumergirse en la rica gastronomía de la región.

La cocina local de Cahors es famosa por el prestigio de sus productos, destacando de manera especial el vino de Cahors, elaborado principalmente con la variedad de uva malbec y conocido históricamente como el vino negro por su intensa coloración. La mesa se completa con especialidades tan suculentas como el foie gras de pato, las nueces y la valorada trufa negra del Quercy, que hacen las delicias de cualquier visitante.

En los alrededores de Cahors se pueden realizar excursiones excepcionales a lo largo del valle del Lot. Los presentadores destacan la visita a Saint-Cirq-Lapopie, un bellísimo pueblo colgado sobre un acantilado que evoca la fisonomía de las villas medievales fortificadas, y el espectacular santuario de Rocamadour, un centro de peregrinación mariana de fama mundial cuyas iglesias se encuentran suspendidas de manera asombrosa en mitad de un desfiladero rocoso.

Noticias para viajeros

Finalmente, el programa concluye con el espacio de noticias de Santiago Molina, quien detalla la última clasificación de las mejores aerolíneas mundiales, encabezada por Singapore Airlines. Entre otras novedades turísticas, destaca el anuncio de nuevos vuelos directos desde España hacia destinos como Singapur o Estambul, así como la iniciativa del Gobierno de Panamá de ofrecer un seguro médico gratuito a los turistas internacionales durante sus primeros diez días de estancia.