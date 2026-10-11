En el vibrante barrio de Valdebebas, que se acaba de consagrar tras la celebración del pasado Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring, un nuevo espacio gastronómico ha abierto sus puertas para transformar la manera en que disfrutamos del fuego y la carne en la capital. Su nombre es Mala Flama, un proyecto impulsado por tres amigos —Anthony, Adrián y José Miguel— que han sabido fusionar el espíritu de una barbacoa entre amigos con las comodidades y el refinamiento de un club gastronómico de alto nivel.

José Miguel muestra una de las piezas de carne que puedes probar en Mala Flama.

Detrás de este novedoso concepto hay una historia singular: "Los dueños son ingenieros informáticos, que no tienen nada que ver con la hostelería, pero son amantes de la carne", explica a Libertad Digital José Miguel. La idea surgió buscando una tranquilidad que hoy escasea: "Hoy en día vamos todos acelerados. Lo que queremos es decir: este es tu espacio, ven tranquilo, no tengas prisas. Cuando vienen amigos a tu casa terminas a las dos de la mañana y hay que recogerlo todo. Aquí el concepto es: ven, disfruta, pásalo bien y mancha lo que quieras, que ya nos encargamos nosotros de recoger".

"Somos un restaurante sin cocina"

La verdadera disrupción de Mala Flama radica en su propia infraestructura y concepto culinario. "¿Qué tiene Mala Flama diferente al resto de restaurantes? Que somos un restaurante sin cocina. ¿Por qué? Porque cada una de las salas tiene su propia barbacoa. Lo que nosotros ofrecemos aquí es experiencia", señala.

José Miguel muestra una de las piezas de carne que puedes probar en Mala Flama.

El local cuenta con cinco salas privadas cálidas y envolventes, diseñadas en madera, bambú y arcilla. Cada reservado está equipado con una parrilla profesional de gas integrada donde los comensales son los verdaderos dueños del fuego. Pueden cocinar las piezas a su ritmo y punto exacto o, si lo prefieren, dejarse guiar: "Tú eliges: nos dices 'hazme la carne tú' o 'déjame que me la haga yo'. Te pongo tu mandilito y siempre va a haber un parrillero pendiente —en nuestro caso Edwing— para que la experiencia sea perfecta".

Cada sala tiene capacidad para unos 10 comensales, pero al ser interconectables permiten acoger grupos de 20, 30 o más personas sin sacrificar exclusividad. "El concepto no es alquilar una sala, sino venir y consumir lo que quieras", aclaran. Además, cuentan con adaptabilidad para grupos más reducidos o parejas: "Si viene una pareja, ponemos una plantita y creamos mesitas sociales, o si celebran un aniversario y quieren privacidad total, también es su espacio".

Carnicería y tres cámaras de maduración

El pilar fundamental de la propuesta es una cuidada selección de carnes de vacuno de origen nacional, con una trazabilidad absoluta. Muchas de estas piezas provienen de proveedores galardonados en el reconocido certamen World Steak Challenge (2023 y 2024).

Dos de las tres cavas de carnes para que elijas el corte que más te gusta.

Antes de llegar a la mesa, no hay una carta tradicional: la experiencia invita a adentrarse en su mercadito boutique de carnicería. "No tenemos una carta física, está todo expuesto en tienda para que sepas en todo momento qué vas a comer. Tú vienes y dices: 'somos tres, queremos comer un kilo o un kilo y medio', el carnicero te la corta al momento, te la presenta y luego decides".

El corazón de Mala Flama lo componen sus tres cámaras de maduración, cuyo objetivo es deshidratar la pieza para concentrar sabor e intensidad. Una primera cámara con reses más jóvenes (3-4 años) de sabores suaves e intensidad ligera. Una segunda cámara con reses a partir de 6 años, con opciones como la raza autóctona (del sur de Galicia y norte de Portugal) o el Angus, con mayor infiltración. Y una tercera cámara con la rubia gallega, además de corte Tomahawk, T-Bone o Wagyu. En nuestro caso nos decantamos por dos piezas de la primera y segunda cámara. Dos cortes de vaca mestiza (55 € / kg) y otro de vaca autóctona (85 € / kg). Llegaron a la mesa en perfecto punto y cada una con su sabor característico gracias a la mayor o menor infiltración de grasa y a los días de maduración de la segunda. Llegaron acompañadas de una ensalada que es perfecta para aligerar y unas deliciosas y crujientes patatas fritas.

Jamón ibérico de Chacinas Lobel.

Pero antes, para empezar, la casa ofrece aperitivos artesanos con cerca de 20 variedades de quesos nacionales y franceses —"hay un guiño siempre a lo francés porque hay dos socios, un mexicano casado con francesa y un francés casado con mexicana"—, además de embutidos ibéricos y delicias del Cantábrico.

Nosotros pedimos una espectacular tabla de jamón ibérico de Chacinas Lobel y una perfecta tabla de quesos nacionales de Hermanos Berzal y franceses. Entre ellos, el Payoyo de Cádiz, el imperdible Idiazábal, un queso azul picantito y no te pierdas el Gaelboisé o el ahumado Morbier.

Tabla de quesos de Mala Flama.

También cuentan con postres para hacer las delicias de los más golosos. Nosotros probamos una muy buena tarta de queso y pistacho.

Ocio sin reloj y bodega con relato

Mala Flama entiende que una buena barbacoa es, ante todo, un acto social sin presiones de tiempo. "No pretendemos doblar mesas ni hacer dinero rápido. Si vienes a las siete y media de la tarde puedes estar hasta las dos de la madrugada; si vienes por la mañana, de doce y media a seis o siete de la tarde".

Un grupo de amigos disfrutan de la oferta gastronómica de Mala Flama mientras ven un partido de fútbol.

Por ello, cada reservado dispone de un proyector individual con pantalla para ver la Champions, la Fórmula 1, el fútbol o para celebrar reuniones corporativas y presentaciones de empresa en un entorno privado.

Para acompañar la intensidad del fuego, su bodega cuenta con más de 65 referencias expuestas entre vinos nacionales, pequeñas bodegas independientes y ediciones limitadas. El comensal puede pasear por la vinoteca, elegir el maridaje in situ o tomar una copa en la zona de recreo.

La bodega de Mala Flama.

En nuestra visita, pudimos armonizar los diferentes cortes de carne con dos auténticas joyas de la centenaria bodega Gómez Cruzado (situada en el histórico Barrio de la Estación de Haro): por un lado, El Predilecto 2023, un tinto de garnacha y tempranillo de viñedos viejos afinado en depósitos de hormigón que aporta frescura y franqueza; y por otro, su clásico Gómez Cruzado Crianza 2023, un rioja equilibrado y elegante que demuestra el saber hacer de la casa en la crianza fina, redondo y perfecto para escoltar las brasas.

Carne lista para consumir un una ensalada para acompañar.

Si visitas Mala Flama por primera vez, te recomendamos dejarte aconsejar en la zona de carnicería y hacer una cata comparativa de dos carnes: empieza por un corte de raza autóctona o mestiza (más suave y melosa) para luego dar el salto a un chuletón de mayor maduración de rubia gallega.

Acompaña la velada pidiendo una tabla variada de sus quesos artesanos y marídalo con alguna de las referencias de autor de su vinoteca. Y, sobre todo, aprovéchalo al máximo: ponte el mandil, disfruta del ritual de la parrilla en tu propia sala y tómate la sobremesa sin ninguna prisa.

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Datos de interés

Mala Flama

Página web: www.malaflama.com

Dirección: Calle Fernando Higueras, 19 Valdebebas (Madrid)

Teléfono: 628 43 93 62

Horario: miércoles a domingo de 13:00 a 17:00 h y de 19:30 a 23:30 h (lunes y martes cerrado; aperturas excepcionales para eventos)

Ticket medio: 40 € a 100 €

Instagram: @malaflama_experiencia

Valoración: 8 fogones

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