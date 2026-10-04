Hay lugares en los que Madrid deja de sonar a asfalto para oler a salitre, a leña, a bahía y a dehesa gaditana. Uno de esos refugios del sur en pleno corazón de la capital —concretamente en la calle de Don Ramón de la Cruz, 16— es Azahara, la embajada gastronómica con la que el empresario Sergio Fermosell y el Grupo Macarena han traído a la capital el espíritu, la luz y la despensa de Andalucía.

Atún rojo de almadraba de Azahara.

En Azahara conviven el recetario tradicional andaluz ejecutado con finura contemporánea y una devoción absoluta por el producto rey de las costas gaditanas: el atún rojo salvaje de almadraba, traído directamente por proveedores de referencia como Gadira y JC Mackintosh. No en vano, el local procesa de 10 a 12 kilos diarios de este impresionante túnido —y más de 100 kilos en las jornadas de ronqueo que celebran en Furtivo, su espacio speakeasy subterráneo que recrea la bodega de un barco pesquero—.

Sin embargo, en nuestra última visita, la propuesta de Azahara se vestía de gala por partida doble: a su ya consagrada maestría con el producto marino se sumaba el pistoletazo de salida de las Jornadas gastronómicas "El sabor del Retinto", una iniciativa que el Grupo Macarena celebra hasta el 12 de octubre simultáneamente en sus sedes de Madrid (Azahara y Casa Julián) y en Barbate (Jarana), haciendo un guiño a la III Ruta de la Ternera Ecológica de la Sierra del Retín.

Un recorrido por la esencia del Sur

Tras unas muy buenas mantequillas y AOVE de aperitivo, la experiencia arrancó por todo lo alto con una vuelta de tuerca a un clásico absoluto del aperitivo: la gilda de atún con esferificación de aceituna arbequina (8,50 €). Un bocado brillante, fresco, donde la intensidad y firmeza del atún dialogan en perfecto equilibrio con el estallido salino y graso de la arbequina. Aquí no hay palillo, se come con cuchara.

Gilda de atún con esferificación de aceituna arbequina.

Le siguió uno de los platos más memorables y golosos de la comida: la torta de Inés Rosales con tartar de atún, crema de queso Payoyo y plancton (14,90 €). La sutileza crujiente y dulzona de la tradicional torta sevillana sirve como base para un tartar impecablemente cortado, ensalzado por la potencia marina y yodada del plancton y el matiz cremoso y ahumado del icónico queso gaditano. Una genialidad conceptual que funciona a las mil maravillas.

Continuamos adentrándonos en la cocina de siempre con el encebollado de atún (24,50 €), un guiso marinero tradicional donde la melosidad del pescado y el caramelizado lento de la cebolla demuestran que en Azahara se domina tanto el corte en crudo como el chup-chup de cazuela.

Encebollado de atún.

"La vaca que pasea por la playa"

Entrando de lleno en el fuera de carta dedicado a la ternera ecológica de raza retinta —icono indiscutible de la despensa de Barbate y Zahara de los Atunes—, probamos dos elaboraciones sensacionales que demuestran la versatilidad de esta carne silvestre y jugosa. Como cuenta el propio Fermosell a Libertad Digital, "la retinta es la raza autóctona de Cádiz, la vaca que pasea por la playa". "Su carne es intensa de sabor, no con mucha infiltración, pero la textura que tiene le hace especial", confiesa el CEO del grupo.

Brioche de steak tartar de Retinto y mayonesa sriracha.

De las elaboraciones creadas para estas jornadas, probamos el brioche de steak tartar de Retinto y mayonesa sriracha (10,50 €), un bocado callejero, desenfadado y adictivo. El pan brioche, tierno y ligeramente tostado con mantequilla, acoge un picado de retinto jugoso y bien aderezado, cuyo picante más que moderado gracias a la sriracha invita a repetir sin pensarlo.

Una demostración de cómo tratar la carne de calidad en semicrudo es el tataki de Retinto con aguacate laminado y vinagreta dulce (27,50 €). Marcada lo justo en el exterior para potenciar los aromas de la grasa, la carne se muestra extremadamente tierna y sabrosa en su interior, acompañada por la cremosidad del aguacate y el contrapunto equilibrado de la vinagreta.

La oferta gastronómica de Azahara se complementa con una bodega con más de 150 referencias en las que también destacan vinos de Cádiz y otras regiones andaluzas. Además, elaboran cócteles de autor que también hacen un guiño a esta comunidad autónoma, ya que algunos combinados están elaborados con vino de Jerez. En nuestro caso, todo el almuerzo estuvo acompañado por la frescura y finura del vino blanco Tierra Blanca de Cádiz.

El broche dulce

El espacio invita a detenerse y dejarse llevar por la esencia del Sur. Diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura Las2Mercedes, su amplio y luminoso comedor —junto a una acogedora entreplanta reservada para eventos privados— transporta directamente al comensal a tierras andaluzas a través de sus formas y texturas. En este entorno singular, la propuesta culinaria de Azahara se despliega en un atractivo horario ininterrumpido que permite disfrutar de su cocina a cualquier hora del día, ya sea en el interior o en su estupenda terraza techada, aclimatada para convertirse en un refugio perfecto durante todo el año.

La terraza de Azahara.

Cada detalle suma en una experiencia donde la artesanía y el arraigo juegan un papel fundamental. La propuesta sensorial se completa en la mesa con una exclusiva vajilla de gres diseñada por la firma cordobesa Torres Ferreras. Elaboradas una a una de forma totalmente artesanal, estas piezas de cerámica no solo aportan elegancia y carácter al emplatado, sino que refuerzan el auténtico sello andaluz que impregna cada rincón y cada plato del restaurante.

Para el tramo final, la propuesta líquida y repostera mantuvo el listón en lo más alto. La torrija al toffee (8,90 €), jugosa, emborrachada en su justa medida y empapada de un caramelo cremoso que reconforta el alma. El volcán de Idiazábal (9,50 €), un postre que exige aguardar los 10 minutos de preparación que requiere su horneado al momento. La espera tiene su recompensa: al romper el bizcocho, brota un corazón fluido de queso ahumado potente, goloso y con el contraste dulce perfecto.

Volcán de Idiazábal.

Acompañamos el festival dulce con una copita de Lustau San Emilio (Pedro Ximénez), un vino denso, complejo y lleno de matices a pasas y frutos secos que armonizó a la perfección con los postres, rematando una velada perfecta donde el comensal viaja directamente desde Don Ramón de la Cruz hasta las playas y dehesas gaditanas.

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Datos de interés

Azahara (Grupo Macarena)

Página web: www.grupomacarena.com/azahara

Dirección: Calle de Don Ramón de la Cruz, 16, Madrid

Teléfono: 91 792 75 12

Horario: Lunes a domingo de 13:00 a 00:00 h (Cocina ininterrumpida)

Ticket medio: 50 - 60 € | Menú degustación: 100 €

Jornadas del Retinto: Del 30 de septiembre al 12 de octubre (en Azahara, Casa Julián y Jarana Barbate)

Instagram: @azahara.restaurante

Valoración: 8 fogones