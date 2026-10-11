Gwyneth Paltrow promociona Casa Salesas, el restaurante de Íñigo Onieva

El proyecto gastronómico encabezado por Íñigo Onieva ha recibido un espaldarazo de alcance internacional. La célebre intérprete estadounidense Gwyneth Paltrow ha compartido públicamente su fascinación por Casa Salesas, el establecimiento hostelero ubicado en la madrileña calle de Fernando VI. A través de su perfil oficial en la red social Instagram, la fundadora del portal Goop ha situado este enclave culinario en el foco del público cosmopolita y de los seguidores de las últimas tendencias procedentes de Hollywood.

Inaugurado a lo largo de 2024, el negocio nació como una decidida iniciativa empresarial en la que Onieva participa junto a varios socios del sector de la restauración. Su concepto persigue aunar la cocina de raíz mediterránea con un interiorismo sofisticado concebido para la interacción social. Con una oferta que combina recetas para compartir y una cuidada selección de combinados, el local ha logrado consolidarse con rapidez como uno de los puntos de encuentro más concurridos de la capital, atrayendo a una clientela diversa en el cotizado barrio de Justicia.

La trayectoria de este establecimiento ha estado vinculada desde sus inicios al respaldo del círculo íntimo del empresario. Tanto su esposa, Tamara Falcó, marquesa de Griñón, como su suegra, Isabel Preysler, figuraron entre las primeras personalidades en acudir a las instalaciones para respaldar el arranque de la actividad. Este soporte público ha contribuido a visibilizar un proyecto con el que el gestor busca afianzar una carrera profesional propia en el ámbito de la hostelería contemporánea, desmarcándose de la simple condición de personaje del papel cuché.

La repercusión propiciada por la mención de Paltrow supone un valioso impulso publicitario que trasciende las fronteras nacionales. En un mercado altamente competitivo como el de la restauración madrileña, la recomendación espontánea de figuras de relieve global ratifica el atractivo de una propuesta que aúna gastronomía, ocio y diseño. De este modo, la iniciativa comercial refuerza su posicionamiento en el mapa gastronómico madrileño y afianza su proyección internacional entre los visitantes de la capital.