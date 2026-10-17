Florentine llega al barrio de Salamanca: Italia en los 70 y carbonara en rueda de queso

Las terrazas y las alturas siempre han tenido una atracción especial en la vida social madrileña, pero cuando a una panorámica privilegiada sobre los tejados del barrio de Salamanca se le suma la esencia más chic de la Italia de los años 70, el éxito está asegurado.

La terraza de Florentine Madrid.

Florentine, la trattoria urbana de Urban Italian Group que conquistó Marbella, tiene su buque insignia en Madrid, situándose en la séptima planta del espacio WOW Concept —Serrano, 52—.

Con este movimiento, el grupo de restauración sueco alcanza los 15 establecimientos en Europa y consolida su firme apuesta por España. Y no es para menos: el nuevo espacio cuenta con 220 comensales de aforo y dos sensacionales terrazas rooftop acondicionadas para disfrutarse durante todo el año, climatizadas en invierno y perfectamente resguardadas en verano.

Una atmósfera cosmopolita

Nada más cruzar sus puertas, Florentine transporta al comensal a esa Italia sofisticada y hedonista de hace cinco décadas. El interiorismo destaca por sus tonos rojos profundos, maderas nobles de nogal, superficies de mármol y elegantes detalles en latón. El centro neurálgico del local lo ocupa una espectacular barra central coronada por un techo espejado que multiplica la luz y aporta un ritmo constante.

La barra central de Florentine.

A un lado, la cocina vista recorre el comedor principal, permitiendo observar el baile de los cocineros, la llama viva y el toque final de muchos platos que se terminan en directo frente a la mesa. Hacia el exterior, los amplios ventanales y las cortinas fluidas abren paso a la terraza, donde los característicos toldos a rayas y la iluminación tenue terminan de redondear una atmósfera perfecta tanto para un aperitivo al atardecer como para una velada prolongada.

Producto italiano y técnica

En lo gastronómico, Florentine huye de artificios vacíos para centrarse en una cocina italiana honesta, sabrosa y pensada para compartir. Su recetario rinde tributo a la tradición apoyándose en productores regionales de primer nivel: tomates San Marzano de la Campania, Parmigiano Reggiano de pequeñas queserías de Emilia-Romaña y harina de fuerza molida en Nápoles para sus famosas pizzas de fermentación lenta (48 horas).

El tartar de atún de Florentine.

En nuestra visita a la nueva casa de Serrano 52, pudimos comprobar de primera mano la solvencia y frescura de su propuesta a través de un recorrido culinario por sus creaciones más emblemáticas. El tuna tartare (24 €) te proporciona un comienzo fresco y elegante a base de atún de almadraba, acompañado de una suave mousse de aguacate, crujiente de pepino, vinagreta de jengibre de sutil toque cítrico y cebollino recién cortado. Un plato que, en general, se queda algo soso. Por 15 € más le puedes añadir 5 gramos de caviar Oscietra.

Holy carbonara.

Ese sinsabor del comienzo lo suples con sus pastas. Como la pasta de bogavante (42 €), un plato marinero reconfortante con spaghetti al dente impecables, trozos generosos de bogavante, tomates cherry salteados y una profunda salsa bisque llena de sabor y potencia marina.

Igual que la holy carbonara (20 € por persona), el verdadero show-stopper de la casa —se sirve para dos personas y se termina en mesa—. Presentada y mantecada directamente dentro de una gran rueda de queso Pecorino, destaca por la cremosidad de la yema de huevo fresca y el contraste crujiente del guanciale perfectamente tostado. Auténtica receta romana sin concesiones.

Las pizzas de Florentine.

Además de las pastas, cinco opciones de pizza napolitana para quien se decante por este tradicional plato con una masa fermentada durante 48 horas, lo que hará que no se te hagan nada pesadas. También hay carnes, desde unas chuletillas de cordero a un T-Bone madurado a la parrilla, pasando por el solomillo o el pollo picantón. Si te decantas por el pescado, una lubina o un pulpo a la brasa son las opciones que ofrece la carta.

Para el cierre dulce, su tiramisú, profiteroles, la panna cotta o el chocolate truffle (4 €), una deliciosa trufa de chocolate rellena de una crema de pistacho, que brinda un contraste suntuoso de texturas y un final de fiesta redondo.

Con un servicio atento que acompaña con soltura y sin invasiones, una cotizada carta de coctelería clásica —donde destacan su Florentine Spritz y el Negroni preparado en mesa— y un ticket medio muy competitivo que ronda los 50 € por persona, Florentine no es solo un restaurante: es el nuevo hotspot donde alargar la sobremesa y dejarse ver en Madrid.

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Datos de interés

Florentine Madrid

Página web: https://es.florentinerestaurants.com/madrid

Dirección: Calle de Serrano, 52 —7ª planta - WOW Concept—, Madrid

Teléfono: 911 034 159

Horario: Servicio continuo de 13:00 a 01:00 h

Ticket medio: 50 €

Instagram: @florentine_spain

Valoración: 7 fogones