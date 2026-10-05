El clásico bocadillo de cordero, popularizado bajo el entrañable nombre de el Paquito, ya tiene a su nuevo gran rey nacional. El restaurante Vaova Gastro, ubicado en Mérida (Extremadura), se ha alzado con el galardón al Mejor Paquito de España 2026 en la tercera edición del certamen nacional organizado por la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (Interovic) y toma el relevo de TerZio, que lo ganó en 2025.

El chef extremeño Eduardo Cumbreño, de Vaova Gastro, presenta al jurado su Paquito.

La gran final, celebrada en la escuela de cocina MOM Culinary de Madrid, reunió a diez creativas propuestas ganadoras de las distintas fases regionales celebradas a lo largo del país. Tras una reñida cata a ciegas, el jurado falló a favor de la sofisticada y redonda creación del chef extremeño Eduardo Cumbreño.

La receta ganadora

El Paquito ganador no escatima en sabor ni en raíces gastronómicas. La creación de Cumbreño destaca por un fiambre de cordero elaborado aprovechando las distintas partes de la carne, servido en un crujiente pan de masa madre. A esto se suma una dulce mermelada de pimientos asados, jalapeño y bacon, el toque autóctono del genuino queso de Acehúche y unas verduritas escabechadas que aportan el punto perfecto de acidez y frescura.

El cordero del Paquito ganador.

"Buscábamos el equilibrio y la elegancia. Es un Paquito diseñado para todos los públicos gracias a su sabor y redondez", valoró el jurado especializado.

Para quienes deseen probar el galardonado bocadillo, no hay que esperar: Eduardo Cumbreño ya lo tiene integrado en la carta habitual de Vaova Gastro en Mérida, donde se ha convertido en una de las estrellas gastronómicas de la temporada.

Un pódium de altura

La competición estuvo enormemente disputada entre los diez finalistas. El segundo puesto viajó hasta Andalucía de la mano del cocinero Javier Abascal, del restaurante Lieva (ubicado en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Huelva). Su propuesta apostó por la tradición reinterpretada: un guiso de cuello, brazuelo y pierna de lechal combinado con mayonesa emulsionada de estragón, yema de huevo, brotes de wasabi y pan cristal.

El tercer puesto se quedó en la capital gracias a Álex Marugán, del restaurante Pacto Raíz (Madrid), con una francesilla de pierna de cordero lechal marcada a fuego fuerte, mayonesa de chimichurri, queso curado, cebolla xnipec fermentada y unas gotas de soja, miel y yondu.

El pódium de los tres mejojres Paquitos de España

El resto de finalistas que mostraron la enorme polivalencia de esta carne provinieron de Cataluña (Contracorrent), Comunidad Valenciana (Maestro Bar), Castilla-La Mancha (Tapería Da Vinci), Región de Murcia (La Cerdanya), Aragón (El Ambigú), Galicia (A Cunca Vinoteca) y Castilla y León (La Botica de Matapozuelos).

Un jurado de prestigio, integrado por figuras como el chef Nino Redruello (presidente de Facyre), Elena Rodríguez (directora de la Real Academia de Gastronomía) y reconocidos periodistas gastronómicos de la prensa nacional, evaluó criterios como el punto y textura de la carne, la calidad del pan, la presentación y el equilibrio visual de cada bocado.

Un fenómeno de la hostelería con impacto rural

Lo que comenzó en 2019 como una iniciativa local en 40 locales madrileños para incentivar el consumo de carne de ovino entre el público joven, se ha transformado en un auténtico fenómeno nacional. En 2026, más de 300 bares y restaurantes de 15 provincias españolas han ofrecido sus propias versiones de el Paquito.

El Paquito de Pacto Raíz, el tercero mejor de España.

Tal y como destacó Tomás Rodríguez, director de Interovic, esta iniciativa no solo dinamiza las barras de nuestra hostelería, sino que respalda directamente al sector primario. En España existen más de 110.000 granjas de ovino y 75.000 de caprino situadas en el entorno rural, cuya actividad extensiva es vital para fijar población, prevenir incendios y mantener la biodiversidad del paisaje peninsular.