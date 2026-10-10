La propuesta de Casa de Comidas bajo el sello inequívoco de Rafa Zafra emerge con la contundencia de las cosas bien hechas. En esta nueva temporada, el cocinero sevillano reafirma su declaración de intenciones: despojarse de lo accesorio para volver a lo esencial. Una mirada sincera a la cocina de siempre en la que el producto de origen, el sabor rotundo y el placer compartido vuelven a ser los únicos e indiscutibles protagonistas.

El comedor de Casa de Comidas.

Situado en pleno corazón financiero de la capital, en el exclusivo hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, este proyecto se ha consolidado como una oda al producto de temporada que bebe del recetario tradicional para reinterpretarlo con una mirada actual y contemporánea. Casa de Comidas rinde homenaje a esas elaboraciones que han marcado la memoria culinaria de Zafra, aportando su visión honesta, cercana y disfrutona de la gastronomía. Una sólida alternativa que ya ha sido reconocida por la prestigiosa Guía Repsol al incluir al espacio en su cuidada selección de restaurantes recomendados.

Ensaladilla rusa con ventresca de atún y piparra.

El viaje arranca en la mesa con un trago de bienvenida de marcado carácter estacional: el cóctel Atlas, formulado para el mes de septiembre, que combina con acierto la viveza cítrica del limón con la elegancia y profundidad aromática del arándano, preparando el paladar para lo que se avecina.

Salmorejo cordobés con huevo de cordorniz.

A partir de ahí, la comanda discurre como un paseo por los grandes clásicos del recetario popular, tratados con la finura impecable que caracteriza a la casa. El arranque rinde honores al aperitivo castellano y marinero: una impecable ensaladilla rusa enriquecida con ventresca de atún y el contrapunto punzante de la piparra, flanqueada por unas sobresalientes anchoas costeras del Cantábrico sobre pan de cristal, la melosidad incuestionable de sus croquetas de jamón ibérico y la sedosidad de un salmorejo cordobés rematado con huevo de codorniz.

El guiso y la tradición

El hilo conductor del menú adentra al comensal en el terreno reconfortante de la cuchara y el guiso de chup-chup, donde la memoria olfativa cobra todo el sentido. Sobresalen unas patatas a la importancia que alcanzan una dimensión sublime gracias a la gelatina y la finura de las cocotxas —sic— de bacalao.

Chipirones a lo Pelayo.

Los chipirones a lo Pelayo muestran el equilibrio perfecto entre el cefalópodo y el dulzor de la cebolla pochada con paciencia, a las que se suman la intensidad del pimiento del piquillo relleno de presa ibérica y la elegancia de unas lentejas caviar estofadas con pato.

Pimiento del piquillo relleno de presa ibérica.

La propuesta se completa con una firme apuesta por la tradición marinera y las recetas de fondo tradicional. Como la merluza romana que evidencia un rebozado impecable, crujiente y dorado, escoltada por una suave salsa tártara. Como broche salado, no faltan las albóndigas de ternera y cerdo coronadas por una clásica y suculenta salsa en pepitoria.

Albóndigas de ternera y cerdo.

El espectáculo final queda reservado a la sala y a la nostalgia con el despliegue del carro de postres, un guiño a la época dorada de la hostelería que invita a dejarse llevar por la tentación dulce según los caprichos del comensal.

Una bodega de altura

Para articular semejante propuesta culinaria, la bodega acompaña con etiquetas de perfil diferenciado y arraigo al territorio. La frescura y mineralidad del blanco Branco de Santa Cruz (DO Valdeorras) mece los primeros pases y los bocados marinos, cediendo el testigo al empaque, la estructura y la elegancia del tinto Bosque de Matasnos (DO Ribera del Duero) para sostener la contundencia de los guisos y las carnes. El broche de oro líquido lo pone la delicada Sidra de hielo Valverán 20 manzanas, antes de dar paso a un cuidado servicio de café e infusiones.

Uno de los rincones de Casa de Comidas.

Rafa Zafra demuestra en Casa de Comidas que la alta cocina no necesita disfraces cuando la memoria del paladar y el producto excelente van de la mano. Una propuesta para disfrutar con tiempo, en buena compañía y con la certeza de que comer bien sigue siendo uno de los mayores placeres de la vida.

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Datos de interés

Casa de Comidas

Página web: www.casadecomidas-restaurante.com/es/

Dirección: Calle del Padre Damián, 23, Madrid

Teléfono: 913 456 160

Horario: De lunes a domingo de 12:30 a 16:00 y de 19:00 a 00:00

Ticket medio: 50 €

Instagram: @casadecomidasmadrid

Valoración: 8 fogones