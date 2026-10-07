Sigfrido Molina, el rey del aguacate: "Tamara me da paz y tranquilidad cuando no estoy pensando en trabajo"

Sigfrido Molina, aparte de ser un trabajador incansable, es una persona muy generosa, y ha querido organizar una reunión de amigos para celebrar la III edición de 'El Mejor Aguacate del Mundo'. Un encuentro que se celebró en Casa de las Artes Meliá Collection en Madrid.

"Estoy muy contento porque me encuentro rodeado de grandes amigos, y eso para mí es muy importante, además de estar conmigo Tamara, la mujer que me hace feliz, llevamos juntos varios años, y cada día estamos más unidos. También ha venido mi hijo mayor Sigfrido, las mellizas no han podido. Estoy muy orgulloso de los tres. Tamara es la persona que me da paz y tranquilidad, y todo el equilibrio cuando no estoy pensando en trabajo. De momento no hay fecha cerrada de boda", me explicó.

Óscar Higares, Remedios Cervantes, Sigfrido Molina y Alicia Ors.

"Procuro rodearme de buena gente, y tengo un equipo de profesionales como Remedios Cervantes y Alicia Ors, llevamos juntos hace cuatro años, ellas me han sabido enseñar para comprender que la comunicación es cosa de ellas y estoy muy satisfecho, lo mío es el aguacate. Llevo dedicándome a esto toda la vida, y tengo 52 años. Profesionalmente llevo desde el 2001, pero dedicado a mi propio emprendimiento, desde el 2013 que fue cuando fundé Sigfrido Fruits, es mi proyecto y mi criatura, estoy muy feliz y me siento muy orgulloso tanto con la familia que me rodea que son unas 50 personas, cada vez llegamos más lejos, en este momento estamos exportando mangos malagueños a Canadá y Ucrania. Vivimos para poder pagar facturas y siempre nos queda para algún capricho". Así lo contó.

Amigos como Roberto Brasero, Fernando Romay, la Miss España y modelo Raquel Rodríguez con su novio, el que fuera jugador de baloncesto Carlos Suárez, Silvia Marsó, el pintor Jesús Arrúe, o el director de orquesta Josué Vergara, Óscar Higares, la campeona olímpica Sandra Sánchez, entre otros.