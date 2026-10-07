La quesería Los Casareños gana el premio a la mejor Torta del Casar de la temporada

La Torta del Casar elaborada por la quesería Los Casareños ha sido elegida como la más destacada de la presente temporada. La decisión se ha tomado durante la tradicional cata celebrada este miércoles como parte de las actividades de la Semana de la Torta del Casar.

Un jurado profesional ha sido el encargado de analizar los productos certificados de cuatro de los productores inscritos en la Denominación de Origen Protegida (DOP). Para escoger al ganador, el panel de expertos ha evaluado distintas características organolépticas, incluyendo el color de la pasta, el grosor de la corteza, la cremosidad, el olor y la persistencia del sabor en el paladar. El evento se ha desarrollado en el Hotel-Restaurante Atrio de la capital cacereña.

El maestro quesero de Los Casareños, David Franco Barrantes, ha afirmado que este reconocimiento es "un orgullo enorme para todo el equipo, especialmente en un año en el que el nivel de los elaboradores de la DOP ha sido extraordinario". Además, ha señalado que el galardón no solo premia su esfuerzo diario, sino que sirve como impulso esencial para dar a conocer su elaboración artesanal a un público cada vez más amplio.

Por su parte, el director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha subrayado que el concurso demuestra la maestría de las fábricas inscritas y "reafirma el compromiso de la Denominación de Origen con la excelencia". Muñoz ha incidido en que el alto nivel de los participantes prueba que este queso amparado atraviesa un momento extraordinario en el panorama gastronómico nacional.

Las otras empresas que optaban al premio en esta vigesimosexta edición del certamen han sido Doña Francisca, El Castúo y Quesos del Casar. La compañía ganadora recibirá oficialmente su diploma como mejor queso de la temporada en un acto institucional que se celebrará este jueves en el Palacio Carvajal de Cáceres.

Durante la ceremonia se entregarán también otros reconocimientos, como los de mejor tapa, mejor fotografía y mejor ganadería. Asimismo, se rendirá un homenaje especial al periodista Carles Lamelo por su labor divulgativa y su contribución a la promoción de este producto extremeño en el turismo gastronómico nacional.

Los artículos amparados por la DOP Torta del Casar se elaboran exclusivamente en las queserías registradas en el Consejo Regulador. Esta entidad trabaja a diario para velar por la pureza del proceso de fabricación, garantizando así el origen y la máxima calidad a los consumidores. En el año de su vigesimoquinto aniversario, la institución recuerda a los compradores que siempre deben buscar la etiqueta oficial de control, que incluye el logotipo de la UE, para certificar su absoluta autenticidad.