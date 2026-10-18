Una visita a Tallin: la flamante y renovada joya del Báltico

Cuando el avión desciende hacia el Aeropuerto Lennart Meri, a unos pocos kilómetros del centro neurálgico de Tallin, la capital de Estonia, la vista del inmenso lago Ülemiste anticipa la riqueza histórica de la capital de Estonia. Cuenta la epopeya nacional que este lago, que hoy abastece a la ciudad y justifica el ligero regusto salado que asoma en sus grifo, nació de las lágrimas de duelo de Linda, quien apiló pesadas rocas en su delantal para construir una tumba en la colina de Toompea en honor a su amado Kalev.

Estonia es un balcón con vistas al mar Báltico situado en el extremo nororiental de Europa y escasos 80 kilómetros al norte, cruzando las frías aguas del golfo, se atisba Helsinki. Limita al sur con Letonia y al este con Rusia, pero el viajero puede respirar tranquilo: en esta capital de apenas medio millón de habitantes la seguridad y la tranquilidad es absoluta. Llegar a este enclave báltico es cada vez más sencillo gracias a los vuelos directos que aerolíneas como Air Baltic o Ryanair operan desde Barcelona o Málaga, aunque desde Madrid todavía es necesario hacer escala en alguna gran ciudad europea. Una vez en tierra, un moderno tranvía conecta la terminal con el corazón de la ciudad en cuestión de minutos.

La ciudad dividida: nobles, comerciantes y murallas

El casco histórico de Tallin (Vanalinn) es un fascinante laberinto medieval dividido en dos alturas que, durante siglos, mantuvieron una tensa convivencia.

En la parte alta se erige la colina de Toompea, el antiguo bastión de la nobleza. Aquí el poder político y religioso se miran de frente: el histórico castillo alberga hoy la sede del Parlamento estonio, custodiado de cerca por la imponente catedral ortodoxa de Alejandro Nevski, construida a finales del siglo XIX con sus inconfundibles cúpulas bulbosas. Desde esta cima, los miradores de Kohtuotsa y Patkuli regalan la estampa más codiciada de la ciudad, una panorámica espectacular de tejados rojizos, torres afiladas y el azul del golfo de Finlandia fundiéndose en el horizonte.

Una calle céntrica de Tallin | David Alonso

A Tallin se la conoce con justicia como la "Ciudad de las Torres". Su muralla defensiva conserva aún 1,8 kilómetros de robusta piedra caliza y 28 de sus características torres de vigilancia. Para apreciar la magnitud de esta obra de ingeniería medieval, es muy recomendable dar un paseo sosegado por el parque exterior que bordea la fortificación.

Conectada a Toompea por dos empinadas y singulares calles conocidas como la "Pierna Larga" y la "Pierna Corta", se despliega la Ciudad Baja. Este fue el dominio de los gremios y los comerciantes de la poderosa Liga Hanseática. Durante la Edad Media, ambas mitades de la ciudad se comunicaban mediante un enorme portón que servía de frontera y aduana para el intercambio de mercancías.

El corazón de este sector es la bellísima plaza del Ayuntamiento (Raekoja Plats), flanqueada por coloridos edificios y presidida por el imponente Ayuntamiento gótico. A pocos pasos de allí se encuentra la Iglesia de San Nicolás, un imponente templo que en su día funcionó como fortaleza y que hoy alberga un sobrecogedor museo de arte sacro.

Telliskivi, el epicentro moderno y bohemio de Tallin | David Alonso

Para exprimir al máximo el casco antiguo, el itinerario debe incluir: la farmacia del Ayuntamiento (Raeapteek): Una de las más antiguas de Europa en funcionamiento ininterrumpido desde principios del siglo XV. y la Puerta Viru: Dos imponentes torreones de piedra del siglo XIV que flanquean la entrada principal a la ciudad vieja, marcando la transición perfecta entre el pasado y el presente.

Los años de la KGB y el renacer bohemio

La ocupación soviética dejó cicatrices y anécdotas fascinantes en la fisonomía de la ciudad de Tallin, como muchas otras capitales y ciudades de los países que formaban la antigua URSS. El caso más curioso es el del Hotel Viru. Durante los años del Telón de Acero, este edificio fue un punto neurálgico del espionaje internacional. La KGB operaba desde el piso 23, una planta que, oficialmente, no existía, desde donde se monitorizaban los micrófonos ocultos en las habitaciones de los turistas extranjeros. Con la caída de la URSS y la independencia de Estonia en 1991, el hotel renació de sus cenizas y hoy permite visitar aquel antiguo piso franco, convertido en un testimonio material de la Guerra Fría.

Ese mismo espíritu de transformación se respira en Telliskivi, el epicentro moderno y bohemio de Tallin. Ubicado en el distrito de Kalamaja, este antiguo recinto industrial soviético, otrora dedicado al sector ferroviario y eléctrico, quedó en ruinas y cercado por alambre de espino tras la liberación del país. Años más tarde, un grupo de inversores visionarios lo rescató del abandono para ofrecer alquileres asequibles a mentes creativas. Hoy es un vibrante complejo que acoge a más de 350 empresas tecnológicas y artísticas. Entre galerías de arte, fábricas de chocolate artesanal y espacios para nómadas digitales, brilla con luz propia el centro de fotografía Fotografiska, cuyo restaurante ostenta una Estrella Verde Michelin gracias a su estricta política de desperdicio cero.

La antigua sede del KGB en Tallin | David Alonso

Dónde dormir y tomar algo

Para completar la inmersión en la historia estonia, el alojamiento exige un lugar a la altura. En la céntrica calle Vene se levanta el Hotel Telegraaf, uno de los rincones más lujosos y emblemáticos de la capital. Este soberbio edificio del siglo XIX albergó la principal estación de telégrafos, siendo el centro neurálgico de las comunicaciones de la nación. Reconvertido en un exclusivo hotel boutique de cinco estrellas, fusiona la arquitectura clásica con el diseño vanguardista, destacando su prestigioso spa y un restaurante que ofrece una soberbia fusión de alta gastronomía rusa y francesa.

Y cuando cae la tarde, la parada obligatoria está en la zona del histórico Mercado Verde. Allí aguarda la mítica cervecería Hell Hunt. Inaugurada en 1993, poco después de la liberación soviética, ostenta el orgullo de ser el primer pub de la Tallin independiente. Curiosamente, su nombre se traduce del estonio como "El lobo gentil" o "El lobo bueno". Es el refugio perfecto para sentarse a la mesa, pedir una de sus magníficas cervezas artesanales de elaboración propia y brindar por la imparable vitalidad de esta joya asomada al Báltico.