Adjudican un exclusivo whisky The Macallan de 1926 por 2,4 millones de euros

El mercado internacional del coleccionismo ha vuelto a certificar el sólido valor que ostentan los activos tangibles y las piezas históricas más singulares. Una codiciada botella destilada en 1926 por la centenaria firma The Macallan ha alcanzado los 2,1 millones de libras —unos 2,4 millones de euros o 2,8 millones de dólares al cambio actual— en una exclusiva puja coordinada por la casa de subastas Sotheby's.

El acto se celebró por primera vez en la propia sede de la productora, ubicada en el condado de Moray, al noreste de Escocia. La sesión congregó el interés de coleccionistas de todo el mundo en torno a un licor que permaneció envejeciendo pacientemente en madera durante seis décadas antes de su embotellado formal en 1986, momento en el que fue calificado como el whisky más antiguo jamás embotellado.

El origen de este lote explica su excepcional tasación. La bebida procede de la célebre barrica número 263, un depósito único del que únicamente salieron cuarenta unidades al mercado. De esa reducidísima serie, apenas catorce ejemplares obtuvieron el distintivo Fine & Rare, lo que elevó estas botellas a la categoría de auténticos objetos de culto para inversores y expertos en destilados prémium.

Pese a la espectacularidad de la cifra definitiva, la operación no ha logrado batir el récord histórico mundial en este segmento. La propia casa de subastas admitió que la marca continúa en posesión de la empresa irlandesa Craft Irish Co, que vendió a comienzos de 2024 una botella por 2,2 millones de libras al coleccionista norteamericano Mike Daley.

No obstante, el resultado ratifica el extraordinario dinamismo existente en el mercado del lujo por este tipo de bienes escasos. Frente a la inestabilidad de otros instrumentos de inversión, la adquisición de licores históricos continúa consolidándose como una fórmula atractiva de preservación de capital para grandes patrimonios internacionales, atraídos por la combinación de tradición, escasez absoluta y un riguroso prestigio artesanal.