La Sierra de Guadarrama que no esperas: de escalar en La Pedriza a navegar en sus embalses

Madrid también puede ser un destino para quienes prefieren las botas de montaña a las calles de la capital. En la Sierra de Guadarrama, la naturaleza se convierte en el escenario para practicar deporte, descubrir nuevos paisajes y probar actividades que van mucho más allá de una ruta de senderismo.

La comarca ofrece propuestas para perfiles muy distintos. Desde la escalada en La Pedriza, uno de los grandes referentes de la montaña madrileña, hasta el alpinismo, la multiaventura, los paseos a caballo o el parapente. Y hay una posibilidad que puede resultar menos conocida: practicar deportes acuáticos en algunos de los embalses de la comarca.

Kayak, windsurf o paddle surf permiten descubrir la Sierra desde otra perspectiva y completar una oferta de turismo activo que combina montaña y agua a poca distancia de Madrid.

Algunas de las actividades.

Mucho más que una ruta por la montaña

La variedad de actividades hace que la Sierra de Guadarrama sea también una opción para quienes buscan planes diferentes para compartir en familia.

Varias empresas especializadas de la comarca organizan actividades adaptadas a distintos públicos, con propuestas que van desde la observación de fauna hasta gincanas y actividades de observación astronómica.

Así, el turismo activo no se limita necesariamente a la práctica deportiva. También permite conocer el entorno, descubrir la fauna de la zona o acercarse al cielo nocturno lejos del ruido y las luces de la ciudad.

La oferta se completa con actividades de multiaventura y experiencias pensadas para disfrutar de la comarca durante todo el año, con alternativas tanto para quienes buscan una jornada de actividad física como para quienes prefieren descubrir el entorno a un ritmo más tranquilo.

Todas estas propuestas forman parte de Madrural, la marca que reúne la oferta de turismo rural de la Comunidad de Madrid a través de sus cuatro grandes comarcas turísticas: Sierra Oeste, Sierra Central de Guadarrama, Sierra Norte y Las Vegas y la Alcarria de Madrid.

Algunas de las actividades.

Bajo el lema "El Madrid que no te esperas", Madrural pone el foco en una Comunidad que ofrece mucho más allá de su capital y que permite encontrar naturaleza, pueblos, gastronomía y actividades al aire libre sin necesidad de alejarse demasiado.

Reservar la actividad y el alojamiento

Para organizar la escapada, la comarca cuenta además con una plataforma de reservas online que permite consultar y contratar diferentes actividades y experiencias.

La central de reservas reúne propuestas de las empresas de turismo activo de la zona y permite, además, gestionar opciones de alojamiento, de modo que la actividad pueda convertirse en una escapada completa.

La oferta incluye empresas especializadas en diferentes disciplinas y actividades familiares, por lo que es posible elegir entre una jornada de aventura, una experiencia en contacto con la naturaleza o un plan para compartir con niños.

La información sobre las empresas y actividades disponibles puede consultarse en el portal turístico de la Sierra de Guadarrama, mientras que la plataforma de reservas permite organizar directamente la experiencia y el alojamiento.