El chef guipuzcoano Jon Aguirre gana el Campeonato de Tortilla de Patatas con una receta de oreja y pimentón

El certamen culinario celebrado en el marco de la feria Alicante Gastronómica ha coronado a un nuevo referente en uno de los platos más emblemáticos de la cocina nacional. El cocinero Jon Aguirre, al frente de los fogones del restaurante Goiherri, situado en la localidad guipuzcoana de Legazpi, se ha proclamado vencedor del IV Campeonato Internacional de Tortilla de Patatas Con... Trofeo Tescoma. Su propuesta, una atrevida elaboración que incorpora oreja con aroma de pimentón, ha conquistado a los paladares más exigentes y ya formaba parte del menú habitual de su establecimiento.

El segundo escalón del podio de este prestigioso torneo ha viajado también al País Vasco. En este caso, el galardón ha recaído en Edu Jiménez, representante de La Taberna de Egia, ubicada en San Sebastián. Su creación consistió en una original mezcla de bacalao, pimientos, ajos tiernos y cayena, aportando un toque picante y marinero a la receta tradicional. Por su parte, el tercer premio se ha quedado en tierras levantinas, otorgado a la alicantina Dana Rotaru, del restaurante Nou Pinet, quien sorprendió con una sabrosa alternativa de tocino ahumado y cebolleta.

Durante la entrega de reconocimientos, el ganador ha explicado el origen de su exitosa invención culinaria. Según relató Aguirre, desde sus inicios en la restauración, sus dos platos clave y más demandados por la clientela eran precisamente la elaboración con huevo y patata, por un lado, y la casquería por otro. De esa dicotomía surgió el atrevido intento de fusionar ambos mundos. A partir de esa decisión inicial, "con técnica y perfeccionamiento", logró dar con la textura y el sabor exacto que buscaba, convirtiendo esta singular apuesta en la auténtica estrella de la barra de su local.

El triunfador del torneo no ha dudado en compartir algunos de los secretos que entraña su elaboración. En este sentido, ha destacado que "lo más complejo de esta receta es tomar el punto a la oreja". Según ha detallado, el proceso requiere una precisión absoluta en la cocción y un cuidadoso plancheo posterior. Además, desveló que un paso fundamental en su cocina consiste en retirarle el cartílago a la pieza cárnica, un detalle que considera absolutamente esencial para lograr el acabado perfecto que ha encandilado al tribunal.

Gracias a estos magníficos resultados, los tres primeros clasificados han obtenido su pase directo para la edición del campeonato del año 2027. A ellos se sumarán otros establecimientos participantes que han logrado quedar entre los mejor valorados de la presente edición. Entre estos locales de reconocido prestigio destacan nombres como La Falda de Chamberí, Txintxirri, Mesón El Viso, La Martinuca y San Remo, que han demostrado un altísimo nivel competitivo en la cita levantina.

El veredicto ha estado en manos de un jurado de auténtico lujo, compuesto por destacadas figuras del panorama gastronómico y mediático español. Entre los encargados de evaluar las propuestas se encontraban Rafael García Santos, José Gómez, alias Joselito, y el maestro pastelero Paco Torreblanca. También formaron parte del tribunal reconocidos cocineros como Kiko Moya, del restaurante L'Escaleta; Fran Martínez, de Maralba; Lorenzo Cañas, Gonzalo Antón, Pedro Morán y José Manuel Crespo. La representación periodística corrió a cargo de profesionales como Pepa Fernández, de Radio Nacional, y Paz Álvarez, del diario El País, junto a la veterana chef Susi Díaz.